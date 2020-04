Finale Grande Fratello Vip, Cetto c’é senzadubbiamente, La fabbrica del cioccolato. Guida ai programmi Tv della serata del 8 aprile 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 8 aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 torna Maltese – Il romanzo del Commissario. Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni 70. Decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un amico e collega che però viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine. Su Rai 4 dalle 21.21 A Bluebird in My Heart. L’ex detenuto Danny ottiene gli arresti domiciliari nel motel gestito da Laurence, vivendo con alcuni lavoretti. L’uomo instaura un rapporto paterno con Clara, figlia di Laurence, ma quando questa viene aggredita, Danny dovrà nuovamente ricorrere alla violenza. Su Rai Movie dalle 21.10 Captain Fantastic. Ben ha deciso di educare in modo anticonformistico i suoi sei figli nel cuore delle foreste del Nord America. Quando una tragedia familiare li costringe a tornare nella società occidentale si devono confrontare con la cosiddetta normalità. Su Italia 1 dalle 21.19 il film di azione Brick Mansions, prodotto e scritto da Luc Besson, con il compianto Paul Walker (“Fast and Furious”). Un poliziotto combatte il crimine in un quartiere popolare di Detroit. Su Sky Cinema dalle 21.15 Cetto c’é senzadubbiamente. Cetto La Qualunque, dopo le esperienze in politica, si è rifatto una vita in Germania, dove vive da quattro anni assieme alla bella Petra, alla figlia e al fido Pino. Una sera, di rientro da una cena con i suoceri, riceve una telefonata che lo informa che la sua anziana zia è sul letto di morte: rientrato al paese Cetto viene informato da quest’ultima sulle sue vere origini, in quanto la donna gli rivela che suo padre non era un rappresentante porta a porta di detersivi come gli avevano sempre detto ma il principe Buffo di Calabria e che pertanto anche lui è di sangue reale. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 La fabbrica di cioccolato. Cinque biglietti d’oro sono nascosti in altrettante tavolette di cioccolato. I fortunati bambini che riescono a trovarli possono varcare i cancelli della Fabbrica di Cioccolato del signor Wonka ed entrare così in contatto con il suo magico mondo di dolci e bontà. Trai tanti bambini che sperano di avere una possibilità di vincere c’è il piccolo Charlie. Su Iris dalle 21 Cast Away. Un ingegnere informatico è l’unico sopravvissuto da un incidente aereo avvenuto al largo di un’isola deserta del Pacifico e deve fare di tutto per sopravvivere e tornare a casa dalla famiglia.

INTRATTENIMENTO

Alberto Angela ci accompagna in un misterioso e affascinante viaggio, su Rai Uno dalle 21.25, alla scoperta di San Pietro, attaverso la Cupola, la Cappella Sistina e molto altro. Su Canale 5 dalle 21.45 Alfonso Signorini conduce la finalissima di Grande Fratello Vip.Chi vincerà tra Paola, Paolo, Aristide, Sosso, Antonella, Denver e Patrick?

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’Ha visto. Non si fermano i femminicidi in un periodo in cui si è costretti a casa spesso con uomini che diventano violenti. E’ la storia di Lorena, una bella ragazza che aveva un sogno: diventare un medico. Aveva 27 anni e viveva con il suo fidanzato che una sera l’ha uccisa e poi ha chiamato i carabinieri. Cosa è successo in quella casa? Il programma di Federica Sciarelli prosegue, poi, l’inchiesta su Alzano lombardo: l’ospedale che non ha chiuso e la zona rossa che non è stata fatta.. Su Rete 4 dalle 21.25 Stasera Italia – Speciale. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Guida tv di mercoledì 8 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Stanotte a San Pietro Viaggio tra le meraviglie del Vaticano

23:55 – Porta a Porta

01:30 – Nella memoria di Giovanni Paolo II

02:17 – Che tempo fa

02:25 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Sotto tiro

19:40 – The Rookie Lo spirito della legge

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Kim Rossi Stuart in Maltese – Il romanzo del commissario

23:25 – Il permesso – 48 ore fuori

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Rai 4

18:01 – Revenge III ep.6

18:40 – Senza Traccia V ep.13

19:21 – Senza Traccia V ep.14

20:02 – Criminal Minds III ep.13

21:21 – A Bluebird in My Heart

22:43 – Straw Dogs – Cani di paglia

00:28 – Supernatural XI ep.15

01:47 – Supernatural XI ep.16

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:05 – CAMERA CAFE’ – IL RITORNO DI FULVIO

