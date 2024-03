Su Rai Uno The Voice Senior, su Sky Cinema C’era una volta in America. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 marzo 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 8 marzo 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Piccole Donne. Adattamento del celeberrimo classico di Louise May Alcott, che narra la storia delle quattro giovani sorelle March: Meg, Jo, Beth e Amy, alle prese con i classici problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana Su Rai Tre dalle 21.20 Saint Judy. Saint Judy. L’avvocatessa americana Judy Wood, è impegnata con un caso alquanto complicato, con forti implicazioni diplomatiche: una donna di origini afgane Asefa Ashwari, è incriminata in patria per aver voluto insegnare a scrivere alle bambine. Viene imprigionata e violentata, prima di fuggire in America e incontrare Judy che all’epoca era una giovane avvocatessa in un importante studio legale di Los Angeles. Su Rai 4 dalle 21.10 Kung Fu Jungle. Hahou Mo, maestro di arti marziali, si consegna alla polizia dopo aver procurato accidentalmente la morte di un uomo. Durante la sua redenzione in carcere, diversi campioni di arti marziali vengono fatti fuori, uno dopo l’altro, per mano di Fung Yu-sau, impazzito dopo la morte della moglie. Scopo dell’efferato assassino è quello di sfidare all’ultimo sangue Hahou Mo che intanto collabora con la polizia proprio per fermare la furia assina di Fung. Su Rai Movie dalle 21.10 La vita che verrà – Herself. Sandra se ne va di casa, con le sue due bambine, il giorno che suo marito scopre che stava mettendo da parte dei soldi per farlo. Quel giorno lui la prende a calci e pugni, le tira i capelli, la butta a terra e le rompe una mano. Dopodiché, l’uomo continua a vedere le figlie nei weekend, ma Sandra è una donna intelligente e, anche se lui la incalza, si tiene alla larga e prova a ricostruire la sua vita e una nuova casa. Su Italia 1 dalle 21.24 Edge of Tomorrow – Senza domani. Il maggiore Case e’ uno dei comandanti di un esercito mondiale, coinvolto nella guerra contro i Mimics, alieni invasori. Da una light novel giapponese. Su Sky Cinema dalle 21.15 C’era una volta in America. Pur di riabbracciare il proprio cane, l’investigatore privato Steve Ford stringe un’improbabile alleanza con Spyder, il capo di una banda criminale locale, alla ricerca di qualcuno che lo aiuti a recuperare un carico di cocaina e molti soldi. Su Iris dalle 21 Nella valle di Elah. Hank Deerfield riceve una telefonata dove apprende una terribile notizia: il figlio, di ritorno da un periodo di diciotto mesi in Iraq, è scomparso e non si hanno notizie di lui. L’uomo si associa all’investigatore Emily Sanders allo scopo di ottenere maggiori informazioni e fare giustizia.

SERIE TV/FICTION

Su Canale 5 dalle 21.38 Terra amara. Fikret e Cetin costringono Vahap a rivelare il nome e l’indirizzo di un certo Kathali, che a Beirut gli consegnera’ la prova che Hakan e’ in realta’ Mehmet Kara.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Un giorno in pretura. Sulla condanna all’ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano per la strage di Erba, si sono scatenate da anni molte polemiche. In occasione dell’apertura del processo di revisione che si celebrerà a Brescia per stabilire se Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati vittime del più clamoroso errore giudiziario della cronaca italiana, Un giorno in Pretura mette a confronto le ragioni che hanno portato alla loro condanna con quelle per le quali oggi se ne chiede l’assoluzione. Una puntata speciale per sottolineare i punti più controversi che sono alla base della richiesta di revisione. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.30 The Voice Senior. Quarta stagione del programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach competono per aggiudicarsi le voci migliori e una volta formate le squadre, selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore.

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – The Voice Senior

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – NCIS

19:45 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Saint Judy

23:10 – Listen to me

Rai 4

18:20 – Hawaii Five-0 1

19:05 – Senza traccia 6

19:50 – Senza traccia 6

20:35 – Criminal Minds 14

21:20 – Kung Fu Jungle

23:05 – Ip Man 4

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – RIASSUNTO – TERRA AMARA

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DNA A CONFRONTO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – L’UOMO VOLANTE

21:20 – EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW VII – DETENUTO 4587

19:16 – CHICAGO FIRE II – LA SPIA

20:06 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ECCITAZIONE OLOGRAFICA

20:34 – THE BIG BANG THEORY VI – L’OBLITERAZIONE ESTRATTIVA

21:03 – SPEED – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – SPEED – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:34 – METEO.IT

19:38 – TEMPESTA D’AMORE – 163 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTO GRADO

