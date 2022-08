Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza. Su Sky The Expatriate. Guida ai programmi Tv della serata del 9 agosto 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 9 agosto 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Un principe (quasi) azzurro. Jean Marc è un quarantenne in carriera a capo di una grande azienda e concentrato esclusivamente sul proprio lavoro. Un giorno, in maniera inaspettata, incontra Marie, una donna che è il suo esatto opposto. Ancora una volta l’amore fa avvicinare due persone che non potrebbero essere più diverse e distanti, cambiando la vita di entrambe.. Su Rai 4 dalle 21.20 Dark City

John Murdoch si risveglia in un hotel completamente privo di memoria, ritrovandosi accusato di una serie di omicidi. L’intera città è in effetti avvolta da un clima d’inspiegabile mistero creato da una razza aliena dagli straordinari poteri telepatici. Su Rai Movie dalle 21.10 La spia Amburgo. Issa Karpov, un ragazzo metà russo e metà ceceno, torturato e quasi esanime, piomba nella comunità islamica della città tedesca per chiedere aiuto e l’eredità del padre russo: è una vittima, un ladro o, ancor peggio, un estremista in vena di distruzione? . Su Sky Cinema dalle 21.15 The Expatriate – In fuga dal nemico. Un ex agente della CIA e la figlia si trovano in pericolo. Nonostante il loro rapporto distante, dovranno proteggersi l’un l’altra.. Su Iris dalle 21 Scertiffo senza pistola. Tom Brewster, un pacifico cowboy laureando in legge, si reca a Blue Rock per portare a termine la sua tesi. Nella cittadina si sta festeggiando l’elezione del sindaco, che, confidando nell’apparente ingenuità di Tom, gli offre la carica di sceriffo.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Enrico Brignano torna con il suo show Un’ora sola vi vorrei: : monologhi, musica, divertimento ed ospiti per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità. Su Canale 5 dalle 21.23 Viaggio nella grande bellezza. Cesare Bocci ci accompagna in un viaggio oltre l’immaginazione tra emozioni e sorprese: scopriamo i luoghi d’incanto del nostro Paese nella grandiosita’ della sua storia. Su Italia 1 dalle 21.20 Radio Norba Cornetti Battiti Live. Con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani.

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:20 – Un principe (quasi) azzurro

23:05 – Tg1 Sera

23:10 – Dreams Road

00:00 – Sottovoce

00:30 – Rai – News24

Rai 2

18:05 – Tg2 L.I.S.

18:10 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – Blue Bloods

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Un’ora sola vi vorrei

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Viaggio in Italia

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Filorosso

00:00 – Tg3 Sera

00:10 – Meteo 3

Rai 4

18:10 – Just for Laughs

18:20 – Hudson & Rex 3

19:05 – Hudson & Rex 3

19:50 – Criminal Minds 11

20:35 – Criminal Minds 11

21:20 – Dark city

23:00 – Come ti ammazzo il bodyguard

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA – ROMA

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – IN PERICOLO

20:24 – N.C.I.S. NEW ORLEANS – ABISSI

21:20 – RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE COMPILATION

01:00 – THE BOY – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW – PROGENIE

19:22 – CHICAGO MED IV – VECCHIE E NUOVE FIAMME

20:13 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DISSIPAZIONE DELLA SCOPERTA

20:36 – THE BIG BANG THEORY VII – LESTRAZIONE DI COOPER

21:04 – LA FUGA DELL’ASSASSINO – 1 PARTE

22:00 – TG COM

22:05 – METEO.IT

22:07 – LA FUGA DELL’ASSASSINO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 167 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – CONTROCORRENTE SPECIALE

23:29 – CORDA TESA – 1 PARTE

00:00 – TGCOM

Cine 34

19:13 – A CENA CON… – TIRAMISU’

21:00 – MA CHE COLPA ABBIAMO NOI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – MA CHE COLPA ABBIAMO NOI – 2 PARTE

23:15 – PICCOLO GRANDE SCHERMO

23:23 – LINIZIO DI UNA LUNGA CARRIERA

23:30 – IL MEDICO E LO STREGONE

Rai Movie

19:15 – La via dei babbuini

21:10 – La notte di San Lorenzo

23:05 – L’albero degli zoccoli

02:20 – Anica – Appuntamento al cinema

02:25 – Io, Daniel Blake

04:00 – Un dramma per televisione

05:00 – Rosmunda e Alboino

TWENTYSEVEN

18:30 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – UNA CASA TUTTA PER NOI – II PARTE

19:50 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – UNA STELLA PUO’ FARE UN EROE

21:10 – IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO 2 – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO 2 – 2 PARTE

23:10 – CASA CASINO’ – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – RAPINA SULLA STRADA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – IL PRESIDENTE – IV PARTE

21:00 – SCERIFFO SENZA PISTOLA

23:01 – L’INDIANA BIANCA

00:57 – SEGRETI DI FAMIGLIA (DI D. BERRY)

02:31 – WALKER TEXAS RANGER: ZONA DI GUERRA

04:02 – I SEGRETI PROFESSIONALI DEL DR. APFELGLUCK

05:26 – UN URLO DALLE TENEBRE

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

21:30 – Paura in volo

23:30 – Volo Pan Am 73

01:45 – Delitti Il piacere della morte

02:45 – Delitti Il giallo di Posillipo

03:45 – Coppie che uccidono Ep. 1

04:45 – Lady Killer Ep. 8

Italia 2

18:00 – DRAGON BALL SUPER – IL PIU’ MALVAGIO! IL PIU’ CRUDELE! FREEZER SI SCATENA!

18:30 – DRAGON BALL SUPER – CI SIAMO: SI PARTE PER IL MONDO DEL NULLA! C’E’ IN GIOCO IL DESTINO DEGLI UNIVERSI!

19:00 – MODERN FAMILY – UN PAPA’ E’ POCO E DUE SONO TROPPI

19:25 – MODERN FAMILY – UN TALENTO NATURALE

19:55 – MODERN FAMILY – GRANDI SPERANZE

20:20 – MODERN FAMILY – UNA FESTA DA RICORDARE

20:45 – MODERN FAMILY – TRADIZIONI E CONTRADDIZIONI

21:15 – TREMORS (TREMORI)

La 5

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE SECONDA – 1

21:10 – JACK DI CUORI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – JACK DI CUORI – 2 PARTE

23:10 – LEGACIES IV – UN LUOGO LONTANO DA QUESTA VIOLENZA – 1aTV

00:05 – LEGACIES IV – TI RICORDERAI DI ME – 1aTV

01:00 – LEGACIES IV – NON POSSO ESSERE IO A FERMARTI – 1aTV

NOVE

18:15 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.4

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.7

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 6′ Stagione Ep.7

21:25 – Palermo-Milano solo andata

23:35 – Milano Palermo – Il ritorno

01:35 – Highway Security: Spagna 3′ Stagione Ep.6

02:05 – Highway Security: Spagna 3′ Stagione Ep.7

02:35 – Highway Security: Spagna 3′ Stagione Ep.8

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Loti e Ken

19:15 – Affari al buio Barry l’attore

19:45 – Affari al buio Il magazzino perfetto

20:15 – Affari di famiglia Mangiatori di spade

20:45 – Affari di famiglia Colloqui di lavoro

21:15 – Un marito di troppo

23:15 – Malizia

01:00 – Malizia 2mila

La7

18:15 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

23:15 – Servant of the People

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – L’Aria che Tira Estate (r)

03:35 – Omnibus Dibattito (r)

05:00 – Coffee Break (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – Lie to me – S03

00:40 – La cucina di Sonia

01:10 – La mala educaxxxion

03:35 – I menù di Benedetta

Food Network

18:45 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.7

19:50 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.8

20:55 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.9

22:00 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.10

23:05 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.11

00:10 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.12

01:15 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.13

02:20 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.14

TOP CRIME

19:23 – MAJOR CRIMES VI – A OGNI COSTO- II PARTE

20:16 – MAJOR CRIMES VI – A OGNI COSTO- III PARTE

21:10 – HARROW II – AB INITIO/DALL’INIZIO

22:03 – HARROW II – LOCUS POENITENTIAE/POSSIBILITA’ DI RECEDERE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – SCAMBIO DI FAVORI

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – IL RIFUGIO DEI REIETTI

00:45 – THE MENTALIST VI – LE ALI ARGENTATE DEL TEMPO

01:38 – THE MENTALIST VI – FORESTA VERDE

GIALLO TV

18:10 – Alice Nevers – Professione giudice 11′ Stagione Ep.2

19:10 – L’ispettore Barnaby 3′ Stagione Ep.4

21:10 – I misteri di Brokenwood 7′ Stagione Ep.2

23:10 – Vera 10′ Stagione Ep.1

01:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.1

02:20 – Profiling 4′ Stagione Ep.2

03:30 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.9

04:30 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.10

Rai 5

18:55 – Scrivere un classico nel Novecento

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Suburbicon

20:15 – Prossima fermata America

21:15 – Il giovane Karl Marx

23:05 – Il fenomeno Bob Dylan

00:05 – Classic Albums

00:55 – Rai News Notte

Rai Premium

19:25 – I bastardi di Pizzofalcone 2

21:20 – Il Commissario Ricciardi

23:05 – Amore e altre sciagure

00:50 – L’isola

02:30 – Quattro delitti: Quasi due metri

03:30 – Doc Martin 5

04:15 – Doc Martin 5

05:00 – Piloti

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 4 PALERMO OGGI

21:15 – TU SI QUE VALES

23:40 – MAURIZIO COSTANZO SHOW – LA STORIA

00:41 – TGCOM24

00:43 – CONTROCORRENTE SPECIALE

04:17 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

05:05 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

05:29 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

TV2000

18:27 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:36 – IN CAMMINO ESTATE

20:01 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:56 – Due per la strada

22:52 – Un tè con Mussolini

00:46 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – Fuori Dai Fornelli

20:00 – Sol De Batey

20:30 – Sol De Batey

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – In Gran Forma

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Emozioni Dal Mondo

21:00 – I Segreti Del Bosco

21:30 – Chef In Campo

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

20:25 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 15 Episodio 517

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 15 Episodio 518

22:10 – Geordie Shore Stagione 6 Episodio 07

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – IL MERCATO DI 7GOLD

23:00 – B-LAB

23:30 – POSSESSION

TeleReporter

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – CASH SUISSE 2022

21:30 – SALIRÒ: GRONO – SANTA MARIA IN CALANCA

22:00 – LINEA ROSSA EX PARTNER

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI GINNASTICA DOLCE

18:30 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – CASH SUISSE 2022 SEI CENTRO

21:00 – IN CAMMINO SUL CRINALE

22:00 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – SOKO – Misteri tra le montagne – Spasso mortale Stagione 15, episodio 4

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Majara

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – L’uomo di casa – Sfida automobilistica Stagione 9, episodio 8

La2

18:20 – Papà a tempo pieno – Chi di scherzo ferisce Stagione 2, episodio 16

18:40 – Las Vegas – A che gioco giochiamo? Telefilm

19:25 – Chicago Fire – Un turno pazzesco Stagione 9, episodio 10

20:10 – Alla scuola alberghiera di Losanna – Ai piedi della scala

21:00 – Delitto in Costa Azzurra

22:35 – Un dolce autunno

00:00 – Estival Jazz Lugano 2012 – Lizz Wright and Raul Midón – seconda parte

00:40 – Repliche Informazione

Rai Sport +HD

19:50 – Pallanuoto

21:15 – Ciclismo

22:35 – Pugilato

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Perle di Sport

Rai Sport

19:50 – Pallanuoto

21:15 – Ciclismo

22:35 – Pugilato

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Perle di Sport

SuperTennis

18:00 – LIVE WTA 1000 Toronto

19:45 – Supertennis TG

20:00 – LIVE WTA 1000 Toronto

22:00 – LIVE WTA 1000 Toronto

00:00 – LIVE WTA 1000 Toronto

02:00 – LIVE WTA 1000 Toronto

04:00 – WTA 1000 Toronto (replica)

Euro Sport

18:15 – Ciclismo Tour de L’Ain Châtillon-Sur-Chalaronne – Val-Revermont. 151 Km (1a tappa)

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Snooker Home Nations Series English Open: Robertson – Higgins (Finale, da Manchester, Inghilterra)

21:00 – Rubrica EWC – All Access

21:30 – Automobilismo Mondiale WTCR Alsace (Sintesi)

22:00 – Automobilismo Porsche Supercup Francia (Gara)

22:30 – Informazione Flash News

22:35 – Ciclismo Tour of Scandinavia F Copenhagen – Helsingor. 145,6 km (1a tappa)

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live 2°parte

20:30 – Serie A Live

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che?

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai Che?

02:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – Nina & Olga

18:10 – Nina & Olga

18:15 – Nina & Olga

18:25 – Masha e Orso

18:30 – Masha e Orso

18:40 – Le Canzoni di Masha

18:45 – 44 Gatti

18:55 – 44 Gatti

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:45 – Steven Universe Story

19:30 – Steven Universe Story

19:50 – Estate con Craig

20:25 – Estate con Craig

20:50 – 100 cose da fare prima del liceo new

21:55 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Blaze e le Megamacchine

19:25 – Meteo – Heroes

19:55 – Meteo – Heroes

20:15 – Tom & Jerry

20:35 – Tom & Jerry

20:45 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.2

18:30 – Super Benny 1′ Stagione Ep.3

18:40 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.16

18:50 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.17

19:05 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.3

19:30 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.4

19:55 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.5

20:25 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.6

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.12

18:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.37

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.38

18:40 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.39

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.40

19:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.42

19:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.43

19:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.50

DeaKids

18:15 – A tutto reality: il Tour Pezzi di Grecia

18:35 – A tutto reality: il Tour Gli Ex-Files

19:00 – A tutto reality: il Tour Alleanze forzate

19:25 – Ready.Music.Play! Ringo Starr – Autobus di Londra

19:40 – Ready.Music.Play! Stuck with You – Salone del Gran Ballo

19:55 – H2O: Just Add Water Il compito di biologia

20:20 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Pronti, partenza e via! 1a parte

20:45 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Pronti, partenza e via! 2a parte

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Danger Force

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:30 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.8

19:30 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.9

20:25 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.10

21:20 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.11

22:15 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.12

23:10 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.13

00:05 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.1

01:00 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.6

Rai Storia

18:30 – ’14-’18 La grande guerra

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Antiche genti italiche

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

20:35 – Passato e presente

21:10 – Edizione Speciale Storia del Mondo

22:10 – Il segno delle donne

Rai Scuola

18:30 – The Great Myths: The Odyssey

18:55 – #Maestri Marta Cartabia e Francesca Comencini

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:55 – Digital World

20:35 – Gli Speciali di Rai Scuola

21:00 – Storie della Scienza

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – I segreti degli algoritmi

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.6

19:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.24

20:15 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.13

21:15 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.1

22:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

23:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 2′ Stagione Ep.4

00:15 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.16

01:10 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.17

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.1

21:25 – Questo strano mondo con Marco Berry – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

22:20 – Questo strano mondo con Marco Berry 2′ Stagione Ep.8

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 110

01:05 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.7

01:55 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.8

02:50 – Nudo e crudo 1′ Stagione Ep.7

03:45 – Nudo e crudo 1′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – GIGA STRUTTURE III – LA SUPERSTRADA SOTTERRANEA

19:00 – LE MEGASTRUTTURE DELLE ANTICHE CIVILTA’ I – MONT SAINT MICHEL

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V

21:15 – WILD PATAGONIA – SULLE ALI DEL VENTO

22:15 – WILD PORTOGALLO – DALLE MONTAGNE ALLA COSTA

23:15 – INGEGNERIA PERDUTA II – LA FERROVIA ABBANDONATA

00:15 – INGEGNERIA PERDUTA II – IL DISASTRO DEL VAJON

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XX – CROLLO NELL’ARTICO

RealTime

18:10 – Abito da sposa cercasi Il rosso e il nero

18:40 – Primo appuntamento crociera Ep. 7

20:00 – Primo appuntamento crociera Ep. 8

21:20 – L’amore non ha età Prima TV

22:20 – L’amore non ha età Lei 68, lui 36 Prima TV

23:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cicatrice sulla testa

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Un bozzolo grande

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Nuovi protocolli

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.6

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.7

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.7

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.4

21:10 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.7

22:05 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.8

23:00 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali 4′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà Nuovi inizi

19:05 – Ai confini della civiltà Impreparati all’inverno

20:00 – Ai confini della civiltà L’ultima goccia

21:00 – Chi cerca trova Ep. 15

21:55 – Chi cerca trova Ep. 16

22:50 – Chi cerca trova Ep. 8

23:50 – Chi cerca trova Ep. 17

00:45 – Chi cerca trova Ep. 10

Sky Uno

18:40 – Matrimonio a prima vista USA Rompicapo Prima TV

20:20 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 52

21:15 – Un sogno in affitto Costa Smeralda

22:15 – Un sogno in affitto Speciale

23:15 – X Factor – Il meglio delle audizioni Ep. 2

01:20 – First Ladies Jackie Kennedy

02:10 – First Ladies Eleanor Roosevelt

03:00 – Matrimonio a prima vista USA Rompicapo

Sky Cinema 1

19:30 – C’era una volta il crimine

21:15 – The Expatriate – In fuga dal nemico

23:05 – Exodus – Dei e Re

01:35 – Into the Ashes

03:15 – Baciato dalla fortuna

04:50 – Tutte lo vogliono

SKY Cinema Family

19:20 – Mister Link

21:00 – Operation Arctic

22:35 – Peter Pan

00:30 – 100X100Cinema

00:50 – La valle dei cavalieri

02:25 – Finn – Musica per un sogno

04:00 – Mostri contro alieni

05:35 – La lettera di fuoco

Sky Cinema Romance

18:40 – Jerry Maguire

21:00 – A Nice Girl Like You – Guida sexy per brave ragazze

22:40 – Guardia del corpo

00:55 – Miss Potter

02:30 – Questo o quello – Speciale

02:45 – Ghost – Fantasma

04:50 – Quel momento imbarazzante

Sky Cinema Collection

19:25 – Cry Macho – Ritorno a casa

21:15 – Gunny

23:35 – Changeling

01:55 – Il texano dagli occhi di ghiaccio

04:10 – Flags of Our Fathers

Sky Cinema Action

19:25 – Dead Drop – Caccia al traditore

21:00 – The Time Machine – Dove vorresti andare?

22:40 – Pain & Gain – Muscoli e denaro

00:55 – La linea

02:30 – Diamond 13

04:10 – Questo o quello – Speciale

04:25 – The Guardian – Salvataggio in mare

Fox

18:05 – I Griffin Per un pugno di Meg

18:30 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

18:55 – I Simpson La spia venuta da… d’oh!

19:20 – I Simpson Bart si ferma ad annusare Roosevelt

19:45 – I Simpson Pace, quiete e chili

20:10 – I Simpson Un cane-coniglio in famiglia

20:35 – I Simpson Marge al volante

21:00 – I Griffin La fonte meravigliosa

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