18:14 – CAMERA CAFE’ – CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – IENEYEH

19:33 – METEO.IT

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GIOCARE COL FUOCO

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA RAPINA

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW – PIANO DI RISERVA

19:19 – CHICAGO FIRE VI – COINQUILINI

20:15 – THE BIG BANG THEORY IV – LA COMPLESSITA’ DEL FIDANZATO

20:42 – THE BIG BANG THEORY IV – L’IPOTESI DEL PARASSITA ALIENO

21:04 – LUCIFER III – TUTTO QUELLO CHE FA PIERCE IO LO FACCIO MEGLIO – 1aTV

22:01 – LUCIFER III – TUTTI ALL’OPERA PER DCKER – 1aTV

23:02 – RED – 1 PARTE

23:50 – TG COM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 74 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – STASERA ITALIA – SPECIALE

23:29 – HITMAN – L’ASSASSINO – 1 PARTE

00:00 – TGCOM

00:02 – METEO.IT

Cine 34

19:30 – PIERINO LA PESTE ALLA RISCOSSA

21:10 – TOTO’ CONTRO MACISTE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – TOTO’ CONTRO MACISTE – 2 PARTE

22:53 – ARRANGIATEVI

00:51 – AMERICA PAESE DI DIO

02:33 – FEMMINE TRE VOLTE

Rai Movie

19:25 – Saxofone

21:10 – Captain Fantastic

23:10 – La coppia dei campioni

00:45 – Eccezzziunale… veramente

02:30 – Dio c’è

03:45 – Stanlio e Ollio – Allegri gemelli

05:00 – I cento cavalieri

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – Il giovane ispettore Morse –

23:00 – Caos –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

19:15 – HAZZARD – LA SALA CORSE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – ARMA MICIDIALE

21:00 – CAST AWAY

23:50 – ALFABETO

00:06 – INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO

02:24 – LE VIE DELLA VIOLENZA

04:17 – IL MUCCHIO SELVAGGIO

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Cuneo –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 8 –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 138 – Prima TV

21:30 – Antonino Chef Academy – Ep. 5 – Prima TV

23:30 – Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus – Amministrare l’emergenza – Prima TV

00:15 – Italia’s Got Talent – Best of – Ep. 3 –

02:15 – L’assassino della porta accanto – Ep. 13 –

03:15 – Vacanza con delitto – Ep. 1 –

Italia 2

18:20 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – UNA LEZIONE DI VITA

18:45 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – L’ ATTESA DELLA FINALE

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – IL GRANDE RITORNO

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL RIFUGIO ANTI-CELL

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL COMPLEANNO DI GOHAN

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – TUTTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL PALAZZO DI GIUSTIZIA E’ PIU’ VICINO

21:20 – C’ERA UNA VOLTA LUPIN

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:16 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – PRIME – 2 PARTE

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:46 – UOMINI E DONNE

21:10 – IL CLUB DEGLI IMPERATORI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.7

19:00 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.8

20:00 – Sono le venti – 1^TV 2′ Stagione Ep.28

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.36

21:25 – Matrimonio a 4 mani

23:30 – Il giorno in più

00:50 – Marchio di fabbrica 11′ Stagione Ep.7

01:20 – Marchio di fabbrica 11′ Stagione Ep.8

Cielo

18:15 – Love it or List it – Prendere o lasciare UK Ep. 3

19:15 – Affari al buio La terra delle ricche aste

19:45 – Affari al buio Una lezione pagata a caro prezzo

20:15 – Affari di famiglia Chumlee il paparazzo

20:45 – Affari di famiglia Il soprannome di Chumlee

21:15 – Tornado Valley

23:15 – Justine, ovvero le disavventure della virtù

01:15 – Desideri, voglie pazze di tre insaziabili ragazze

La7

18:15 – Grey’s Anatomy – 2a Stagione – Ep.31 – LE REGOLE DEL GIOCO

19:05 – Grey’s Anatomy – 2a Stagione – Ep.32 – COMBATTERE

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – ATLANTIDE – Storie di Uomini e di Mondi – Un Pianeta Contro

00:50 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Tagadà Risponde

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Victor/Victoria

00:00 – Across the universe

02:30 – L’Onda

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:10 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – The Librarian – Ritorno alle miniere di Re Salomone –

23:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Supernatural –

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.7

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.12

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.7

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.6

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.2

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.1

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.17

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.9

TOP CRIME

19:15 – THE MENTALIST II – ROSSO D’AMORE

20:10 – THE MENTALIST II – LINEA ROSSA

21:10 – Il delitto della Madonna nera – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Il delitto della Madonna nera – 2 PARTE

23:10 – CHICAGO P.D. IV – SORELLE

00:00 – CHICAGO P.D. IV – IN CERCA DI REDENZIONE

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 13′ Stagione Ep.19

20:15 – Law & Order 13′ Stagione Ep.20

21:10 – L’ispettore Barnaby 12′ Stagione Ep.6

23:10 – Profiling 6′ Stagione Ep.1

00:10 – Profiling 6′ Stagione Ep.2

01:10 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.11

02:05 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.12

03:00 – The Guardian 1′ Stagione Ep.16

Rai 5

18:25 – Rai News Giorno

18:30 – Concerto Filarmonica Prêtre. Franck: Sinfonia in re minore. Respighi: Fontane di Roma Pini di Roma

20:15 – Amabili testi Paolo Fresu

21:15 – Turandot

23:30 – Cary Grant Dietro lo specchio

01:00 – Jannacci, l’importante è esagerare

01:30 – Rai News Notte

01:35 – Money Art

Rai Premium

18:40 – Raccontami – Il processo ep.24

19:30 – Il Capitano 2 – Operazione quarto uomo p.8

21:20 – Un guaio di sorella

23:00 – L’allieva – p.3

01:00 – L’Ispettore Sarti 2 – L’ombra dell’angelo p.5

02:35 – Blu Notte 3: L’ultimo viaggio di Roberta Lanzino p.7

03:30 – Il Commissario Rex XVI – Fratelli

04:15 – Il Commissario Rex XVI – Circolo vizioso

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:15 – COLPO GROSSO

02:10 – COLPO GROSSO

02:53 – TGCOM24

02:55 – COLPO GROSSO

03:45 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Year Ot The Gun

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Ho Una Moglie Pazza Pazza

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:01 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:29 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – Rete di speranza

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:29 – TG 2000

20:59 – Italia in preghiera

21:51 – Le lettere di Madre Teresa

VH1

19:00 – Top Chart Quattro Anni Fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Ink Master –

22:05 – Just Tattoo of Us –

23:10 – Il Testimone –

23:35 – Il Testimone –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – CHRONO GP

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:00 – CHRONO GP

23:30 – AFTER THE STORM

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:25 – Svizzera e dintorni – In cammino sulla Via Idra – Creste da brivido

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno – Ospiti indesiderati

La2

18:35 – Sea Patrol – Fratellanza del mare

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – La colpa dei padri

20:15 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli

21:00 – The Terminal

23:05 – L’isola dei cani

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Cento Giri

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

22:00 – Calcio Storico

00:00 – Calcio Storico

02:00 – Cento Giri

02:30 – Perle di Sport

05:00 – Memory

Rai Sport

18:00 – Cento Giri

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

22:00 – Calcio Storico

00:00 – Calcio Storico

02:00 – Calcio: Nazionale Femminile Camp. Mondiali 2019

03:50 – Calcio: Nazionale maschile Qualificazione Europei 2020

05:40 – Memory

SuperTennis

19:30 – DAVIS AZZURRA – Pospisil vs Seppi, Coppa Davis 2012

21:00 – DJOKOVIC, L’INOSSIDABILE – Djokovic vs Monfils, Dubai 2020

01:15 – FEDERER IL DIVINO – Federe vs Safin, ATP Roma 2001

04:00 – ATP STORY – Dimitrov vs Del Potro, Rotterdam 2013

Euro Sport

20:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Against All Odds

20:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Atene 2004

21:30 – Speciale Giochi Olimpici Le Superstar del Nuoto – Hall of Fame

22:30 – Tennis Australian Open Semifinali F, da Melbourne, Australia

00:00 – Tennis Australian Open 2019 Finale F, da Melbourne, Australia

01:30 – Tennis Roland Garros 2019 Quarti, da Parigi, Francia

03:00 – Tennis Roland Garros 2019 da Parigi, Francia

04:30 – Tennis Roland Garros 2019 Barty – Voudrousova (Finale F, da Parigi, Francia)

SportItalia

19:30 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

23:05 – SNAP 2019/2020

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.29

18:05 – BING – EP.30

18:10 – BING – EP.31

18:15 – BING – EP.32

18:25 – RICKY ZOOM – EP.51

18:35 – RICKY ZOOM – EP.41

18:50 – MASHA E ORSO – EP.4

18:55 – MASHA E ORSO – EP.5

Boing

18:25 – Gumball

18:50 – Gumball

19:25 – Gumball

19:50 – Teen Titans Go ! 1^ TV elementi

20:20 – Craig + Teen Titans Go !

20:45 – Acchiappamostri ®

21:15 – Acchiappamostri ®

21:40 – CAP TSUBASA

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi

19:40 – I PUFFI VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA

20:50 – Siamo Fatti Così

21:20 – Tom & Jerry

21:50 – Tom & Jerry

22:15 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – CURIOSO COME GEORGE

18:30 – CURIOSO COME GEORGE

19:00 – SUPER MONSTERS

19:10 – SUPER MONSTERS

19:20 – SUPER MONSTERS

19:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:55 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

20:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

K2

18:00 – Un idolo nel pallone – 1^TV 1′ Stagione Ep.16

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.16

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.17

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.18

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.6

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.1

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.2

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.3

DeaKids

18:20 – A tutto reality

18:45 – A tutto reality

19:10 – A tutto reality

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Kally”s Mashup – –

21:25 – New School

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Sponge – Bob

Disney Channel

18:05 – Penny on M.A.R.S. 1

18:30 – Penny on M.A.R.S. 1

18:55 – Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

19:20 – Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

19:45 – Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

20:10 – Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

20:35 – Penny on M.A.R.S. 1

21:00 – Penny on M.A.R.S. 1

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Le case più estreme del mondo 4′ Stagione Ep.4

19:40 – Le case più estreme del mondo 2′ Stagione Ep.1

20:35 – Minicase 1′ Stagione Ep.11

21:05 – Minicase 1′ Stagione Ep.12

21:30 – Minicase 1′ Stagione Ep.13

22:00 – Minicase 1′ Stagione Ep.14

22:25 – Minicase 1′ Stagione Ep.1

22:55 – Minicase 1′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente. Annibale il nemico di Roma con il Prof. Giovanni Brizzi

19:10 – La Roma di Raffaello

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. L’Imperatore Diocleziano con il Prof. Umberto Roberto

21:10 – La strana guerra di Alan Turing

22:10 – Cronache di Hitler p.2

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.17

19:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.18

20:25 – Salt Lake Garage 1′ Stagione Ep.9

21:20 – Salt Lake Garage 1′ Stagione Ep.10

22:15 – Texas Metal – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

23:15 – Texas Metal – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

00:10 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.23

01:05 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.24

DMAX

18:35 – The Last Alaskans 4′ Stagione Ep.6

19:35 – Nudi e crudi XL 2′ Stagione Ep.4

20:30 – Nudi e crudi XL 2′ Stagione Ep.5

21:25 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.2B

22:20 – Fast N’ Loud 5′ Stagione Ep.3

23:15 – Highway Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

23:45 – Highway Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.10

00:15 – Drug Wars – 1^TV 4′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:15 – AEREI DA COMBATTIMENTO – WINGS OF WAR – LA SUPREMAZIA DELL’ARIA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – 11/9: ATTACCO AL PENTAGONO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – IL DISASTRO DI TENERIFE

21:15 – Olimpia, le origini dei giochi

22:15 – ROME: THE WORLD’S FIRST SUPERPOWER

23:15 – MEGA DISASTRI II – MEGA TERREMOTO A NEW YORK

00:15 – MEGA DISASTRI III – CARICO AD ALTO RISCHIO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – 11/9: ATTACCO AL PENTAGONO

RealTime

18:10 – Il salone delle meraviglie Ep. 14

18:35 – Cortesie per gli ospiti Angelo e Luca vs. Giulia e Chiara

19:30 – Cortesie per gli ospiti Barbara e Thais vs. Olga e Luca

20:25 – Cortesie per gli ospiti Cristiana e Doriana vs. Marcello e Paolo

21:20 – Io e la mia ossessione Cocktail di sangue

21:50 – Io e la mia ossessione Ep. 2

22:20 – Io e la mia ossessione Ep. 3

22:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Attenzione Prima TV

Rai Scuola

18:10 – English Up episodio 29 Replica

18:20 – What did they say? Puntata 16 Replica

18:25 – Inglese DRACULA La scienza e i suoi limiti Replica

18:50 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Miss the boat Replica

19:05 – Gli Speciali di Rai Scuola Giustizia Replica

19:10 – Toolbox IV Gli attuatori, i muscoli dei robot Replica

19:25 – Toolbox IV Se/Allora, il motore della robotica Replica

19:35 – Digital World Puntata 23 Replica

LaF

18:40 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 2′ Stagione Ep.1

19:30 – RED – I viaggi di Simon Reeve: Nel Mediterraneo 1′ Stagione Ep.3

20:40 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.3

21:10 – Antonio Tabucchi – Se di tutto resta un poco

22:15 – Mistero Buzzati

23:15 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.7

23:45 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.8

00:15 – The Horse Boy – Ippoterapia per mio figlio Giornata mondiale per l’autismo

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 11

18:35 – Come è fatto Ep. 12

19:05 – Come è fatto Ep. 4

19:35 – Come è fatto Ep. 5

20:00 – Come è fatto Ep. 6

20:30 – Come è fatto Ep. 7

21:00 – Una famiglia fuori dal mondo Bufali

21:55 – Una famiglia fuori dal mondo Viveri

Sky Uno

19:10 – Master – Chef Italia Ep. 17

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 8

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 3

22:20 – Family Food Fight Ep. 4

00:00 – E poi c’è Cattelan Ep. 3

01:10 – Case da milionari San Francisco Ep. 7

02:00 – Case da milionari San Francisco Ep. 8

02:50 – AAA casa da sogno cercasi Ep. 7

Sky Cinema 1

19:05 – Amici di letto

21:00 – 100X100Cinema – 398

21:15 – Cetto c’è senzadubbiamente

22:55 – Crypto

00:45 – Attacco al potere 2

02:30 – Biancaneve e il cacciatore

04:40 – Amici di letto

SKY Cinema Family

19:15 – Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio

21:00 – Peter Pan

22:55 – Qualcosa di straordinario

00:45 – La figlia della sciamana

02:25 – Oggi è sempre Natale

03:45 – Ruby la piccola strega

05:25 – Il richiamo della foresta

Sky Cinema Romance

19:15 – Un amore all’altezza

21:00 – Moonlight & Valentino

22:50 – In cucina niente regole

00:25 – The Libertine

02:20 – New in Town – Una single in carriera

04:00 – La dura verità

05:40 – 100X100Cinema

05:55 – Un amore all’altezza

Sky Cinema Collection

18:05 – La strada per El Dorado

19:40 – I pinguini di Madagascar

21:15 – Galline in fuga

22:45 – Shrek Terzo

00:25 – Baby Boss

02:05 – Shrek

03:40 – Sinbad – La leggenda dei sette mari

05:10 – Z La formica

Sky Cinema Action

19:25 – Il corvo 2

21:00 – Battleship

23:15 – Macchine mortali

01:30 – L’ultima sfida di Bruce Lee

03:05 – Thursday – Giovedì

04:35 – China Salesman – Contratto mortale

Fox

18:05 – I Simpson Adozione made in Cina

18:30 – I Simpson Roulotte russa

18:55 – I Simpson Homer, un canarino in gabbia

19:20 – I Simpson Future-Drama

19:45 – The Big Bang Theory L’evaporazione della paghetta

20:10 – The Big Bang Theory L’enigma del comic-con

20:35 – The Big Bang Theory L’identificazione dell’uscita di sicurezza

21:00 – Stumptown A tutti i costi: le cronache di Conrad Costas Prima TV

Premium Cinema

19:30 – HOP

21:15 – LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

23:18 – Pitch perfect

01:16 – UNO DI FAMIGLIA

02:56 – ELIZABETH

05:01 – VITTORIA E ABDUL

Premium Action

18:29 – THE 100 IV – I QUATTRO CAVALIERI

19:23 – THE LAST KINGDOM III – FATTURE E SACRILEGI

20:23 – KRYPTON II – ALFA E OMEGA

21:15 – CHICAGO FIRE VIII – LA MAGIA DEI MIGLIORI AMICI – 1aTV

22:04 – THE FLASH VI – UN LAMPO DI FULMINE

22:54 – IZOMBIE IV – SENZA CERVELLO A SEATTLE – I PARTE

23:43 – THE 100 IV – I QUATTRO CAVALIERI

00:36 – THE LAST KINGDOM III – FATTURE E SACRILEGI

Mya

18:45 – L BIG BANG THEORY IX – OSCILLAZIONE DELLA SEPARAZIONE

19:08 – BIG BANG THEORY IX – LA CORROSIONE DELL’ADDIO AL CELIBATO

19:32 – THE NIGHT SHIFT II – IL MOMENTO ADATTO

20:22 – SUITS VI – PARSON SPECTER LITT

21:15 – RIVERDALE IV – TESTIMONE D’ACCUSA – 1aTV

22:09 – MANIFEST II – IL GRANDE GIORNO

23:00 – THE NIGHT SHIFT II – IL MOMENTO ADATTO

23:51 – EVERWOOD III – RIFLESSI ISTINTIVI