00:52 – THE EQUALIZER – LA RESA DEI CONTI

01:45 – EURODONNA 1996

02:45 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 5 Episodio 21 – Oracolo

19:00 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 18

19:50 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 19

20:40 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 20

21:30 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 21

22:20 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 22

23:10 – Fringe – Stagione 5 Episodio 5 – Il prologo

00:00 – Fringe – Stagione 5 Episodio 6 – Attraverso lo specchio

Rai Movie

18:00 – Cowboy

19:35 – Ercole contro i figli del sole

21:10 – La vita che verra’ – Herself

22:50 – The Children Act – Il verdetto

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – L’assoluzione

02:45 – The Tree of Life

05:00 – Chesil Beach – Il segreto di una notte

Cine 34

19:06 – A CENA CON… – LA FIDANZATA DI PAPA’

21:02 – L’INSEGNANTE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:16 – METEO.IT

22:18 – L’INSEGNANTE – 2 PARTE

22:49 – CORNETTI ALLA CREMA

00:41 – CREMA, CIOCCOLATO E PA… PRIKA

02:22 – NERONE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – IL BAMBINO SENZA NOME

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – CUORE E CERVELLO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – LA VISITA

21:10 – TOM & JERRY – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – TOM & JERRY – 2 PARTE

23:10 – INKHEART – LA LEGGENDA DI CUORE D’INCHIOSTRO – 1 PARTE

Iris

19:15 – CHIPS – ANDIAMO LONTANO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – IL CACCIATORE DI TAGLIE

21:00 – NELLA VALLE DI ELAH

23:24 – PRISONERS

02:15 – GOSFORD PARK

04:25 – CIAKNEWS

04:29 – TESTIMONE SILENZIOSA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 6 Episodio 4 – Conero

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 102 – Prima TV

21:30 – Paddock Live – Stagione 2024 Episodio 8 – GP Arabia Saudita (Qualifiche)

22:00 – F1 – Stagione 2024 Episodio 9 – GP Arabia Saudita (Qualifiche)

23:15 – Paddock Live – Stagione 2024 Episodio 3 – GP Bahrain (Qualifiche)

23:45 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 3 – Al Veliero

01:00 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 4 – Ciak si mangia

02:15 – Delitti – Stagione 4 Episodio 6 – La Circe della Versilia

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU E FREEZER A CONFRONTO

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 XI – COLPO DI SCENA

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 XII – I VECCHI SPINACI MESSICANI

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 XII – BAR DI LUSSO A IBIZA

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 XII – L’ORSETTO WALLY

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 XII – QUEST’UOMO E’ UN SANTO

21:15 – WEREWOLF: LA BESTIA E’ TORNATA

23:05 – THE CONJURING – IL CASO ENFIELD

La 5

18:33 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:30 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

02:00 – I CESARONI VI – GIULIO E I SUOI FRATELLI

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 5 Episodio 5

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 5 Episodio 10

21:25 – Fratelli di Crozza – 1^TV – Stagione 15 Episodio 3

23:15 – Che tempo che fa Bis – Stagione 1 Episodio 18

00:55 – Fratelli di Crozza – Stagione 15 Episodio 3

02:30 – Naked Attraction UK – Stagione 4 Episodio 10

03:25 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 1

04:20 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 2

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 17

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 8 Episodio 9 – Danielle ed Eli

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 18 – Rene sotto shock

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 4 Episodio 1 – Colpiti!

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 4 Episodio 2 – Una pistola rara

21:15 – L’istant infini

23:15 – Le sorelle

01:45 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 1 Episodio 6 – Il primo film di Jessie Storm

La7

18:55 – Padre Brown – St.9

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

04:30 – Tagadà (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Josephine, Ange Gardien – La fabbrica di peluche

23:30 – Josephine, Ange Gardien – Il circo Borelli

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

Food Network

18:15 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 11 – Altri pesti

18:50 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 4

19:25 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 6

20:05 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 2

20:40 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 5

21:20 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 1

22:00 – Liguria a tavola – 1^TV – Stagione 1 Episodio 1

23:05 – Sanremo a tavola

TOP CRIME

18:30 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI VII – CHINATOWN

19:23 – RIZZOLI & ISLES I – OMICIDIO GAY

20:16 – RIZZOLI & ISLES I – LA VENDETTA

21:10 – CHICAGO P.D. VII – L’INFORMATORE

22:03 – CHICAGO P.D. VII – NESSUN RIMPIANTO

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – IL MOSTRO DI GLASGOW

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – PRIVILEGI MATRIMONIALI

00:45 – IL RITORNO DI COLOMBO I – LA SIGNORA IN NERO

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 4 Episodio 5 – Tragico autunno

