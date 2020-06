Su Rai Uno Commissario Montalbano, su Rai Due Striminzitic Show, su Rai Tre Report. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 giugno

Quali programmi ci propone la programmazione televisiva di lunedì 8 giugno 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 torna Il commissario Montalbano con l’episodio Capodanno. Siamo nell’autunno del 1990. Salvo Montalbano è vice commissario a Mascalippa, un paese siciliano di montagna, ed è fidanzato con Mery, un’insegnante che lavora a Catania e che lo raggiunge per il fine settimana. Salvo le vuole molto bene, ma è spesso a disagio quando la ragazza comincia a parlare di matrimonio o di convivenza. Ottenuta la promozione a commissario, viene trasferito a Vigata, città in cui vive il padre con cui non è in buoni rapporti. Arrivato al suo nuovo commissariato, Montalbano conosce gli agenti con cui lavorerà, compreso l’ispettore Carmine Fazio, che lo aiuta ad inserirsi nel nuovo ambiente; al suo fianco c’è anche il giovane Agatino Catarella. Su Rai Movie dalle 21.10 Faccia a faccia. Un tranquillo professore viene preso in ostaggio da un gruppo di banditi. Sotto pressione, l’uomo si rivela di una ferocia inaspettata mentre il capo della banda sembra avere sempre più avviato verso la via della redenzione.u Canale 5 dalle 21.46 mandela, long walk to freedom. Basato sull’autobiografia scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson Mandela e interpretato da Idris Elba. Su Sky Cinema dalle 21.15 Midway. I soldati e i piloti americani cambiarono il corso della seconda guerra mondiale durante la battaglia di Midway nel giugno 1942. Le forze navali giapponesi e statunitensi combatterono per ben quattro giorni. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Din Don il ritorno.Dopo la notizia della morte di don Dino, trasferito in Trentino, Donato parte per partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre di essere stato nominato suo vice nella parrocchia . Su Iris dalle 21 Scarface. Tony Montana arriva negli Stati Uniti da Cuba, tentando si spacciarsi per prigioniero politico senza riuscirci. Inizia allora una inarrestabile ascesa nel mondo della malavita.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 appuntamento con la serie Marvel’s Runaway. I Runaways hanno lasciato le loro case dovendo cavarsela, senza i loro genitori, rimanendo uniti. Ma tra loro c’è una talpa del Pride che ora è alla ricerca dei ragazzi, inoltre il padre di Chase è stato ferito e Jonah ha in mente un piano diabolico per distruggere i Runaways.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Striminzitic Show. Renzo Arbore ci ospita nella sua splendida casa e, con contributi di repertorio soprattutto inedito, ci conduce alla riscoperta di personaggi ed artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della televisione italiana Su Italia 1 dalle 21.31 Emigratis. Pio e Amedeo dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono ancora di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

ATTUALITÁ

Dalle 21.20 su Rai Tre torna Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico se ci organizzassimo per diventare il punto di riferimento mondiale di una nuova economia verde? Inoltre, fase due: i test sierologici sono attendibili? I dati delle analisi nei laboratori che fine fanno? Mascherine: riusciremo a produrne 35 milioni in Italia? Quando e come riapriranno le scuole? Su Rete 4 dalle 21.26 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 8 giugno: i programmi della sera