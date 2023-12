Su Rai Uno The Voice Kids, su Canale 5 Ciao Darwin 9. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 8 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Su Rai 4 dalle 21.20 Ip Man 4. Ip Man viene invitato a San Francisco dal suo ex-allievo Bruce Lee. Giunto in America, l’uomo scopre che la comunità di Chinatown non vede di buon occhio l’insegnamento delle arti marziali ai non cinesi. Su Rai Movie dalle 21.10 Closer. Dan vive a Londra, vorrebbe fare lo scrittore ma si mantiene facendo il redattore di necrologi. Incontra per caso e si innamora di Alice, una giovane spogliarellista americana. Un anno dopo Dan perde la testa per Anna, una fotografa, ma la spinge tra le braccia del dermatologo Larry. E’ solo l’inizio di una girandola di relazioni, bugie, gelosie, tradimenti. Su Italia 1 dalle 21.24 ndependence Day: Rigenerazione. Dopo 20 anni la Terra si prepara a subire un secondo, terrificante attacco alieno. Su Sky Cinema dalle 21.15 Miami Vice. Quando l’Fbi chiede aiuto alle autorità di Miami per smantellare un traffico di droga, due agenti, Ricardo Tubbs e Sonny Crockett, vengono mandati sotto copertura per incastrare Montoya. Su Iris dalle 21 The Terminal. Viktor Navorski giunge all’aeroporto di New York dalla Krakozhia, un piccolo stato sorto dalla frantumazione dell’Urss. In patria c’è stato un colpo di stato e, nel momento in cui arriva allo sportello dei visti, viene bloccato.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 The Rookie. Dopo una chiamata, Aaron e Tim conoscono una donna, Althea, che teme che il figlio Tabin prenda una brutta strada come la sorella Vina, entrata nella gang di ragazze che controlla la zona.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 The Voice Kids. Terzo e ultimo appuntamento con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, che porteranno i coach della seconda edizione di “The Voice Kids” – Arisa, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio – a scegliere i concorrenti che completeranno le loro squadre. Anche in questa puntata, i giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli talenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente nel proprio team. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso Su Canale 5 alle 21.35 Ciao Darwin 9. Sette anni in Tibet.La storia vera dello scalatore austriaco Heinrich Harrer, tratta dalla sua autobiografia. In gioventù si arruola nelle SS e parte per scalare l’Himalaya. Catturato dagli inglesi, finisce in un campo di prigionia da cui evade per arrivare in Tibet, nella città proibita di Lhasa. Qui diventerà amico di un Dalai Lama adolescente, cinefilo e curioso dell’Occidente.

Guida tv di venerdì 8 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – The Voice Kids

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Meteo 2

19:05 – Castle

19:50 – Il mercante in fiera

20:30 – Tg2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi eroi

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Il materiale emotivo

23:05 – Le mie poesie non cambieranno il mondo

Rai 4

18:20 – NCIS New Orleans 6

19:05 – Senza traccia 1

19:50 – Senza traccia 1

20:35 – Criminal Minds 11

21:20 – Kingsman: Il cerchio d’oro

23:45 – L’uomo sul treno – The commuter

01:30 – Anica – Appuntamento al cinema

01:35 – Wonderland

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – CIAO DARWIN

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – LIFTING LETALE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SEGRETI DI FAMIGLIA

21:20 – INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – MORTAL KHANBAT

19:22 – PERSON OF INTEREST III – BETA

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – L’EROSIONE DELLA CONFIDENZA

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – LE RIPERCUSSIONI DEI FESTEGGIAMENTI

21:04 – HARD KILL – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – HARD KILL – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 118 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – PENSA IN GRANDE