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 7 – Xenofobia

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 8 – La febbre dell’oro

23:10 – Alexandra – Stagione 1 Episodio 6 – La peste

01:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 16 Episodio 1 – I fantasmi del Natale

03:10 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 16 – Un incontro fatale

04:10 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 17 – Massacro di Natale

05:05 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 18 – Morire a Philadelphia

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 12

21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 3

23:10 – DOC – Nelle tue mani 3

01:00 – Storie italiane

02:10 – Chesapeake Shores 5

02:50 – Piloti

03:20 – Un Ciclone in Convento 14

04:05 – Un Ciclone in Convento 14

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Chi cerca trova – Stagione 8 Episodio 4

19:20 – Chi cerca trova – Stagione 8 Episodio 5

20:15 – Chi cerca trova – Stagione 8 Episodio 6

21:10 – Chi cerca trova – Stagione 4 Episodio 10

22:10 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 1 – Scozia

23:10 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 2 – Affari

00:05 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 3 – Palace House

01:00 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 4 – Il passato

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:53 – Suffragette

22:37 – Effetto Notte

22:48 – Effetto Notte

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – Andata e Ritorno

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

19:20 – Doc Martin – Episodio 2 Stagione 4, episodio 2

20:10 – Cliché – Mostro

21:05 – Una donna promettente

23:00 – Cuori in Atlantide

00:40 – Telesguard

00:50 – Ciclismo: Parigi-Nizza 2024 – Sisteron – La Colle-sur-Loup (R) 6.tappa

01:55 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

02:30 – Falò (R)

Rai Sport +HD

20:00 – L’uomo e il mare

20:30 – Basket: Serie A2

22:45 – Pattinaggio di Velocità

02:20 – Reparto Corse

02:55 – Tirreno-Adriatico

SuperTennis

18:30 – Tie Break Tens Indian Wells (replica)

20:15 – ATP Roma 2023 Djokovic vs Dimitrov

22:30 – Colpo da Campione Tennis Comparazione dritto Gauff, Andreeva

22:45 – US Open 2018 Nadal vs Thiem

03:00 – Università del Tennis Sciorilli

03:15 – ATP Finals 2022 Djokovic vs Medvedev

Euro Sport

18:00 – Ciclismo – Tirreno-Adriatico – Stagione 2024 – 5a tappa – Torricella Sicura – Valle Castellana (146 km)

19:00 – Ciclismo – Parigi-Nizza – Stagione 2024 – 6a tappa – Sisteron – La Colle-sur-Loup (198 km)

19:35 – PTO Tour – Stagione 2024 – Miami. Anteprima

20:05 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Soldier Hollow. Staffetta M – Live

21:40 – Ciclismo – Tirreno-Adriatico – Stagione 2024 – 5a tappa – Torricella Sicura – Valle Castellana (146 km)

22:45 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Soldier Hollow. Sprint F – Live

00:25 – Ciclismo – Tirreno-Adriatico – Stagione 2024 – 5a tappa – Torricella Sicura – Valle Castellana (146 km)

01:00 – Ciclismo – Parigi-Nizza – Stagione 2024 – 6a tappa – Sisteron – La Colle-sur-Loup (198 km)

SportItalia

18:30 – Tutti al VAR (diretta)

19:30 – TipStop

20:00 – Rally Dreamer

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

01:30 – Manchester City-Copenhagen

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Clorofilla

18:40 – Robin Hood

18:50 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Green meteo

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – S-Fidiamoci

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Hello Kitty Super Style

Boing

19:05 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:45 – Il film Pokemon – In ognuno di noi

20:55 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:20 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 25

18:30 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 33

18:40 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 30

18:55 – Super Monsters – Stagione 2 Episodio 11

19:05 – Super Monsters – Stagione 2 Episodio 12

19:15 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 7

19:30 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 4

19:55 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 5

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 7

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 8

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 41

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 42

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 43

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 44

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 45

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 46

DeaKids

18:10 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 21 – Nuoto sincronizzato

18:15 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 22 – Immacolata

18:25 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 23 – Vecchi amici

18:35 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 24 – Un inferno di amico

18:40 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 9 – Sfida in canoa

19:05 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 10 – Questione di equilibrio

