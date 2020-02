Su Rai Uno la finale del 70° Festival di Sanremo, su Rai Tre Braveheart. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 febbraio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 8 febbraio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Braveheart – Cuore impavido. Sul finire del XIII secolo, sul trono di Scozia siede l’usurpatore Edoardo I Plantageneto, re d’Inghilterra. Lo scozzese William Wallace, la cui famiglia era stata massacrata dagli inglesi, diventato un uomo colto, ma legato alle tradizioni rurali della terra natia, torna dopo molti anni nel suo villaggio, dove vorrebbe creare una famiglia con la bella Murron che, per eludere lo “jus primae noctis” imposto dal feudatario inglese, sposa in segreto. Su Rai 4 dalle 21.20 Miracolo a Sant’Anna. Toscana, Seconda guerra mondiale. A Sant’Anna di Stazzema quattro soldati afroamericani rimangono isolati dietro le linee nemiche per aver salvato un bambino. Dal romanzo di James McBride. Su Rai Premium dalle 21.10 il thriller La lacrima del Diavolo. Parker, ex agente FBI ed esperto calligrafo, viene richiamato in servizio per identificare l’autore di una strage a Washington. Tratto dall’omonimo romanzo di Jeffery Deaver. – di N. Bailey. Su Canale 5 la commedia Una estate ai Caraibi. Spassoso intreccio di storie di coppie, single e tradimenti, nella paradisiaca cornice dei Caraibi. Con Enrico Brignano. Su Italia 1 dalle 21.54 il fantastico Ruby Red II – Il segreto di zaffiro Secondo capitolo della Trilogia delle gemme. Un altro salto nel passato per Gwendolyn che deve ritrovare uno dei due cronografi dispersi e riavvicinarsi a Gideon. Dalle 21.29 su Rete 4 il film drammatico Scent of a woman-profumo di donna. Premio Oscar e 3 Golden Globes per il film sull’amicizia tra un giovane studente ed un odioso ufficiale cieco in un viaggio verso New York. Su Sky Cinema dalle 21.15 Creed II. Adonis Creed, figlio del celebre campione Apollo Creed, è un pugile professionista allenato dallo storico rivale ed amico del padre, Rocky Balboa, sempre presente all’angolo del ring ad ogni incontro del suo assistito. Adonis continua la sua scalata verso il titolo mondiale e alla prima occasione, grazie alla sua tecnica e velocità, conquista subito la cintura di campione del Mondo dei pesi massimi. Su Sky Cinema Premium dale 21.15 Mine Intrappolato nel deserto, dopo essere finito su una mina, un cecchino dei marine deve combattere da solo il nemico durante un’attesa, lunga più di due giorni, di un convoglio che venga a salvarlo. Su Iris dalle 21 Murder at 1600 – Delitto al Casa Bianca. Carla Town, giovane segretaria del Presidente degli Stati Uniti d’America, Jack Niel, viene uccisa a coltellate; il caso viene affidato al detective Alan Regis della squadra omicidi di Washington e a Nina Chance, ex atleta olimpica ed ora agente dei servizi segreti in servizio alla Casa Bianca. Tutti i sospetti ricadono sul figlio del presidente che poi si scopre essere innocente. Durante la vicenda viene assassinato anche Nicholas Spikins, dirigente dei servizi segreti che scopre chi è realmente il mandante dell’assassinio di Carla Town, ovvero il consigliere presidenziale per la sicurezza nazionale Alvin Jordan, amico fidato del presidente.

TELEFILM

Su Rai Due doppio appuntamento son F.B.I. Nel primo episodio (Fuoco amico, ore 21.05) il corpo di un uomo viene ritrovato in una palude ed indossa una divisa dei Marines. L’N.C.I.S. scopre che quella divisa non appartiene a lui, ma è stata rubata. Nel secondo episodio (Dove eravamo rimasti, ore 21.50) Gibbs decide di pedinare una ragazza da poco uscita di prigione, nella speranza che possa portarlo dal complice che l’aiutò tre anni prima in un furto con scasso in casa di un ammiraglio.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle ore 20.45 i ventiquattro Campioni in gara si contendono la vittoria finale al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Achille Lauro – “Me ne frego”

Alberto Urso – “Il sole ad est”

Anastasio – “Rosso di rabbia”

Bugo e Morgan – “Sincero”

Diodato – “Fai rumore”

Elettra Lamborghini – “Musica (e il resto scompare)”

Elodie – “Andromeda”

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

Francesco Gabbani – “Viceversa”

Giordana Angi – “Come mia madre”

Irene Grandi – “Finalmente io”

Junior Cally – “No grazie”

Le Vibrazioni – “Dov’è”

Levante – “Tikibombom”

Marco Masini – “Il confronto”

Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”

Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”

Piero Pelù – “Gigante”

Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”

Rancore – “Eden”

Raphael Gualazzi – “Carioca”

Riki – “Lo sappiamo entrambi”

Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)”

Tosca – “Ho amato tutto”

Su Sky Uno dalle 21.15 la quindicesimaMasterchef 9° edizione, il talent show culinario più famoso al mondo: puntate, notizie e tanto altro sui più promettenti talenti culinari.