Warner TV

18:00 – Smallville 5′ Stagione Ep.12

18:50 – Smallville 5′ Stagione Ep.13

19:40 – Supernatural 2′ Stagione Ep.9

20:35 – Supernatural 2′ Stagione Ep.10

21:30 – Supernatural 2′ Stagione Ep.11

22:30 – Supernatural 2′ Stagione Ep.12

23:30 – Fringe 2′ Stagione Ep.20

00:30 – Fringe 2′ Stagione Ep.21

18:00 – Smallville 5′ Stagione Ep.12

18:50 – Smallville 5′ Stagione Ep.13

19:40 – Supernatural 2′ Stagione Ep.9

20:35 – Supernatural 2′ Stagione Ep.10

21:30 – Supernatural 2′ Stagione Ep.11

22:30 – Supernatural 2′ Stagione Ep.12

23:30 – Fringe 2′ Stagione Ep.20

00:30 – Fringe 2′ Stagione Ep.21

Rai Movie

19:20 – Io e lei

21:10 – Closer

22:55 – Magnolia

02:15 – Anica – Appuntamento al cinema

02:20 – Ogni maledetta domenica

05:00 – Saw: Legacy

19:20 – Io e lei

21:10 – Closer

22:55 – Magnolia

02:15 – Anica – Appuntamento al cinema

02:20 – Ogni maledetta domenica

05:00 – Saw: Legacy

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – INFELICI E CONTENTI

21:00 – BIANCO ROSSO E VERDONE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – BIANCO ROSSO E VERDONE – 2 PARTE

23:16 – CIAK SPECIALE – SANTOCIELO

23:22 – ACQUA E SAPONE

01:28 – COLPO DI FULMINE

19:10 – A CENA CON… – INFELICI E CONTENTI

21:00 – BIANCO ROSSO E VERDONE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – BIANCO ROSSO E VERDONE – 2 PARTE

23:16 – CIAK SPECIALE – SANTOCIELO

23:22 – ACQUA E SAPONE

01:28 – COLPO DI FULMINE

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – COOPER CONTRO QUINN – II PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – COSA VUOL DIRE AMORE?

21:10 – ST. VINCENT – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT – 08/12/2023

22:17 – ST. VINCENT – 2 PARTE

23:10 – FREE WILLY – LA GRANDE FUGA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – COOPER CONTRO QUINN – II PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – COSA VUOL DIRE AMORE?

21:10 – ST. VINCENT – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT – 08/12/2023

22:17 – ST. VINCENT – 2 PARTE

23:10 – FREE WILLY – LA GRANDE FUGA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – KOJAK III – VENTO DI CORSICA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN RIVALE SCOMODO – II PARTE

21:00 – THE TERMINAL

23:44 – IL FALO’ DELLE VANITA’

02:15 – LA BATTAGLIA DELLE AQUILE

03:51 – CIAKNEWS

03:55 – L’INFERNALE QUINLAN

05:30 – CELEBRATED: LE GRANDI BIOGRAFIE – SCARLETT JOHANSSON

19:15 – KOJAK III – VENTO DI CORSICA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN RIVALE SCOMODO – II PARTE

21:00 – THE TERMINAL

23:44 – IL FALO’ DELLE VANITA’

02:15 – LA BATTAGLIA DELLE AQUILE

03:51 – CIAKNEWS

03:55 – L’INFERNALE QUINLAN

05:30 – CELEBRATED: LE GRANDI BIOGRAFIE – SCARLETT JOHANSSON

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 7

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Bike Hotel

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ascoli

22:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Tropea

00:00 – X Factor 2023 Finale

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 6

04:30 – Lady Killer Ep. 9

05:30 – Lady Killer Ep. 10

19:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 7

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Bike Hotel

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ascoli

22:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Tropea

00:00 – X Factor 2023 Finale

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 6

04:30 – Lady Killer Ep. 9

05:30 – Lady Killer Ep. 10

Italia 2

18:25 – MIKE & MOLLY II – L’AMORE PER CARL

18:50 – MIKE & MOLLY II – PEGGY TROVA LAVORO

19:15 – MIKE & MOLLY II – GLI IMBROGLI DI MIKE

19:45 – MIKE & MOLLY II – NOZZE SI, NOZZE NO

20:15 – MIKE & MOLLY II – VACANZE DI NATALE

20:40 – MIKE & MOLLY II – UNA RELAZIONE IMPEGNATIVA

21:15 – VERITA’ SEPOLTE – 1aTV

23:15 – TWILIGHT

18:25 – MIKE & MOLLY II – L’AMORE PER CARL

18:50 – MIKE & MOLLY II – PEGGY TROVA LAVORO

19:15 – MIKE & MOLLY II – GLI IMBROGLI DI MIKE

19:45 – MIKE & MOLLY II – NOZZE SI, NOZZE NO

20:15 – MIKE & MOLLY II – VACANZE DI NATALE

20:40 – MIKE & MOLLY II – UNA RELAZIONE IMPEGNATIVA

21:15 – VERITA’ SEPOLTE – 1aTV

23:15 – TWILIGHT

La 5

18:37 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:51 – GRANDE FRATELLO

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

21:10 – JACK FROST – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – JACK FROST – 2 PARTE

23:05 – LA STELLA DEL NATALE – 1 PARTE

18:37 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:51 – GRANDE FRATELLO

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

21:10 – JACK FROST – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – JACK FROST – 2 PARTE

23:05 – LA STELLA DEL NATALE – 1 PARTE

NOVE

18:00 – La casa delle aste – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

19:00 – Cash or Trash – Chi offre di più? 4′ Stagione Ep.10

20:00 – Little Big Italy 6′ Stagione Ep.1

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 19′ Stagione Ep.1

23:20 – Che tempo che fa Bis 1′ Stagione Ep.8

00:40 – Leaving Neverland Ep.1

03:10 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.3

04:55 – Alta infedeltà 2′ Stagione Ep.11

18:00 – La casa delle aste – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

19:00 – Cash or Trash – Chi offre di più? 4′ Stagione Ep.10

20:00 – Little Big Italy 6′ Stagione Ep.1

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 19′ Stagione Ep.1

23:20 – Che tempo che fa Bis 1′ Stagione Ep.8

00:40 – Leaving Neverland Ep.1

03:10 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.3

04:55 – Alta infedeltà 2′ Stagione Ep.11

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 16

18:45 – Love It or List It Prendere o lasciare Vancouver Noelle e Kong

19:45 – Affari al buio Buco misterioso

20:15 – Affari di famiglia Giocattolo di Elon Musk

21:15 – Grosse bugie

23:15 – Passione violenta

01:00 – Acsexybility – Il diritto alla sessualità

02:45 – Queen of Lapa: la vita di Luana Muniz

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 16

18:45 – Love It or List It Prendere o lasciare Vancouver Noelle e Kong

19:45 – Affari al buio Buco misterioso

20:15 – Affari di famiglia Giocattolo di Elon Musk

21:15 – Grosse bugie

23:15 – Passione violenta

01:00 – Acsexybility – Il diritto alla sessualità

02:45 – Queen of Lapa: la vita di Luana Muniz

La7

18:55 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Le parole della salute (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Uozzap

18:30 – Roshn Saudi League – AL NASSR vs AL RYADH

21:00 – La cucina di Sonia

21:30 – Josephine, Ange Gardien – L’INCREDIBILE DESTINO DI ROSE CLIFTON

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

02:10 – La mala educaxxxion

Food Network

18:30 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.24

19:15 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.29

20:00 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.27

20:40 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.25

21:20 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.28

21:55 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.6

23:05 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.1

00:20 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:30 – MONK VII – IL SIG. MONK E IL GENIO DEGLI SCACCHI

19:23 – THE MENTALIST IV – MAGLIETTA ROSSA

20:16 – THE MENTALIST IV – ROSSO FUOCO

21:10 – CHICAGO P.D. X – IL BUON SAMARITANO

22:03 – CHICAGO P.D. X – DOVE VIVI?

22:58 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VIII – L’ESORCISMO

23:52 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VIII – CUORE DI MADRE

00:45 – HAMBURG DISTRETTO 21 XV – LA BALLERINA PIANGENTE

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch 6′ Stagione Ep.5

19:10 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.7

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.9

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.10

23:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.7

01:05 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.7

03:00 – A Crime To Remember 4′ Stagione Ep.7

03:50 – A Crime To Remember 4′ Stagione Ep.8

Rai Premium

18:20 – Don Matteo 8

19:20 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore 1

21:20 – Lea – I nostri figli 2

23:15 – Un professore 2

01:10 – Storie italiane

01:55 – Un milione di piccole cose 3

02:35 – Un milione di piccole cose 3

03:15 – Piloti

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello ’23-’24’

