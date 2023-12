Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 L’album di tu si que vales. Guida ai programmi Tv della serata del 9 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 9 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Accerchiato. L’evaso Sam Gillen si rifugia nella fattoria della vedova Clydie, che vive con i due figli ed è minacciata da un malavitoso interessato al suo terreno: Sam la proteggerà fino all’arrivo della polizia. Su Rai Movie dalle 21.10 Febbre da cavallo. Bruno Fioretti detto “Mandrake”, indossatore morto di fame, Armando Pellicci detto “Er Pomata”, disoccupato, ricco solo di grandi risorse truffaldine, e Felice Roversi, parcheggiatore abusivo, sono tre amici alle prese col vizio delle scommesse ippiche. I tre trascorrono gran parte del loro tempo cercando di mettere insieme i soldi per scommettere.. Su Italia 1 dalle 21.19 Bumblebee. Una ragazza trova un maggiolino giallo in una discarica. In realta’ e’ Bumblebee, un Transformer. Su Rete 4 dalle 21.30 …Continuavano a chiamarlo Trinita’. Spaghetti Western con Trinita’ e Bambino che si spacciano per agenti federali e cercano di rubare soldi a un trafficante d’armi. Su Sky Cinema dalle 21.15 In un carcere di Los Angeles un assistente sociale cerca di portare un po’ di speranza e di normalità coinvolgendo alcuni dei ragazzi nella formazione di una squadra di football.Su Iris dalle 21 John Q.La vita di John scorre serena e tranquilla tra famiglia e lavoro, fino al giorno in cui scopre che il figlio Michael è affetto da una grave malattia. Solo un trapianto di cuore potrebbe salvargli la vita.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 S.W.A.T. La D.E.A. chiede aiuto alla S.W.A.T. per una retata. L’agente a capo dell’operazione è Mac Boyle che, però, sembra avere qualcosa da nascondere

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Ballando con le Stelle. In diretta dall’Auditorium RAI del Foro Italico, la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Protagonisti tredici personaggi VIP scelti tra attori, cantanti, sportivi che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti di Ballando con le Stelle. Su Canale 5 dalle 21.35 Grande Fratello. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto del reality le loro storie. Conduce Alfonso signorini, opinionista Cesara Buonamici.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 I Sapiens – Un solo pianeta I fiumi hanno bisogno di grandi opere o fanno meno danni se li lasciamo in pace? Esiste una nuova risposta alle alluvioni e alle frane che rendono l’Italia il Paese più fragile del Mediterraneo? Quanto tempo abbiamo prima che il cambiamento climatico causato dai Sapiens renda l’acqua più un pericolo che una risorsa? Alluvioni e siccità sono due facce della stessa medaglia? Questi sono alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la puntata. Dopo aver solcato i mari nella scorsa puntata, affronta adesso la questione fiumi. Dalle rive del Tevere, in un viaggio che parte dall’Oasi naturalistica del lago di Alviano, un’area naturale protetta gestita dal WWF Italia che si trova nella Valle del Tevere in Umbria, e arriva fino al centro di Roma Mario Tozzi spiega come anche i fiumi siano elementi naturali sotto attacco: siccità e alluvioni sono infatti due facce della stessa medaglia.

Guida tv di sabato 9 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Ballando con le stelle

00:45 – Il campione

02:40 – Che tempo fa

02:45 – Milleeunlibro

03:45 – Rai – News24

05:45 – A Sua immagine

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:18 – Meteo 2

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – 9-1-1

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – S.W.A.T. 6

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Sapiens – Un solo pianeta

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:30 – Delitti in Paradiso 5

19:35 – Delitti in Paradiso 5

20:35 – NCIS 17

21:20 – Accerchiato

23:00 – Wrong turn – The foundation

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Curve – Insidia mortale

02:25 – 15 minuti – Follia omicida a New York

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – TRAGICO REALITY

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – UN FEROCE ASSASSINO

21:20 – BUMBLEBEE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE CLEANING LADY II – PARADISO PERDUTO

19:22 – PERSON OF INTEREST III – LA CASA DIVISA

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – LE MISURAZIONI MATRIMONIALI