Guida tv di sabato 8 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – In diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston Prima Festival

20:45 – Eurovisione

20:48 – 70° Festival della Canzone Italiana

21:15 – Eurovisione

00:15 – Eurovisione

01:30 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Segui il denaro

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Il principe

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. – Fuoco amico – Dove eravamo rimasti

Rai 3

18:00 – Per un pugno di libri

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Bravehert – Cuore impavido

23:35 – TG Regione

Rai 4

18:36 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.17

19:16 – Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine ep.2

19:56 – Criminal Minds ep.12

21:20 – Narcos III ep.5

22:17 – Narcos III ep.6

23:10 – The Trust – I Corrotti

00:34 – District 9

02:59 – Anica appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – UN’ESTATE AI CARAIBI – 1 PARTE

Italia 1

18:15 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – RUBY RED – 1 PARTE

20:23 – TGCOM

20:26 – METEO.IT

20:29 – RUBY RED – 2 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:38 – SHOOTER – ROSSO SU ROSSO

19:36 – SHOOTER – VANTAGGIO BALISTICO

20:32 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ASIMMETRIA DELLA FARFALLA

21:04 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 1 PARTE

22:05 – TG COM

22:10 – METEO

22:12 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 2 PARTE

23:30 – WILD WILD WEST – 1 PARTE

Rete 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 38 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – SCENT OF A WOMAN-PROFUMO DI DONNA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Cine 34

19:25 – UOMO D’ACQUA DOLCE

21:10 – SE VUOI VIVERE… SPARA! – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO C

22:16 – SE VUOI VIVERE… SPARA! – 2 PARTE

22:55 – TRE CROCI PER NON MORIRE

00:45 – 6000 KM DI PAURA

02:25 – I CINQUE DELL’ADAMELLO

Rai Movie

19:25 – Miseria e nobiltà

21:10 – Miracolo a Sant’Anna

23:55 – Easy Rider

01:45 – Le idi di marzo

03:20 – L’ottava nota – Boychoir

05:00 – L’impossibilità di essere normale

Paramount Channel

19:40 – Robin Hood –

21:10 – La spada nella roccia –

23:00 – Anastasia –

01:00 – Marie Antoinette –

03:00 – Elliott, il Drago Invisibile –

05:00 – Quattro Donne e un Funerale –

Iris

18:19 – IL CASTELLO

21:00 – MURDER AT 1600-DELITTO ALLA CASA BIANCA

23:23 – PAURA

01:37 – EMANUELLE: PERCHE’ VIOLENZA ALLE DONNE?

02:52 – CIAKNEWS

02:56 – SOLE NUDO

04:34 – SCANZONATISSIMO

05:59 – MEDIASHOPPING

TV8

18:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Friuli Venezia Giulia –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Lago di Como –

21:30 – Paura in volo

23:15 – Nel cuore della tempesta

01:00 – Il gioco dell’amore

02:30 – Donne Detective – Ep. 8 –

03:15 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 9 –

Italia 2

18:10 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LEGGENDA DI NOLAND IL BUGIARDO

18:35 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’UCCELLO DEL SUD

19:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SCONTRO FRA BELLAMY E LA COALIZIONE DELLA MONTAGNA DELLE SCI

19:25 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’UOMO DA CENTO MILIONI DI DANARI

19:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ROTTA VERSO IL CIELO

20:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – NON VOGLIO SALVARE VEGETA!

20:35 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – ADDIO DENDE

20:55 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – L’ULTIMA SPERANZA

La 5

18:10 – AIUTO! ARRIVANO GLI OSPITI..

19:02 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:15 – SACRIFICIO D’AMORE

21:10 – RICORDATI DI ME – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – RICORDATI DI ME – 2 PARTE

23:35 – MARY E MARTHA – 1 PARTE

NOVE

19:00 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.33

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Frankenstein Junior

23:30 – Frankenstein Junior

00:50 – Presa mortale

02:40 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.18

03:05 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.19

03:30 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.20

Cielo

18:30 – Fratelli in affari Anna e Peter

19:15 – Affari al buio La supremazia di Darrell

19:45 – Affari al buio In casa del nemico

20:15 – Affari di famiglia Un penny da collezione

20:45 – Affari di famiglia Lolita

21:15 – L’educazione sentimentale di Eugenie

23:00 – Venere nera

00:45 – Cougar: amanti della gioventù

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Dove osano le aquile

00:20 – Il battaglione perduto

00:50 – TG LA7 Notte

02:15 – Otto e Mezzo Sabato (r)

03:10 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – IL PERICOLO SENZA NOME

23:20 – Little Murders – IL GATTO E IL TOPO

01:10 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:45 – I menù di Benedetta

Spike

19:00 – Supernatural –

19:50 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – End of Watch – Tolleranza zero –

23:40 – Dieci minuti a mezzanotte –

01:30 – Call me Bruna –

02:20 – Call me Bruna –

03:00 – Top Gear Gold –

Food Network

18:40 – Shop Cook Win – La sfida dei carrelli 1′ Stagione Ep.3

19:40 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.10

20:40 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

21:40 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.9

22:40 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

23:40 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

00:40 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.4

01:45 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE II – ILLUSIONI

19:20 – THE CLOSER V – MANO MORTA

20:15 – THE CLOSER VI – IL BIG BANG

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – CHE ENTRINO I PAGLIACCI

22:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – SPIRITO DI SERVIZIO

22:50 – MAJOR CRIMES V – BUGIE BIANCHE – II PARTE

23:40 – MAJOR CRIMES V – BUGIE BIANCHE – III PARTE

00:35 – Wallander II: La vendetta

GIALLO TV

19:20 – L’ispettore Barnaby 17′ Stagione Ep.4

21:10 – Tatort – Scena del crimine 3′ Stagione Ep.2

23:10 – Tandem 2′ Stagione Ep.3

00:10 – Tandem 2′ Stagione Ep.4

01:10 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.17

02:10 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.18

03:00 – Fast Forward 4′ Stagione Ep.3

03:50 – Fast Forward 4′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:19 – Concerto Osn Rai Schubert – Berio, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy

19:58 – RAI NEWS – GIORNO

20:01 – Senato &’Cultura Omaggio a Ennio Morricone Prima Visione RAI

20:49 – Prestigi

22:30 – Orchestra Rai alla Scala – Milano musica

23:44 – Roger Vadim L’uomo delle stelle

00:30 – RAI NEWS – NOTTE

00:34 – Art Night Guccione / Civilisations

Rai Premium

18:40 – Allora in onda – I Promessi sposi

19:15 – Camera Café – Lezioni di Cinesi

19:20 – Camera Café – Silenzio

19:30 – Camera Café – Paolo XXL

19:35 – Purché finisca bene – Non ho niente da perdere

21:20 – La lacrima del diavolo

22:55 – Medium 6 – Sangue del mio sangue 1° parte – p.17

23:45 – Medium 6 – Sangue del mio sangue 2° parte – p.18

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Tutorial

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Grandi Progetti

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – Ci Siamo gia’ visti + Aspettando Perla Nera

00:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – IL SABATO DELL’ ORA SOLARE

19:59 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:28 – TG 2000

20:53 – Soul

21:23 – Calice d’argento

23:44 – Indagine ai confini del sacro

VH1

19:00 – Best of 2020 –

20:00 – Una coppia in affari –

20:30 – Una coppia in affari –

21:00 – Una coppia in affari –

21:30 – Ink Master –

22:20 – Ink Master –

23:00 – Hotel da Incubo –

23:50 – Hotel da Incubo –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

00:20 – THE COACH

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri – Episodio 4

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

19:15 – Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 – Discesa femminile (R)

20:05 – Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 – Slalom maschile (R)

20:40 – Superalbum – I like italiano, dal dialetto all’inglese

22:35 – Sportsera

23:00 – X-Files – Di nuovo a casa

23:45 – X-Files – Babilonia

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

19:15 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Sprint Femminile/Maschile a tecnica Classica (Falun -SWE)

20:25 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 17a giornata: Lardini Filottrano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

23:00 – 90° Minuto del Sabato 2019/20

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90° Minuto del Sabato 2019/20

00:30 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/20 20a giornata: Calzedonia Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

02:30 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 17a giornata: Lardini Filottrano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

04:30 – Nuoto

Rai Sport

19:15 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Sprint Femminile/Maschile a tecnica Classica (Falun -SWE)

20:25 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 17a giornata: Lardini Filottrano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

23:00 – 90° Minuto del Sabato 2019/20

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90° Minuto del Sabato 2019/20

00:30 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/20 20a giornata: Calzedonia Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

02:00 – Campionato di Calcio di Serie B 2019/20: 23a giornata: Ascoli – Juve Stabia

03:50 – Calcio a 5: Campionato Italiano 2019/2020

SuperTennis

18:00 – Fed Cup (differita)

21:00 – ATP 250 Pune (differita)

01:00 – LIVE ATP 250 Cordoba

03:00 – ATP 250 Pune Semifinale (replica)

05:00 – ATP 250 Pune Semifinale (replica)

Euro Sport

18:00 – Tennis The Match for Africa da Cape Town, Sudafrica

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Biliardo World Grand Prix Semifinali, dal Regno Unito

19:55 – Biliardo World Grand Prix Semifinali, dal Regno Unito Live

20:50 – Rugby Sei Nazioni F Una partita (2a g.) Live

23:00 – Biliardo World Grand Prix Semifinali, dal Regno Unito Live

23:30 – Informazione Flash News

23:35 – Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa Libera F (da Garmisch Partenkirchen, Germania)

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:35 – THE ATHENA

21:00 – Penny on M.A.R.S.

21:25 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.7

18:25 – BING – EP.57

18:30 – BING – EP.58

18:35 – BING – EP.59

18:40 – BING – EP.60

18:50 – MASHA E ORSO – EP.26

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.40

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.41

Boing

18:20 – Craig ®

18:50 – Craig ®

19:15 – Teen Titans Go !

19:50 – Doraemon

20:20 – Doraemon

20:45 – Doraemon

21:25 – Doraemon

22:20 – Power Rangers Beast Morphers

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:15 – Mike il Carlino

20:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:15 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.9

18:40 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.10

19:10 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.11

19:35 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.12

20:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.13

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.1

20:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.2

21:20 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.3

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.9

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.3

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.4

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.5

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.6

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.7

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.8

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.9

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:55 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:10 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:20 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:35 – New School

19:45 – New School

19:55 – New School

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Game Shakers

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – I Thunderman

Disney Channel

18:00 – Jessie Una sorpresa da papà. 2a parte

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Anansi – Il Ragno

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Malediktator

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Il Bambino-Sabbia

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Babbo Mostro

20:10 – Cercami a Parigi Ritorno al futuro

20:35 – Cercami a Parigi Ammutinamento al Garnier

21:05 – Cercami a Parigi Popstar

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.7

19:05 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.8

20:00 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.9

20:55 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.10

21:50 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.11

22:45 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.12

23:40 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.13

00:35 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.14

Rai Storia

19:00 – Cortoreale Gli anni del documentario italiano Il 1959

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Sara Prossomariti

20:30 – Passato e Presente.Garibaldi in Sicilia con il prof. Gilles Pecout

21:10 – Bronte

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:30 – Affari al volante 1′ Stagione Ep.6

19:30 – Affari al volante 1′ Stagione Ep.7

20:25 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.7

21:20 – Motoriccanza

22:15 – A caccia di auto 8′ Stagione Ep.1

23:15 – A caccia di auto 8′ Stagione Ep.2

00:10 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.4

01:05 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.5

DMAX

20:00 – Predatori di gemme 2′ Stagione Ep.6

21:00 – Airport Security USA 2′ Stagione Ep.20

21:30 – Airport Security 11′ Stagione Ep.1

22:00 – Airport Security 11′ Stagione Ep.2

22:30 – Sopravvivenza animale – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

23:30 – Vivi, morti, o estinti – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

00:25 – Mountain Monsters – 1^TV 4′ Stagione Ep.5

01:20 – Mountain Monsters – 1^TV 4′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:15 – IL LATO OSCURO DEI TEMPLARI

19:15 – MEGACOSTRUZIONI IV

20:15 – MEGACOSTRUZIONI IV

21:15 – MEGA DISASTRI I – LA FURIA DEI TORNADO

22:15 – MEGA DISASTRI I – UNA BOMBA DI GHIACCIO

23:15 – INVASIONE ALIENA I – TERRORE IN AMAZZONIA

00:00 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – VIA DI FUGA

00:53 – TGCOM24

RealTime

18:50 – Primo appuntamento Ep. 3

20:10 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Riviera romagnola

21:20 – Vite al limite La storia di Mila

22:15 – Vite al limite La storia di Sean

23:10 – Vite al limite Susan

00:05 – Vite al limite Pauline

01:00 – Vite al limite Bettie Jo

01:50 – Vite al limite Joe

Rai Scuola

18:05 – English Up episodio 10 Replica

18:15 – Inglese Shakespeare class -The Two Gentlemen of Verona – Dramaturgy Replica

18:35 – Gate C Seven nights – Sixth night Replica

18:50 – The Language of Business episodio 5 Replica

19:05 – Italia viaggio nella bellezza L’Abbazia di Fiastra Replica

19:55 – The Code Previsioni Replica con Exhibition

20:50 – Memex Nautilus – L’Agricoltura diventa Intelligente Replica

21:30 – Memex Memex Doc – Vita da Ricercatore (p. 20): Marco Gozzi, musicologo Replica

LaEffe

18:45 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.9

19:15 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.10

19:45 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.3

20:15 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.4

20:45 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.12

21:15 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.9

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.10

22:10 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.9

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Compito impossibile

19:05 – Come è fatto Ep. 8

19:35 – Come è fatto Ep. 9

20:00 – Come è fatto Ep. 10

20:30 – Come è fatto Ep. 11

21:00 – Ed Stafford: scontro fra titani Thailandia

21:55 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 2

22:50 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 3

Sky Uno

18:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 10

19:20 – Italia’s Got Talent Best of

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 15

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 16

23:35 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 9

00:40 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 10

01:45 – Master – Chef Italia Ep. 15

03:00 – Master – Chef Italia Ep. 16

Sky Cinema 1

19:25 – Attenti a quelle due

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Creed II

23:30 – Brave ragazze

01:20 – Biancaneve e il cacciatore

03:30 – Il Cinemaniaco incontra Brave ragazze – Il Cast

04:00 – The Captive – Scomparsa

05:55 – Attenti a quelle due

SKY Cinema Family

19:25 – Timetrip – Avventura nell’era vichinga

21:00 – Mr. Peabody e Sherman

22:40 – Un poliziotto alle elementari

00:35 – Il gatto con gli stivali

02:10 – Un desiderio per Natale

03:40 – Baffo & Biscotto – Missione spaziale

05:05 – L’arca di Noè

Sky Cinema Romance

19:10 – Resta anche domani

21:00 – Chalet Girl

22:40 – Attimo per attimo

00:30 – Duetto a tre

02:00 – Suite francese

03:50 – Il trono di cuori

05:20 – Quando arriva l’amore

Sky Cinema Collection

19:10 – Rocky

21:15 – Un pesce di nome Wanda

23:10 – Il petroliere

01:50 – La calda notte dell’ispettore Tibbs

03:40 – L’uomo che visse nel futuro

05:25 – Anima e corpo

Sky Cinema Action

18:00 – Scarface

21:00 – Sicario

23:10 – Escobar – Il fascino del male

01:00 – Blood Money

02:50 – Sabotage

04:40 – Scarface

Fox

18:10 – I Griffin Scambio equo

18:35 – Modern Family I vicini di casa

19:00 – Modern Family Il principe azzurro

19:25 – The Big Bang Theory La carenza delle paperelle adesive

19:50 – The Big Bang Theory La formula della vendetta

20:10 – The Big Bang Theory Progetto gorilla

20:35 – The Big Bang Theory La coerenza materna

21:00 – The Big Bang Theory Il vortice psichico

Premium Cinema

19:20 – TRE UOMINI E UNA GAMBA

21:15 – MINE

23:10 – WE WERE SOLDIERS – FINO ALL’ULTIMO UOMO

01:30 – CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO

03:36 – INSOSPETTABILI SOSPETTI

Premium Action

18:47 – THE LAST SHIP V – CASUS BELLI

19:35 – THE BRAVE – PER UN BENE SUPERIORE

20:24 – THE BRAVE – ESPLOSIONE

21:15 – THE LAST SHIP IV

22:05 – THE LAST SHIP V – VENTI DI GUERRA

22:53 – GOTHAM IV – L’ULTIMO SPETTACOLO

23:43 – ARROW VII – FRATELLI E SORELLE

00:32 – SUPERNATURAL XII – PRIMO SANGUE

Mya

18:49 – GOD FRIENDED ME II – JOY

19:38 – SUITS IX – CAIRO

20:28 – SUITS IX – SE LA SCARPETTA CALZA

21:15 – SPLITTING UP TOGETHER II – IL PRIMO COLLOQUIO DI LAVORO – 1aTV

21:39 – SPLITTING UP TOGETHER II – TI AMO ANCH’IO – 1aTV

22:04 – THE GOOD PLACE IV – UNA RAGAZZA DELL’ARIZONA – I PARTE – 1aTV

22:29 – THE GOOD PLACE IV – UNA RAGAZZA DELL’ARIZONA – II PARTE – 1aTV

23:13 – YOUNG SHELDON II – UN REATTORE NUCLEARE E UN RAGAZZO CHIAMATO PICCIONCINO