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.8

19:45 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.19

20:45 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.10

21:45 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.20

22:45 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.9

23:45 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.10

00:45 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.11

01:45 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.12

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Bernadette

23:02 – Effetto Notte

23:14 – Effetto Notte

23:37 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – Tutto Per Tutti

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Dodici Anni fa

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:55 – Ridiculousness: Veri American Idiots

23:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots

23:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – MERCY Senza pietà

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Spizzichi E Bocconi

20:30 – Zerovero

21:15 – CS Good News

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – CS Good News

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

23:30 – Sembra Ieri

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – CS Good News

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – CS Good News

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – E quindi? – Incontri

La2

18:45 – Sci alpino: Coppa del mondo – Super G femminile (R)

20:00 – Telesguard

20:15 – Via per sempre – Episodio 2

21:05 – The Father – Nulla è come sembra

22:40 – Il prima e dopo sport

23:00 – A tutto Hockey

23:25 – Essere John Malkovich

01:05 – Telesguard

Rai Sport +HD

19:30 – Gli imperdibili

19:35 – Freestyle

20:25 – Pallavolo

23:00 – Freestyle

00:30 – Snowboard

02:30 – Europei di nuoto in vasca corta

04:45 – Ciclocross

SuperTennis

19:00 – Best of WTA 2023 Jabeur vs Kasatkina,Charleston

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Best of Italiani 2023 Sinner vs Shevchenko,Roma

23:00 – Best of Italiane 2023 Bronzetti vs Grabher,Rabat

01:00 – WIMBELDON 2023 Alcaraz vs Djokovic

04:30 – Best of BJK Cup 2023 Z idansek vs Paolini

Euro Sport

18:00 – Biathlon Coppa del Mondo Hochfilzen. Sprint M

19:00 – Biathlon Coppa del Mondo Hochfilzen. Sprint F

19:45 – Snooker Shoot Out Secondo turno Live

00:05 – Sci Alpino Coppa del Mondo Saint Moritz. Super – G F

01:30 – Snooker Shoot Out Secondo turno

03:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Saint Moritz. Super – G F

04:30 – Snooker Shoot Out Secondo turno

SportItalia

18:00 – Rally Dreamer

18:30 – Solo – Calcio (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:15 – Si Live 24 (diretta)

00:45 – Aspettando il weekend

01:45 – Si Live 24

02:00 – Aston Villa-Manchester City

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 1

19:35 – Tg kids

19:50 – Idefix e gli irriducibili

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Masha e Orso

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Hello Kitty Super Style

18:55 – Hello Kitty Super Style

19:10 – Pinocchio and friends

19:20 – Pinocchio and friends

19:35 – Topolino – Strepitose avventure

Boing

19:50 – Re Titti

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:05 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.14

18:25 – Turbozaurs – 1^TV 3′ Stagione Ep.16

18:35 – Turbozaurs 2′ Stagione Ep.4

18:50 – Mostri e mostriciattoli 1′ Stagione Ep.3

19:00 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.7

19:10 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.8

19:25 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.15

19:50 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.16

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.3

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.38

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.39

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.40

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.41

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.42

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.43

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.44

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere Uno strambo venerdì

18:15 – Il Barbiere pasticciere Il talento nascosto di Choco

18:30 – Il Barbiere pasticciere Amore incompreso

18:40 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 16

19:05 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 17

19:25 – New School Reunion Ep. 29 Prima TV

19:30 – New School Reunion Ep. 41 Prima TV

19:35 – New School La Gallina Loca

Super

18:10 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:30 – Miraculous – Azione

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – I Murphy

21:15 – I Thunderman

21:40 – I Thunderman

22:05 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:45 – Tgr Petrarca

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:25 – Divini devoti

21:15 – Balletto: Le Corsaire

23:05 – Prima della Prima

23:35 – Save the date

Rai Storia

18:25 – La storia sotto inchiesta

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Alla scoperta del ramo d’oro

20:05 – Iconologie quotidiane

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – set – TANTArai

20:35 – Passato e presente

21:10 – Storie della TV

Rai Scuola

18:00 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

18:25 – Progetto Scienza 2022 Verso il Futuro 02

19:15 – Wild Italy

20:00 – Antartide, viaggio alla fine della terra

21:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – Dolore pus e veleno

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.4

20:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.4

22:15 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.1

23:10 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.2

00:05 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.3

01:00 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.4

01:55 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.5

02:50 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.6

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco 2′ Stagione Ep.5

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV 4′ Stagione Ep.3

22:25 – Operazione N.A.S. 4′ Stagione Ep.2

23:25 – Avamposti 1′ Stagione Ep.4

01:15 – Bodycam – Agenti in prima linea 3′ Stagione Ep.7

02:10 – Bodycam – Agenti in prima linea 3′ Stagione Ep.8

03:00 – Real Crash TV 3′ Stagione Ep.10

03:50 – Real Crash TV 4′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:01 – INGEGNERIA PERDUTA II/III – LA FERROVIA ABBANDONATA

19:00 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – INGEGNERIA ESTREMA

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – I MISTERI DEL PACIFICO

21:05 – VISTI DAL CIELO MISTERI DI QUESTO MONDO MONUMENTI MISTERIOSI

22:00 – VISTI DAL CIELO MISTERI DI QUESTO MONDO UNA GRAN QUANTITA’ DI BUCHE

23:00 – LO SAPEVI CHE?

23:07 – LO SAPEVI CHE?

23:16 – VITA DA SOLDATI NELL’ANTICA ROMA – DA UNA GENERAZIONE ALL’ALTRA

RealTime

18:05 – Il castello delle cerimonie Il battesimo di Carmela

18:45 – Il castello delle cerimonie Ep. 6

19:25 – Casa a prima vista Ep. 19

20:30 – Casa a prima vista Ep. 20 Prima TV

21:30 – Bake Off Italia Ep. 14 Prima TV

23:25 – Il castello delle cerimonie Ep. 14 Prima TV

00:05 – Il castello delle cerimonie Ep. 13

00:45 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Terzo occhio

Discovery Channel

18:10 – Uomini di pietra La resina salva blocchi

19:10 – Uomini di pietra Un collaudo complicato

20:05 – Uomini di pietra Insieme ce la faremo

21:00 – Avventure impossibili con Josh Gates La piramide delle leggende 1a TV

21:55 – Avventure impossibili con Josh Gates El Mirador Prima TV

22:50 – I segreti delle strutture La maledizione delle Piramidi

23:45 – I segreti delle strutture La città perduta dei Maya

00:40 – Avventure impossibili con Josh Gates Il teschio di cristallo

Sky Uno

18:15 – X Factor 2023 Finale

21:15 – Gialappa – Show Ep. 8

23:35 – X Factor 2023 Finale

02:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ciociaria

03:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Val d’Orcia e Val di Chiana

04:00 – Cucine da incubo Da Mario – Calabria

05:10 – Un sogno in affitto Verona

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – Survive the Game

21:15 – Non ci resta che il crimine La controinchiesta Prima TV

22:00 – Non ci resta che il crimine Il principe Prima TV

22:55 – Trespass – Sequestrati

00:30 – Rambo – Last Blood

02:10 – King Kong (2005)

05:15 – Spider-Man 2

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:25 – Minions

21:00 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

22:35 – Dakota

00:15 – E.T. – L’extra-terrestre

02:10 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

03:45 – Wonder

05:40 – Asterix e il segreto della pozione magica

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:45 – La verità è che non gli piaci abbastanza

21:00 – Casablanca

22:50 – Pazze di me

00:30 – Questo o quello – Speciale

00:45 – Ricomincio da me

02:30 – Quel che resta del giorno

04:45 – Le pagine della nostra vita

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:15 – Una famiglia perfetta

21:15 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale

23:05 – Non c’è più religione

00:45 – The Young Messiah

02:35 – Ogni maledetto Natale

04:10 – Roald & Beatrix – Un incontro magico

05:25 – Capodanno a New York

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – Il tesoro dell’Amazzonia

21:00 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

22:50 – Robin Hood

01:15 – John Wick

03:00 – Spider-Man: Homecoming

05:15 – Direct Contact

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV