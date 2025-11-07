Programmi TV venerdì 7 novembre 2025: show, soap opera e film

“Tale e Quale Show” su Rai 1, “Tradimento” su Canale 5, “Tre amiche” su Sky Cinema Uno. Guida ai programmi Tv della serata del 7 novembre 2025

La serata televisiva di venerdì 7 novembre offre su Rai 1 l’inossidabile Carlo Conti con Tale e Quale Show, il varietà musicale che trasforma i vip in star della canzone. Rai 2 punta sull’adrenalina con Parker, action-thriller con Jason Statham, mentre Rai 3 propone Farwest, il programma d’inchiesta di Salvo Sottile. Rete 4 resta fedele alla cronaca nera con Quarto Grado, mentre Canale 5 propone il dramma sentimentale Tradimento, una storia intensa di relazioni e verità nascoste.

Italia 1 sceglie l’epica con King Arthur: Il potere della spada, mentre Rete 20 e Iris offrono rispettivamente il thriller muscolare Il risolutore con Vin Diesel e il film civile Ore 15:17 – Attacco al treno diretto da Clint Eastwood. Su Nove torna la satira pungente di Fratelli di Crozza. Sky Uno propone Foodish, viaggio nel mondo del cibo, mentre Sky Cinema spazia dalla commedia (Tre amiche) al fantasy (La fabbrica di cioccolato), passando per il cult romantico American Gigolo. Per gli amanti dell’azione, Transformers e Drive Hard dominano su Sky Collection e Sky Action. Infine, Sky TG24 offre notizie e approfondimenti in formato compatto. Una serata ricca e variegata. Andiamo a vedere la selezione de L’Opinionista per la serata canale per canale.

Rai 1 – Tale e Quale Show (21:30) Carlo Conti torna con una nuova puntata del celebre varietà musicale. Dieci concorrenti vip si sfidano a colpi di imitazioni canore, trasformandosi in icone della musica italiana e internazionale. Tra trucco, costumi e performance live, lo spettacolo promette emozioni e risate. In giuria, volti noti dello spettacolo pronti a commentare ogni esibizione. Un classico del venerdì sera che continua a conquistare il pubblico.

Rai 2 – Parker (21:20) Jason Statham è il protagonista di questo action-thriller ad alta tensione. Parker è un ladro professionista con un codice d’onore: non tradisce mai. Ma quando viene ingannato dalla sua banda, decide di vendicarsi con l’aiuto di una complice inaspettata. Tra inseguimenti e colpi di scena, il film tiene incollati allo schermo. Perfetto per chi cerca adrenalina e ritmo serrato.

Rai 3 – Farwest (21:25) Il nuovo programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile esplora le zone grigie della cronaca italiana. Inchieste, testimonianze e reportage esclusivi raccontano storie di frontiera, tra legalità e degrado. Un viaggio nel lato oscuro del Paese, con uno sguardo critico e documentato. Ogni puntata affronta un tema diverso, con ospiti in studio e collegamenti sul campo. Giornalismo d’inchiesta in prima serata.

Rete 4 – Quarto Grado (21:25) Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con i casi di cronaca nera più discussi del momento. Analisi, ricostruzioni e testimonianze per fare luce su misteri irrisolti e processi in corso. Un appuntamento fisso per gli appassionati di true crime. Il programma si distingue per l’approfondimento rigoroso e il coinvolgimento del pubblico. In studio, esperti e opinionisti si confrontano sui fatti.

Canale 5 – Tradimento (21:30) Un dramma sentimentale che esplora le conseguenze di una relazione extraconiugale. I protagonisti si confrontano con verità nascoste e scelte difficili. Il film indaga il confine tra passione e responsabilità. Interpretazioni intense e regia elegante accompagnano la narrazione. Una storia di emozioni forti e dilemmi morali.

Italia 1 – King Arthur: Il potere della spada (21:20) Guy Ritchie firma una rilettura epica e visivamente potente della leggenda di Re Artù. Charlie Hunnam interpreta un giovane Artù alle prese con il suo destino. Azione, magia e combattimenti spettacolari dominano la scena. Un film che mescola mito e modernità con ritmo incalzante. Ideale per gli amanti del fantasy.

Rete 20 – Il risolutore – A Man Apart (21:05) Vin Diesel è un agente della DEA in cerca di vendetta dopo l’omicidio della moglie. Il film è un mix di azione, tensione e dramma personale. Tra sparatorie e indagini, il protagonista affronta il cartello della droga. Atmosfere cupe e ritmo serrato accompagnano la narrazione. Un thriller muscolare e coinvolgente.

Iris – Ore 15:17 – Attacco al treno (21:00) Clint Eastwood racconta la vera storia di tre americani che sventarono un attentato su un treno europeo. I protagonisti interpretano sé stessi in un film realistico e diretto. La narrazione alterna momenti di vita quotidiana e tensione crescente. Un omaggio al coraggio e alla prontezza. Cinema civile e riflessivo.

Nove – Fratelli di Crozza (21:30) Maurizio Crozza torna con la sua satira pungente e le sue irresistibili imitazioni. Politici, personaggi pubblici e attualità passano sotto la lente ironica del comico genovese. Ogni sketch è un mix di comicità e riflessione, tra monologhi e trasformazioni sorprendenti. Il pubblico ride, ma anche pensa. Un appuntamento fisso per chi ama l’umorismo intelligente.

Sky Uno – Foodish (21:15) Un viaggio nel mondo del cibo tra cultura, curiosità e sapori. Il programma esplora storie gastronomiche italiane e internazionali. Ogni episodio racconta un piatto, un territorio e le persone che lo rendono speciale. Immagini suggestive e ritmo narrativo coinvolgente. Ideale per chi ama scoprire il cibo con occhi nuovi.

Sky Cinema Uno – Tre amiche (21:15) Tre donne si ritrovano dopo anni e affrontano insieme amori, sogni e imprevisti. Una commedia al femminile che mescola leggerezza e riflessione. Dialoghi brillanti e situazioni divertenti animano la trama. Il film celebra l’amicizia e la forza delle relazioni. Una prima TV pensata per emozionare.

Sky Cinema Family – La fabbrica di cioccolato (21:00) Il classico di Tim Burton con Johnny Depp nei panni di Willy Wonka. Un viaggio magico nella fabbrica più dolce del mondo. Bambini e adulti scoprono un universo di fantasia e mistero. Colori, musiche e scenografie incantano lo spettatore. Un film perfetto per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance – American Gigolo (21:00) Richard Gere interpreta un gigolò di lusso coinvolto in un omicidio. Il film esplora il mondo del desiderio e della solitudine. Atmosfere eleganti e tensione psicologica si intrecciano. Un cult degli anni ’80 che ha segnato un’epoca. Ideale per chi cerca passione e introspezione.

Sky Cinema Collection – Transformers: L’ultimo cavaliere (21:15) Nuovo capitolo della saga con robot e battaglie epiche. Il destino della Terra è nelle mani di pochi eroi. Effetti speciali spettacolari e azione continua. Il film unisce fantascienza e mitologia. Un blockbuster per gli amanti dell’avventura.

Sky Cinema Action – Drive Hard (21:00) Un ex pilota viene costretto a guidare per un rapinatore in fuga. Inizia una corsa contro il tempo tra inseguimenti e sparatorie. Il film mescola adrenalina e ironia con ritmo serrato. Ambientazioni australiane e colpi di scena. Un titolo perfetto per chi cerca azione senza pause.

Sky TG24 – Sky TG24 in 10 minuti (21:00) Sintesi delle principali notizie del giorno in formato compatto. Politica, economia, esteri e cronaca in dieci minuti. Subito dopo, un documentario di approfondimento. Informazione chiara e accessibile per chi ha poco tempo. Un modo efficace per restare aggiornati.