19:35 – One Wish – Stagione 1 Episodio 22 – Elettrojump

19:50 – Megagame – Stagione 2 Episodio 4 – Scatola/ Indovina la parola

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – La vera casa dei Loud

19:05 – La vera casa dei Loud

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – A tutto ritmo

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – I Thunderman

Rai 5

18:30 – Tgr Petrarca

19:00 – Visioni

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art rider

20:20 – Divini devoti

21:15 – Opera: Otello

00:30 – Save the date

Rai Storia

18:15 – Il soffitto di cristallo

18:40 – Rai News Giorno

18:45 – Spose di guerra

19:40 – Domenica con

20:05 – Universale

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Le donne e l’arte

Rai Scuola

18:00 – Oggi è

18:30 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

19:30 – Il vulcano sommerso

20:15 – Wild Italy

21:00 – Sapiens – Un solo pianeta

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Contenitore Doc Divulgativi

00:00 – Di là dal fiume e tra gli alberi

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 9

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 7 Episodio 4 – Bond Bug

22:15 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 2 Episodio 1

23:20 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 2 Episodio 2

00:25 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 1 Episodio 1

01:25 – Auto: storia di una rivoluzione – Stagione 1 Episodio 2

02:25 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 3 Episodio 6

03:20 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 3 Episodio 7

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 5 Episodio 1 – Speranze

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV – Stagione 4 Episodio 15

22:25 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 14

23:25 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 11

00:20 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 8

01:15 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 2 – La morte

02:10 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 19 – Fuga

03:05 – Colpo di fulmini – Stagione 7 Episodio 4

Focus TV

18:00 – INSIDE PYRAMIDS – COME VENNERO COSTRUITE LE PIRAMIDI – SAQQARA – I MISTERI DELLA PIRAMIDE SEPOLTA

19:00 – INSIDE PYRAMIDS – COME VENNERO COSTRUITE LE PIRAMIDI – DAHSHUR – L’ENIGMA DELLA PIRAMIDE MALEDETTA

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VI – ALLA RICERCA DI ATLANTIDE

21:05 – SEGRETI NEL GHIACCIO III

22:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO II

23:00 – LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO – IL MAUSOLEO DI ALICARNASSO

00:00 – Il mistero degli Etruschi – Ascesa e caduta di una civilta’

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XX – UN MINUTO PER MORIRE

RealTime

19:00 – Real Time a Sanremo con Radio Italia – Stagione 1 Episodio 3

19:35 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 9

20:35 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 10

21:35 – Cucine da incubo USA – Stagione 8 Episodio 3 – Prima TV

22:30 – Cucine da incubo USA – Stagione 8 Episodio 1

23:25 – Body Bizarre – Stagione 6 Episodio 9 – L’uomo palla

00:20 – Body Bizarre – Stagione 6 Episodio 10 – Teste unite

01:15 – Body Bizarre – Stagione 6 Episodio 11 – India e Brasile

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans – Stagione 1 Episodio 8 – La fine del buio

19:00 – River Monsters – Stagione 6 Episodio 3 – Lo Schiacciaossa

20:00 – River Monsters – Stagione 5 Episodio 3 – Assassino atomico

21:00 – Il tesoro dell’astronauta – Stagione 2 Episodio 5 – I denti del drago

21:55 – Il tesoro dell’astronauta – Stagione 2 Episodio 6 – L’isola della fortuna

22:50 – Eclissi ai raggi X – Stagione 1 Episodio 2 – Eclissi

23:45 – Bodycam Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 19 – Alta velocita’

00:40 – Bodycam Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 20 – Lottare o volare

Sky Uno

18:50 – Stanga in the Sky – Stagione 1 Episodio 16 – Pechino Express

18:55 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 1

21:15 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi – Stagione 1 Episodio 3 – Berlino

22:25 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 1

00:40 – Pechino Express Ufficio Visti

01:30 – Stanga in the Sky – Stagione 1 Episodio 16 – Pechino Express

01:35 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 30

02:35 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 24

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – Finalmente la felicità

21:15 – C’era una volta a Los Angeles

22:55 – Baby Driver Il genio della fuga

00:50 – Ti presento i suoceri

02:30 – La fratellanza

04:30 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 1

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:15 – Anna Frank e il diario segreto

21:00 – Il Ggg Il grande gigante gentile

23:00 – La musica nel cuore August Rush

01:00 – Belle & Sebastien

02:40 – Dragon Ball Super: Broly Il Film

04:20 – Un fantasma per amico

05:50 – Dragon Trainer Il mondo nascosto

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:25 – Gigolò per caso

21:00 – La signora Harris va a Parigi

23:00 – Gli anni più belli

01:20 – Sapori e dissapori

03:05 – Come non detto

04:30 – Book of Love

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

21:15 – C’era una volta il West

00:05 – Per qualche dollaro in più

02:15 – Giù la testa

04:50 – Il buono, il brutto, il cattivo

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:15 – The Contractor Rischio supremo

21:00 – The Town

23:10 – Il tesoro dell’Amazzonia

01:00 – La legge del crimine

02:35 – The Bourne Ultimatum Il ritorno dello sciacallo

04:30 – Jurassic World Il regno distrutto

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV