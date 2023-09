Su Rai Uno Techetecheteshow, su Canale 5 The last duel. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 settembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 8 settembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.45 Miss Marx. Eleanor, detta Tussy, è la figlia più piccola del filosofo e teorico politico tedesco Karl Marx. Brillante, colta, libera e appassionata, si distingue nel corso del tempo per tenere viva la fiamma del pensiero paterno. Dunque, è lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell’ambito dell’istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata Eleanor è una donna vulnerabile e l’attrazione per il suo compagno di vita, Edward, le si rivelerà fatale. Su Rai 4 dalle 21.20 Come ti ammazzo il Bodyguard. Michael Bryce, di mestiere guardia del corpo, deve proteggere l’ex assassino prezzolato Darius Kincaid, detestato nemico di lunga data, personaggio molesto e indisponente Su Rai Movie dalle 21.19 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. La fine di Adolf Hitler dal punto di vista della segretaria Traudl Junge, che fu testimone degli ultimi giorni del Fuhrer nel bunker in cui si rifugiò coi suoi stati generali. Su Canale 5 dalle 21.33 The Last Duel. Francia, 1386. La storia vera dell’ultimo duello giudiziario. Un cavaliere sfida un suo amico e compagno d’arme, per avere violentato la moglie in sua assenza. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il cacciatore di ex. L’ex poliziotto Milo Boyd, diventato cacciatore di taglie, detesta sua moglie Nicole, una giornalista. Perciò l’uomo è felice di dover dare la caccia proprio alla compagna, ricercata per un reato minore. Su Iris dalle 21 Il miglio verde. Il miglio verde è il percorso che i condannati a morte compiono dalla propria cella al luogo dell’esecuzione. Durante il 1935, la vita di Paul Edgecombe, ufficiale in comando in una prigione, cambia quando nell’istituzione giunge John Coffey, un gigante afroamericano, condannato per dei crimini orribili.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Due dalle 21.20 NCIS. L’omicidio di un giovane ufficiale della Marina riporta a galla una dolorosa vicenda che lega Parker al suo migliore amico ed ex collega dell’F.B.I., Jeremy Brighton. Alla vittima, che doveva trasportare tre casse di oppioidi contraffatti, viene tesa un’imboscata, e rubato il carico. Ma gli assassini, si lasciano dietro delle pasticche, tutte con lo stesso simbolo inciso sopra, una “doppia vu”. Su Italia 1 dalle 21.27 Chicago Fire.Hailey viene contattata da Lee, un informatore di Jay, e lo incontra. Lee sta per dirle qualcosa di importante, quando due uomini li aggrediscono e li rapiscono

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Techetecheshow. Protagonista dell’ultima puntata è Rosario Fiorello, che sarà raccontato a partire dalla sua amata Sicilia. Catania, Taormina con il suo panorama mozzafiato e il meraviglioso teatro antico faranno – da sfondo al racconto di Flavio Insinna che ripercorrerà le tappe della carriera artistica dello showman grazie a un’accurata selezione delle immagini custodite negli archivi Rai.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Terzo indizio. Barbara De Rossi presenta e commenta docufiction che ricostruiscono grandi casi di cronaca italiana.

SPORT

Su Rai Tre dalle 21.20 Atletica Leggera – Diamond League 2023, 13a tappa: Meeting di Bruxelles.

Guida tv di venerdì 8 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetecheshow

23:30 – Tg1 Sera

23:35 – Meraviglioso Modugno Show

00:55 – Che tempo fa

01:00 – Cinematografo Estate

02:00 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – NCIS 20

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Qui Venezia Cinema

20:10 – Atletica Leggera, Diamond League: Bruxelles

22:00 – Anteprima Preghiera per Willy Monteiro

22:10 – Preghiera per Willy Monteiro

00:00 – Tg3 Linea Notte Estate

01:00 – Meteo 3

Rai 4

18:15 – Squadra Speciale Cobra 11 7

19:05 – Elementary 2

19:50 – Elementary 2

20:35 – Criminal Minds 8

21:20 – Come ti ammazzo il bodyguard

23:10 – I poliziotti di riserva

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – Chapelwaite 1

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – THE LAST DUEL – 1 PARTE – 1aTV

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – FUGA DALLA TOMBA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – UN PASSO AVANTI

21:21 – CHICAGO P.D. – LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA – 1aTV

22:16 – CHICAGO P.D. – UNA NUOVA VITA – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:27 – SUPERGIRL II – BIOMAX

19:22 – YOUNG SHELDON IV – UNA LEZIONE DI FILOSOFIA E VERMI CHE POSSONO INSEGUIRTI

19:46 – YOUNG SHELDON IV – UNA CRISI ESISTENZIALE E UN ORSO CHE FA LE BOLLE

20:13 – THE BIG BANG THEORY IV – LA TRASMUTAZIONE DEL COINQUILINO

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – L’ ANALISI DEL RIFLESSO DELLA SGUALDRINA

21:04 – V PER VENDETTA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 88 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – TERZO INDIZIO

23:25 – LINCOLN RHYME – LA CACCIA E’ APERTA

00:20 – POPCORN-BEST ANNI 80

Warner TV

18:00 – Smallville 5′ Stagione Ep.11

18:50 – Smallville 5′ Stagione Ep.12

19:40 – Supernatural 9′ Stagione Ep.8

20:35 – Supernatural 9′ Stagione Ep.9

21:20 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV 11′ Stagione Ep.1

23:25 – Fringe 5′ Stagione Ep.3

00:15 – Fringe 5′ Stagione Ep.4

01:05 – Fringe 5′ Stagione Ep.3

Rai Movie

19:35 – Alessandra – Un grande amore e niente piu’

21:10 – La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

23:50 – Venezia Daily

00:15 – La promessa dell’alba

02:30 – Anica – Appuntamento al cinema

02:35 – Tuo, Simon

04:15 – Sogni e bisogni

05:00 – Il mondo dei robot

Cine 34

18:35 – A CENA CON… – SABATO DOMENICA E VENERDI’

21:00 – MEDITERRANEO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – MEDITERRANEO – 2 PARTE

23:07 – I DUE MARESCIALLI

01:04 – LA SIGNORA GIOCA BENE A SCOPA?

02:40 – ACQUASANTA JOE

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – VIAGGIO VERSO LA LIBERTA’

19:00 – COLOMBO – I COSPIRATORI

21:10 – IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO – 2 PARTE

23:10 – 2 SINGLE A NOZZE – WEDDING CRASHERS – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – CHIPS – VIALE DINAMITE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL CAVALIERE FANTASMA

21:00 – IL MIGLIO VERDE

00:30 – SCUOLA DI CULT – SCUOLA DI CULT, 21

00:36 – UN’ARIDA STAGIONE BIANCA

02:20 – CIAKNEWS

02:24 – IN VIAGGIO CON CHARLIE

04:02 – FAUSTINA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Puglia

20:15 – 100% Italia Ep. 4 Prima TV

21:30 – I delitti del BarLume – A bocce ferme

23:15 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 5

01:45 – What Women Want – Quello che le donne vogliono

04:00 – Lady Killer Ep. 7

04:45 – Lady Killer Ep. 14

05:30 – Coppie che uccidono Ep. 2

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – I RICORDI DI GARP

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’INIZIO DELLA GUERRA

19:00 – WILL & GRACE – GENTE VECCHIA, POSTI NUOVI

19:25 – WILL & GRACE – LA RESA DEI CONTI

19:55 – WILL & GRACE – FELICE ANNIVERSARIO

20:20 – WILL & GRACE – LO GNOMO DELLA DISCORDIA

20:45 – WILL & GRACE – MA PAPA’ TI MANDA SOLO?

21:15 – MOCKINGBIRD

La 5

18:05 – MY HOME MY DESTINY

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – INSTANT FAMILY – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – INSTANT FAMILY – 2 PARTE

23:20 – BABY MAMA – 1 PARTE

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.30

20:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? 3′ Stagione Ep.5

21:25 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV 11′ Stagione Ep.1

23:25 – Only Fun – Comico Show 2′ Stagione Ep.5

01:25 – Naked Attraction Italia 2′ Stagione Ep.1

03:00 – Naked Attraction Italia 2′ Stagione Ep.2

04:30 – Naked Attraction Italia 2′ Stagione Ep.3

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Australia Ep. 6

19:45 – Affari al buio La scelta vincente

20:15 – Affari di famiglia Rick contro Chumlee

20:45 – Affari di famiglia L’ultima litografia

21:15 – Le dolci zie

23:15 – Scusa ma mi piace troppo

00:15 – L’orgasmo perfetto

01:00 – L’eiaculazione femminile e altri misteri dell’Universo

La7

18:10 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda ESTATE

21:15 – Il Federale

23:15 – Febbre a 90°

01:15 – TG LA7 Notte

01:35 – In Onda ESTATE (r)

02:05 – L’Aria Che Tira ESTATE (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien –

01:10 – La cucina di Sonia

02:10 – La mala educaxxxion

03:30 – I menù di Benedetta

Food Network

18:15 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.6

19:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

20:20 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

21:25 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV 11′ Stagione Ep.1

23:25 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.16

00:30 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

01:35 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.18

02:40 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.9

TOP CRIME

18:30 – FLIKKEN – COPPIA IN GIALLO IV – APPESO A UN FILO

19:23 – HAMBURG DISTRETTO 21 VI – TUTTO PER UN CAVALLO

20:16 – HAMBURG DISTRETTO 21 VI – TRAPPOLA MORTALE

21:10 – THE THING ABOUT PAM – LEI E’ UNA FIGLIA AMOREVOLE

22:03 – THE THING ABOUT PAM – LEI NON E’ CHI PENSI CHE SIA

22:56 – THE THING ABOUT PAM – LEI E’ UN’ASSASSINA

23:50 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIV – SEMPRE AL LIMITE

00:43 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIV – LA PRINCIPESSA DEL POKER

GIALLO TV

18:20 – Body of Proof 1′ Stagione Ep.10

19:20 – Rosewood 1′ Stagione Ep.9

20:20 – Rosewood 1′ Stagione Ep.10

21:20 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV 11′ Stagione Ep.1

23:10 – Miss Fisher: delitti e misteri 1′ Stagione Ep.1

00:25 – Miss Fisher: delitti e misteri 1′ Stagione Ep.2

01:35 – Vera 3′ Stagione Ep.2

03:25 – Torbidi delitti 2′ Stagione Ep.4

Rai Premium

19:25 – La vita promessa

21:20 – Un professore 1

22:05 – Un professore 1

23:15 – Mina Settembre 2

00:10 – Mina Settembre 2

01:10 – La Squadra 5

02:50 – Heartland 5

03:40 – Un milione di piccole cose 5

Mediaset Extra

19:15 – DISTRETTO DI POLIZIA 10 – MASCHERE E VOLTI/ERA MIA MADRE

21:15 – RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE COMPILATION

00:35 – CADUTA LIBERA

01:37 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:39 – AVANTI UN ALTRO STORY

02:34 – MELAVERDE

03:24 – I VIAGGI DEL CUORE

04:18 – MELAVERDE

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Una coppia in affari 5′ Stagione Ep.6

18:55 – Una coppia in affari 5′ Stagione Ep.7

19:25 – Una coppia in affari 5′ Stagione Ep.8

19:55 – Una coppia in affari 5′ Stagione Ep.9

20:25 – Una coppia in affari 4′ Stagione Ep.4

20:55 – Una coppia in affari 4′ Stagione Ep.5

21:20 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV 11′ Stagione Ep.1

23:25 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.5

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Il destino nel nome

22:58 – Effetto Notte

23:10 – Effetto Notte

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – Get Smart

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Wild Places

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – Accademia Da Leoni

21:30 – A Casa Di Emy

22:00 – I Piaceri Della Carne

VH1

18:15 – School of Rock

18:40 – School of Rock

19:05 – Bella e i Bulldogs

19:30 – Bella e i Bulldogs

19:55 – Bella e i Bulldogs

20:20 – True Jackson

20:45 – True Jackson

21:10 – Hunter Street

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – PHOENIX – DELITTO DI POLIZIA

23:15 – TENTAZIONE MORTALE Tempted

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Dall – AZet – A

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Dall – AZet – A

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

23:30 – In Cammino Tra I Ghiacciai

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Dall – AZet – A

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Il Prigioniero Dell’isola Degli Squali

23:30 – Rubriche Commerciali

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:10 – Mountainbike: Coppa del mondo 2023 – Short track femminile Da Les Gets (FRA)

18:40 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

18:55 – Mountainbike: Coppa del mondo 2023 – Short Track maschile Da Les Gets (FRA)

19:30 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

20:00 – Atletica: Diamond League 2023 da Bruxelles (BEL)

21:10 – Rugby: Coppa del mondo 2023 – Francia – Nuova Zelanda Da Saint-Denis (FRA) Diretta

23:00 – Tennis: US Open 2023 – SEMIFINALI MASCHILI Da New York (USA) Diretta

00:00 – Atletica: Diamond League 2023 Da Bruxelles (BEL) Differita

Rai Sport +HD

18:35 – Corsa in Montagna Corsa in montagna. Challenge Stellina

19:10 – Reparto Corse

19:40 – Diretta Azzurra

20:10 – Ciclismo – Mountain Bike

20:30 – Rugby. Coppa del Mondo Francia: Francia-Nuova Zelanda

23:00 – Calcio. Europeo Futsal U19 Croazia: Semifinale

00:50 – Atletica Leggera

02:50 – Canottaggio

SuperTennis

18:00 – LIVE US OPEN Finale Doppio Maschile

20:45 – Supertennis Today

21:00 – LIVE US OPEN Semifinale Maschile

00:00 – LIVE US OPEN Finale Doppio Misto

00:30 – Supertennis Today

01:00 – LIVE US OPEN Semifinale Maschile

05:00 – US OPEN (replica) SF Femminile

Euro Sport

18:00 – Mountain Bike Coppa del Mondo Portes Du Soleil Cross Country Short Track Elite F Live

18:45 – Mountain Bike Coppa del Mondo Portes Du Soleil Cross Country Short Track Elite M Live

19:45 – Magazine Unlock the Power of Sport

20:00 – Ciclismo Grand Prix Quebec Live

22:30 – Magazine Climbing Show

23:00 – Mountain Bike Coppa del Mondo Portes Du Soleil Cross Country Short Track Elite F

23:30 – Mountain Bike Coppa del Mondo Portes Du Soleil Cross Country Short Track Elite M

00:00 – Ciclismo Grand Prix Quebec

SportItalia

19:00 – Calcio Today (diretta)

20:00 – Magazine Campionato Argentino

20:30 – Rally Dreamer

21:00 – Calcio Tonight (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

01:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

19:45 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Peppa Pig

18:45 – Peppa Pig

18:50 – Masha e Orso

19:00 – Masha e Orso

19:05 – Masha e Orso

Boing

18:45 – Craig

19:10 – Teen Titans Go !

19:40 – Teen Titans Go !

19:50 – Teen Titans Go! e DC Super Hero Girls: confusione nel multiverso 1^TV

21:10 – Il Trio Mutanda

21:50 – Isola degli Eroi S1+S2

22:25 – Dragon Ball Super

01:30 – Gumball

Cartoonito

18:00 – Dino Ranch

18:25 – Blaze e le Megamacchine – nuovi episodi

18:55 – Blaze e le Megamacchine – nuovi episodi

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – Simone

20:50 – Simone

21:05 – Hey Duggee

Frisbee

18:05 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.4

18:30 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.5

18:50 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.1

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.2

19:10 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.3

19:25 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.6

19:50 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.7

20:15 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.8

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.44

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.45

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.46

18:40 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.4

19:05 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.5

19:30 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.6

19:50 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.7

20:15 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.11

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere Choco E L’appuntamento Al Buio

18:15 – Il Barbiere pasticciere Lo specchio stregato

18:30 – A tutto reality: le origini Ep. 25

18:55 – A tutto reality: le origini Ep. 5

19:10 – Megagame Ep. 7

19:35 – Music Distraction Feste Prima TV

19:50 – Summer Limited Edition Ep. 4

20:15 – H2O: Just Add Water Spericolata

Super

18:10 – Spongebob

18:30 – Spongebob

19:00 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Super News

20:05 – Diario di una schiappa 2 – La legge dei piu’ grandi

21:15 – Henry Danger

21:40 – Henry Danger

Rai 5

18:40 – Rai 5 Classic

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Collezionisti cinesi, il potere dell’arte

20:20 – The sense of beauty

21:15 – Il sangue e la parola

22:45 – 40 anni di Filarmonica della Scala: Fabio Luisi

23:05 – Rock Legends

Rai Storia

18:30 – I giorni della nostra storia

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Elisabetta II, 70 anni di regno

19:50 – R.A.M.

20:05 – Argo

20:15 – Il giorno e la Storia

20:35 – Passato e presente

21:10 – Nel secolo breve

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Stem

19:30 – Wild Italy

20:15 – Wild Italy

21:00 – Sapiens – Un solo pianeta

22:00 – Progetto Scienza Verso il futuro

23:00 – Inside the human body

00:00 – Di là dal fiume e tra gli alberi

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage 9′ Stagione Ep.1

19:25 – I maghi del garage 9′ Stagione Ep.2

20:25 – Reperti d’assalto 6′ Stagione Ep.7

21:25 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV 11′ Stagione Ep.1

23:25 – I maghi del garage 9′ Stagione Ep.6

00:15 – I maghi del garage 9′ Stagione Ep.7

01:05 – I maghi del garage 8′ Stagione Ep.7

02:00 – I maghi del garage 8′ Stagione Ep.8

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.2

21:25 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV 11′ Stagione Ep.1

23:25 – Highway Security: Spagna 4′ Stagione Ep.1

01:10 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.5

02:00 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.6

02:50 – Destinazione paura 2′ Stagione Ep.8

03:40 – Io e i miei parassiti 4′ Stagione Ep.10

04:30 – Io e i miei parassiti 8′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:00 – CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA – UN MORTO ECCELLENTE

19:00 – Kromdraai: due bambini nella culla dell’umanita’

20:00 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – ARCOBALENO DI FUOCO

21:10 – 1943 – L’ANNO CHE…

23:00 – ANTICO EGITTO: CRONACHE DI UN IMPERO – LA LINFA VITALE DEL NILO

00:00 – ANTICO EGITTO: CRONACHE DI UN IMPERO – DEI E RE

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES III – ERRORI DI MANUTENZIONE

01:56 – TG5 START

RealTime

19:25 – Ricette d’Italia – Piatti in tavola I sapori dell’orto

20:25 – Ricette d’Italia – Piatti in tavola Non solo parmigiana Prima TV

21:20 – Bake Off Italia: dolci in forno Inizia la sfida! Prima TV

23:20 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Noemi e Dennis Prima TV

23:55 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Lina e Luigi

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli E’ la terza volta

01:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cicatrice sulla testa

02:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Un bozzolo grande

Discovery Channel

18:25 – Una famiglia fuori dal mondo L’escursione

19:20 – Deadliest Catch Artico estremo

20:10 – Deadliest Catch Ghiaccio e uomini

21:00 – Disastri in orbita Bloccati

21:55 – Disastri in orbita Senza fiato

22:50 – NASA X-Files L’esagono di Saturno

23:45 – Avventure impossibili con Josh Gates I segreti sepolti di Hitler

00:40 – Avventure impossibili con Josh Gates I segreti nascosti dei nazisti

Sky Uno

19:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Franciacorta

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera di Ulisse

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Bassano

22:25 – X Factor Stories Ep. 3

00:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Bassano

01:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera di Ulisse

02:35 – MasterChef Canada Resa dei conti giapponese

03:30 – Case da milionari LA Ep. 11

Sky Cinema 1

19:20 – The Plane

21:15 – Il cacciatore di ex

23:10 – Viva l’Italia

01:05 – Codice Unlocked

02:50 – Dredd – Il giudice dell’Apocalisse

04:25 – Andiamo a quel paese

SKY Cinema Family

19:05 – La bussola d’oro

21:00 – Ruby Red

23:05 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

01:05 – Ruby Red III – Verde smeraldo

02:55 – La volpe e la bambina

04:35 – Minouche la gatta

Sky Cinema Romance

18:55 – Bridget Jones’s Baby

21:00 – Le regole del caos

23:00 – Mother’s Day

01:05 – Storia d’inverno

03:05 – Via col vento

Sky Cinema Collection

18:05 – Shrek 2

19:40 – Shrek Terzo

21:15 – Shrek e vissero felici e contenti

22:55 – Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

00:40 – Shrek

02:15 – Questo o quello – Speciale

02:30 – Shrek 2

04:05 – Il gatto con gli stivali

Sky Cinema Action

19:00 – Demolition Man

21:00 – Crank – High Voltage

22:40 – From Paris with Love

00:20 – Twister

02:15 – Pride and Glory – Il prezzo dell’onore

04:30 – The Rising Hawk – L’ascesa del falco

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV