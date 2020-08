Su Rai Uno Una storia da cantare, su Canale 5 Barcellona – Napoli. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 agosto

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 8 agosto 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due alle 21.05 Il dottore vi ucciderà subito. Dopo un incidente sugli sci, la vita di Sarah viene salvata da un brillante chirurgo, il dottor Vincent. Ma quando questi confonde la gratitudine della giovane per amore, le cose precipitano. Su Rai Tre alle 21.20 Il buono, il brutto, il cattivo. Mentre divampa la Guerra di Secessione, tre uomini privi di scrupoli e di ideali vivono ai margini della legalità: Tuco “il brutto”, Joe “il buono” e Sentenza “il cattivo”. Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d’oro nascosta al sicuro dal temibile Bill Carson dentro una tomba. Per uno scherzo del destino, però, è il buono a scoprire quale sia il nome scritto sulla tomba e il brutto a individuarne l’ubicazione. Su Rai 4 dalle 21.20 il thriller The pusher. Uno spacciatore di droga decide di ritirarsi dal giro e godersi i soldi guadagnati illegalmente, ma deve fare i conti con i suoi ex complici, che vogliono coinvolgerlo in un’ultima pericolosa e intricata missione criminale. Su Rai Movie dalle 21.10 L’incredibile vita di Norman. Norman è un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri nella speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo immaginava? Su Italia 1 dalle 21.31 la commedia La piccola principessa, film diretto dal premio Oscar Alfonso Cuaron e tratto da un romanzo. Nella Londra vittoriana una bambina indifesa deve affrontare le avversita’ della vita Su Sky Cinema dalle 21.15 Yesterday. Jack Malik, mediocre cantautore di provincia, sopravvive ad un bizzarro incidente, risvegliandosi in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo.

TELFILM

Su Rete 4 alle 21.30 Una vita. Agustina dev’essere operata perche’ rischia di perdere un braccio. Le possibilita’ che si salvi sono molto remote Nel secondo episodio (ore 23.06) Bellita impegna un paio di orecchini per permettere a Cinta di partecipare al pranzo di beneficenza con Rafael. .

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 é Adriano Celentano il protagonista del nuovo appuntamento con “Una storia da cantare”, il programma condotto da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero dall’Auditorium Rai di Napoli.

SPORT

Su Canale 5 dalle 21.46, in diretta dal Nou Camp, va in scena Barcellona – Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Guida tv di sabato 8 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Una Storia da Cantare – Lucio Battisti

23:50 – TG1 60 Secondi

23:53 – Una Storia da Cantare – Lucio Battisti

00:25 – Rai – News24

00:55 – Che tempo fa

Rai 2

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – Ciclismo. Milano Sanremo 2020

18:50 – N.C.I.S. Los Angeles – Fine della partita

19:41 – Recluta

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Il dottore vi ucciderà subito

22:45 – Bull Un fantastico viaggio

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Il buono, il brutto e il cattivo

23:35 – TG Regione

23:40 – TG3

Rai 4

18:18 – Scorpion ep.11

18:55 – Lionheart – Scommessa vincente

21:20 – The Pusher

22:57 – La vendetta di un uomo tranquillo

00:24 – Supernatural XI ep.7

01:03 – Supernatural XI ep.8

02:23 – Supernatural XI ep.9

03:05 – Los ultimos dias

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:27 – METEO.IT

20:28 – PAPERISSIMA SPRINT

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – BARCELLONA-NAPOLI

Italia 1

18:10 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:54 – METEO.IT

18:57 – CAMPIONATO FORMULAE 2019_20 – BERLINO

20:16 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL CONCORSO

21:11 – LA PICCOLA PRINCIPESSA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – CHUCK V – CHUCK VS. OMEN

19:20 – CHUCK V – CHUCK VS. LA MALEDIZIONE

20:15 – THE BIG BANG THEORY II – L’EQUIVALENZA DEL GRIFONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – L’ALTERNATIVA DI EUCLIDE

21:04 – ASSASSINS – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – ASSASSINS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – UNA VITA – 1023 – II PARTE – 1aTV

22:10 – UNA VITA – 1024 – 1aTV

22:55 – UNA VITA – 1025 – I PARTE – 1aTV

23:52 – BOROTALCO – 1 PARTE

00:50 – TGCOM

Cine 34

19:20 – I 2 SOLITI IDIOTI

21:10 – CIAKMULL, L’UOMO DELLA VENDETTA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – CIAKMULL, L’UOMO DELLA VENDETTA – 2 PARTE

23:00 – E CONTINUAVANO A FREGARSI IL MILIONE DI DOLLARI

00:50 – BLUE NUDE

02:20 – IL MOMENTO DELLA VERITA’

Rai Movie

19:20 – I predatori della vena d’oro

21:10 – L’incredibile vita di Norman

23:10 – Il cammino per Santiago

01:30 – Senza buccia

03:10 – La piscina

05:00 – L’ultimo lupo

Paramount Network

19:40 – La Tata Stagione 5 Episodio 22

20:10 – La Tata Stagione 5 Episodio 23

20:40 – La Tata Stagione 6 Episodio 01

21:10 – Il genio della truffa

23:00 – The Art of the Steal – L’arte del furto

01:00 – Into the Badlands Stagione 2 Episodio 01

02:00 – Into the Badlands Stagione 2 Episodio 02

03:00 – Into the Badlands Stagione 2 Episodio 03

Iris

19:07 – BALLISTIC

21:00 – SEDUZIONE PERICOLOSA

23:24 – BASIC INSTINCT 2

01:38 – S.Y.N.A.P.S.E. – PERICOLO IN RETE

03:22 – CIAKNEWS

03:25 – RADIO AMERICA

05:07 – GIOCO DI SOCIETA’ (AMORI)

TV8

18:30 – Paddock Live Live

19:15 – Paddock Live Pre Qualifiche Live

19:45 – F1 GP 70° Anniversario (Qualifiche, da Silverstone)

21:00 – Paddock Live Post Qualifiche Live

21:30 – Il tempo delle mele

23:30 – Il tempo delle mele 2

02:00 – Catfish: False Identità Ep. 11

02:30 – Catfish: False Identità Ep. 12

Italia 2

18:15 – DRAGON BALL SUPER – HIT, COLUI CHE NON SBAGLIA UN COLPO

18:45 – DRAGON BALL SUPER – IL CONTRATTACCO DI GOKU

19:15 – DRAGON BALL SUPER – LA BATTAGLIA FINALE

19:40 – DRAGON BALL SUPER – APPARI, OH DRAGO, ED ESAUDISCI IL MIO DESIDERIO, DA BRAVO, BRAVO DRAGO!

20:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – CATTIVE NOTIZIE

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – DECISIONI IMPORTANTI

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – FUGA DALL’ISOLA NEL CIELO

21:20 – THE MAID – LA MORTE CAMMINA TRA I VIVI – 1aTV

La 5

18:05 – I LICEALI – RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE – I PARTE

19:05 – LE STAGIONI DEL CUORE – 6

21:10 – INGA LINDSTROM – LUNA D’ESTATE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – LUNA D’ESTATE – 2 PARTE

23:00 – I LICEALI – IO NON SO PARLAR D’AMORE

01:13 – I LICEALI – UNA GITA STORICA

NOVE

18:00 – Marigold Hotel

20:00 – Fratelli di Crozza Classic 1′ Stagione Ep.2

21:25 – Jeffrey Epstein – Chi ha ucciso il mostro? – 1^TV

00:15 – Harvey Weinstein – Il mostro di Hollywood – 1^TV

00:50 – Jeffrey Epstein – Chi ha ucciso il mostro?

03:30 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.5

04:15 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.6

05:05 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.7

Cielo

18:15 – Fratelli in affari Ep. 23

19:15 – Affari al buio – New York Annegare tra i liquori d’annata

19:45 – Affari al buio – New York Un tuffo negli anni ’60

20:15 – Affari di famiglia Canta che ti passa

20:45 – Affari di famiglia La statua di Shiva

21:15 – Avere vent’anni

23:15 – Polylove – L’amore è complicato Prima TV

00:30 – The Naked Feminist: il porno delle donne

La7

18:00 – I misteri di Parigi

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Voglia di ricominciare

23:15 – Gloria, una notte d’estate

01:15 – TG LA7 Notte

01:25 – In Onda

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Drop Dead Diva

20:10 – I menù di Benedetta

21:30 – Professor T.

01:30 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

03:05 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 12

18:50 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 13

19:20 – Happy Days Stagione 6 Episodio 03

19:50 – Happy Days Stagione 6 Episodio 04

20:20 – Happy Days Stagione 6 Episodio 05

21:00 – Happy Days Stagione 6 Episodio 06

21:30 – Operation Chromite

23:30 – End of Watch – Tolleranza zero

Food Network

18:15 – Giusina in cucina – Gusto e tradizione palermitana 2′ Stagione Ep.1

18:45 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

19:40 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.10

20:35 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.12

21:30 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

22:25 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.7

23:20 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.2

00:20 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:34 – DECEPTION I – IL PIAZZAMENTO

19:29 – DECEPTION I – IL CODICE CIFRATO

20:19 – DECEPTION I – L’ULTIMA ILLUSIONE

21:10 – Colombo: Sulle tracce dell’assassino – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Colombo: Sulle tracce dell’assassino – 2 PARTE

23:05 – THE MENTALIST II – ROSSO D’AMORE

GIALLO TV

19:00 – Profiling 1′ Stagione Ep.5

20:00 – Profiling 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Tandem 3′ Stagione Ep.1

22:20 – Tandem 3′ Stagione Ep.2

23:30 – Tandem 3′ Stagione Ep.3

00:30 – Tandem 3′ Stagione Ep.4

01:40 – Law & Order 1′ Stagione Ep.7

02:35 – Law & Order 1′ Stagione Ep.8

Rai 5

18:20 – Rai News Giorno

18:25 – L’altro ‘900 – Carlo Fruttero e Franco Lucentini

19:25 – Concerto Giulini-Weissenberg:Beethoven,Concerto per pianoforte e orchestra n.4 in sol maggiore op 58

20:00 – Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73

20:45 – Snapshot

21:15 – La verità

23:15 – Stravinskij:Oedipus Rex,opera-oratorio in due atti per soli, coro maschile e orchestra

00:10 – Save the Date – L’eredità di Leonardo da Vinci

Rai Premium

18:30 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.115

19:15 – Un passo dal cielo 5 – Onora il padre p.7

21:20 – Piovuto dal cielo – 1° parte

23:05 – Piovuto dal cielo – 2° parte

00:55 – Blu Notte 2: Antonella e Luigia Genova p.2

01:50 – Blu Notte 2: Il delitto della Cattolica – Simonetta Ferrero p.3

02:40 – Memory – p.2

03:20 – La Squadra 6 – p.24

Mediaset Extra

21:15 – FESTIVALBAR 2000

22:55 – FESTIVALBAR STORY

00:05 – AVANTI UN ALTRO

01:07 – TGCOM24

01:15 – DON TONINO II – DON TONINO E LA MALEDIZIONE DELL’ABATE

02:55 – CARO MAESTRO 2 – 2

04:30 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

04:50 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – LA SIGNORA IN ROSA

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:29 – TG 2000

20:53 – Soul

21:25 – Rebecca la prima moglie

23:39 – Una donna alla casa bianca

VH1

18:00 – Top Chart Summer 1998

19:00 – #BESTOF20 SUMMER

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 10

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 11

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 12

21:00 – Per fare casa ci vuole un albero Stagione 2 Episodio 10

22:00 – Per fare casa ci vuole un albero Stagione 2 Episodio 11

23:00 – Case al Lago Stagione 1 Episodio 01

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

00:00 – CHRONO GP

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – VACANZE A KM 0 IL VIAGGIO

20:48 – IL DIAVOLO, IL GOTTARDO E LA VIA DELLE GENTI

21:00 – UN POSTO PER RIPOSARE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LINEA ROSSA BODY ART

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

20:30 – CASH

21:00 – BOROTALK TEMA: VIDEOGIOCHI

22:00 – FILO DIRETTO CONOSCERE I SERPENTI CON DAMIANO REALINI

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:30 – Strada regina – La luce di Marco

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Il mondo dall’alto – Inghilterra: da Oxburg Hall a Blenheim Palace di Richard Mervyn

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme Pro Juventute

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

La2

16:00 – Ciclismo: Classiche 2020 – Milano – Sanremo 18:30 • 50 min

19:20 – Rivediamoli Un tuffo nel passato dello sport

20:40 – Calcio: Champions League 2019/2020 – Barcellona – Napoli Da Barcellona (ESP)

23:25 – Guerra e Pace – Episodio 6

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Perle di Sport

18:25 – Nuoto

20:30 – Tennis: 31° Open Femminile di Palermo

00:00 – TG Sport

00:15 – Perle di Sport

01:00 – Memory

02:00 – Dedicato a

04:30 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Perle di Sport

18:25 – Nuoto

20:30 – Tennis: 31° Open Femminile di Palermo

00:00 – TG Sport

00:15 – Perle di Sport

01:00 – Memory

02:00 – Dedicato a

04:30 – Perle di Sport

SuperTennis

19:00 – LIVE WTA PALERMO Semifinale

20:45 – Supertennis Today News

21:00 – Berrettini vs Auger-Aliassime,ATP 250 Stoccarda 2019

01:30 – WTA Palermo Semifinale (replica)

03:30 – WTA Palermo Quarti di finale (replica)

05:30 – WTA Palermo Quarti di finale (replica)

Euro Sport

18:45 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 Introduzione (da Berlino, Germania) Differita

19:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 GP Berlino (Round 8) Live

20:00 – Biliardo Mondiale Secondo turno, da Sheffield, Regno Unito Live

23:00 – Biliardo Mondiale Secondo turno, da Sheffield, Regno Unito Differita

00:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 Ottavo turno

01:00 – Ciclismo Giro di Polonia Bukovina Resort – Bukowina Tatrzanska (4a tappa)

01:30 – Biliardo Mondiale Secondo turno, da Sheffield, Regno Unito

03:00 – Ciclismo Tour de L’Ain Lagnieu – Lélex Monts-Jura, Km 140,1 (2a tappa)

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – Conni & Co

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.38

18:05 – MASHA E ORSO 2 – EP.39

18:10 – MASHA E ORSO 2 – EP.40

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.41

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.6

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.7

18:45 – BING – EP.59

18:50 – BING – EP.60

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:50 – WBB- Siamo solo Orsi ®

20:00 – Doraemon 1^ Tv

20:50 – Steven Universe Story

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:25 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:35 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie

20:45 – Siamo fatti Così

Frisbee

18:10 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.13

18:31 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.14

18:47 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.5

19:10 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.6

19:27 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.15

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.17

20:23 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.5

20:52 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.3

K2

18:09 – Zig & Sharko 1′ Stagione Ep.5

18:29 – Zig & Sharko 1′ Stagione Ep.6

18:54 – Zig & Sharko 1′ Stagione Ep.7

19:18 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.9

19:44 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.10

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.11

20:32 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.12

20:57 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.13

DeaKids

18:10 – Zig & Sharko Papà fico

18:15 – Zig & Sharko Infermiera Marina

18:25 – Zig & Sharko Prima la sicurezza

18:35 – Zig & Sharko La tempesta

18:45 – Zig & Sharko La caccia al tesoro

18:50 – Zig & Sharko Sharko, il mio eroe!

19:00 – Zig & Sharko Sotto il mare

19:05 – Zig & Sharko Non disturbare

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Game Shakers

20:45 – Game Shakers

21:10 – Game Shakers

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura – 1^TV 5′ Stagione Ep.10

19:15 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.6

20:10 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.5

21:05 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.1

22:00 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.3

22:55 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.6

23:50 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.5

00:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.6

Rai Storia

18:40 – Misteri d’archivio – 1963 La marcia su Washington

19:00 – Soggetto donna Donne e Religione pt.97

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Nicola Antonetti

20:30 – Passato e Presente Nenni e Mussolini con il Prof. Paolo Mattera

21:10 – Pianeta Venere

23:00 – Doc. autore. One more jump

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – L’impero dei rottami 4′ Stagione Ep.12

19:30 – Affari a quattro ruote 12′ Stagione Ep.1

20:25 – Affari a quattro ruote 12′ Stagione Ep.2

21:20 – Affari a quattro ruote 12′ Stagione Ep.3

22:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.12

23:10 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.13

00:00 – Affari a quattro ruote Francia 1′ Stagione Ep.5

00:55 – Affari a quattro ruote Francia 1′ Stagione Ep.6

DMAX

18:30 – Alaska: costruzioni selvagge 2′ Stagione Ep.3

19:25 – Airport Security: Europa – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

21:25 – Il mistero dell’isola degli orsi

23:15 – Cose di questo mondo – 1^TV 4′ Stagione Ep.13

00:10 – Cops: UK 2′ Stagione Ep.10

01:05 – Cops Spagna 1′ Stagione Ep.1

02:00 – Cops Spagna 1′ Stagione Ep.2

02:55 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – CITTA’ IN PERICOLO – TOKYO

19:15 – I PIU’ GRANDI PONTI DEL MONDO – GOLDEN GATE BRIDGE

20:15 – I PIU’ GRANDI PONTI DEL MONDO – SYDNET HARBOUR BRIDGE

21:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIII – STATO D’EBBREZZA

22:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIII – CROLLO NEL GHIACCIO

23:15 – BEAUTIFUL SERENGETI – LA MIGRAZIONE

23:45 – BEAUTIFUL SERENGETI – IL VIAGGIO

00:15 – FOCUS NATURA – UN MONDO PERFETTO – MESSICO PELAGICO

RealTime

18:15 – Il salone delle meraviglie Ep. 29

18:45 – Il salone delle meraviglie Ep. 30

19:15 – Il castello delle cerimonie Valentina ed Eugenio

19:50 – Il castello delle cerimonie Arianna e Chiara

20:25 – Il castello delle cerimonie Elena e Aniello

21:00 – Il castello delle cerimonie Martina ed Emanuele

21:30 – Vite al limite Ashley

23:15 – Vite al limite Holly

Rai Scuola

18:25 – Zettel presenta il Caffè filosofico Locke e l’empirismo Replica

19:25 – Lezioni sulla Divina Commedia di Luca Serianni p.4

19:50 – English Up episodio 6

20:00 – What did they say? Puntata 29

20:05 – The Language of Business episodio 25

20:20 – Did you know? p. 4 Come sviluppare una memoria da elefante

20:25 – Did you know? p. 25 I misteriosi buchi nel terreno

20:40 – Did you know? p. 28 Le micro tecnologie che cambieranno la nostra vita

LaF

18:30 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.1

19:05 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.2

19:35 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.3

20:05 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.6

21:10 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.1

22:10 – Stefano Benni – Le avventure del lupo

23:45 – Love, Marilyn – I diari segreti laeffe Film Festival

01:45 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Myanmar 7′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Durt Reynolds

19:05 – Come è fatto Ep. 19

19:35 – Come è fatto Ep. 20

20:00 – Come è fatto Ep. 21

20:30 – Come è fatto Ep. 1

21:00 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 4

21:55 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 5

22:50 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 6

Sky Uno

18:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

19:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Valtellina

21:15 – Storia di una monarchia 1a parte

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

23:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

01:00 – Face Off Ep. 5

01:50 – Face Off Ep. 6

Sky Cinema 1

19:05 – King of Thieves

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Yesterday

23:15 – Tutto il mio folle amore

01:00 – Ti presento Patrick

02:40 – Ritorno al futuro – Parte II

04:30 – King of Thieves

SKY Cinema Family

19:30 – Una vita da gatto

21:00 – Angry Birds 2: nemici amici per sempre

22:45 – Hook – Capitan Uncino

01:10 – La partita perfetta

03:10 – Christmas in Wonderland

04:50 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

Sky Cinema Romance

19:20 – Resta con me

21:00 – Amore inaspettato

22:50 – Le quattro piume

01:05 – Mon Roi – Il mio re

03:15 – Flashdance

04:55 – 100X100Cinema

05:10 – Resta con me

Sky Cinema Collection

18:20 – Il buono, il brutto, il cattivo

21:15 – …E poi lo chiamarono il Magnifico

23:25 – La resa dei conti

01:15 – Faccia a faccia

02:55 – Il mio nome è Nessuno

04:50 – Vera Cruz

Sky Cinema Action

19:20 – La fuga dell’assassino

21:00 – Men in Black 3

22:55 – La guerra dei mondi

00:55 – Revenge

02:45 – Nell’occhio del ciclone

04:20 – Inferno di cristallo

05:55 – One in the Chamber

Fox

18:05 – I Simpson Intelligente & Super intelligente

18:30 – I Simpson Lo Ziff che venne a cena

18:55 – I Simpson Fatti e assuefatti

19:20 – American Dad Scacco al re

19:45 – American Dad Pugni e puzze

20:10 – The Big Bang Theory L’insufficienza da Hofstadter

20:35 – The Big Bang Theory La verifica dell’inganno

21:00 – Grey’s Anatomy Concedimi l’ultimo ballo

Premium Cinema

19:13 – L’ EVOCAZIONE – THE CONJURING

21:15 – LA LLORONA: LE LACRIME DEL MALE

22:57 – Zodiac

01:39 – The Watcher

03:18 – Pitch Black

Premium Action

18:01 – THE FLASH V – ALTRIMONDI – I PARTE

18:50 – THE FLASH V – FLASH & FURIOUS

19:39 – CHICAGO FIRE VII – UNA FAMIGLIA

20:26 – CHICAGO FIRE VII – TRA QUESTE PARETI

21:15 – KRYPTON II – ANNI LUCE DA CASA

22:03 – KRYPTON II – UN FANTASMA NEL FUOCO

22:52 – SUPERNATURAL XIII – RIPORTATELI INDIETRO VIVI

23:41 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – NAVE IN AVARIA

Mya

18:28 – ALL AMERICAN I – TANTO TEMPO FA

19:18 – 22.11.63 – HALLOWEEN 1960

20:20 – 22.11.63 – PROFESSOR JAKE AMBERSON

21:15 – SUPERSTORE IV – IL GIORNO DEL PARTO

21:39 – SUPERSTORE IV – CONGEDO DI MATERNITA’

22:05 – MOM VI – LA SOTTILE ARTE DEL PROCRASTINARE

22:30 – MOM VI – CERIMONIE SOBRIE E SOBRI ANNIVERSARI

22:55 – WILL & GRACE III – MANGIA, PREGA, AMA, TELEFONO, SESSO