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – L’OSCILLAZIONE SOLISTA

21:04 – AMICI PER LA MORTE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – AMICI PER LA MORTE – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE –118 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – …CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITA’ – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

Warner TV

18:00 – Fringe 1′ Stagione Ep.6

21:30 – Fringe 1′ Stagione Ep.7

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.7

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.8

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.9

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.10

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.11

05:10 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.12

Rai Movie

19:20 – The code

21:10 – Febbre da cavallo

22:50 – Un fantastico via vai

00:30 – Book Club – Tutto puo’ succedere

02:15 – Oltre il giardino

04:20 – Sogni e bisogni

05:00 – Ogni maledetta domenica

Cine 34

18:55 – A CENA CON… – BUONGIORNO PAPA’

21:16 – LA BANDA DEL GOBBO – 1 PARTE

22:25 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:30 – METEO.IT

22:32 – LA BANDA DEL GOBBO – 2 PARTE

23:13 – VAI GORILLA

01:09 – I SOLITI IDIOTI

02:47 – SBAMM!

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – PROVA DI FORZA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – LA GIOVANE FUORILEGGE

21:10 – HIGHLANDER-L’ULTIMO IMMORTALE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT – 09/12/2023

22:17 – HIGHLANDER-L’ULTIMO IMMORTALE – 2 PARTE

23:10 – ST. VINCENT – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

18:39 – LO SPECIALISTA

21:00 – JOHN Q

23:34 – LA GIUSTA CAUSA

01:43 – HOLLYWOOD HOMICIDE

03:36 – CIAKNEWS

03:40 – MIRAGE

05:25 – IL NIDO DEL RAGNO

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel I Glamping in Maremma

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Valpolicella

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Val Badia

22:45 – Un sogno in affitto Val Gardena

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

01:15 – X Factor 2023 Finale

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 3

05:15 – Lady Killer Ep. 4

Italia 2

18:25 – DUE UOMINI E 1/2 IX – VISITA DALL’INFERNO

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 IX – SENSI DI COLPA

19:15 – DUE UOMINI E 1/2 IX – JAKE ALLE ARMI

19:45 – DUE UOMINI E 1/2 X – SONO COME LA TOSSE SECCA!

20:15 – DUE UOMINI E 1/2 X – UN SORRISO DA UN MILIONE DI DOLLARI

20:40 – DUE UOMINI E 1/2 X – FOULARD DI SETA E NASTRO ADESIVO

21:15 – TREMORS 2

23:20 – VERITA’ SEPOLTE

La 5

18:01 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:51 – GRANDE FRATELLO

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE – 2 PARTE

23:00 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI III – IL CASTIGO

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show 3′ Stagione Ep.8

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza 19′ Stagione Ep.1

21:25 – Michael Jackson – L’uomo allo specchio – 1^TV

23:10 – Michael Jackson – Ultime rivelazioni – 1^TV

00:20 – Living with Michael Jackson

01:30 – Leaving Neverland Ep.2

04:00 – Alta infedeltà 2′ Stagione Ep.9

04:40 – Alta infedeltà 2′ Stagione Ep.8

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Randi e Neil

19:15 – Affari al buio Un portafortuna

19:45 – Affari al buio Giochi di guerra

20:15 – Affari di famiglia La mappa del Capitano Cook

21:15 – La Bonne

23:15 – XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

01:15 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 1

01:45 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 2

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole

23:15 – C’era una volta … il Novecento

00:20 – TG LA7 Notte

00:25 – Roshn Saudi League – Al Nassr vs Al Riyadh

03:15 – Anti – Camera con Vista

04:30 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:10 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

19:40 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:40 – Grey’s Anatomy –

00:50 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:25 – A tavola con Csaba – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

19:00 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.5

19:35 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.6

20:10 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.10

20:50 – Cucina in balcone con Ruben 1′ Stagione Ep.4

21:25 – Cucina in balcone con Ruben 1′ Stagione Ep.3

22:00 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.1

23:10 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.7

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – Delitto a Blois – 2 PARTE

19:23 – THE MENTALIST IV – PUNTA SEMPRE SUL ROSSO

20:16 – THE MENTALIST IV – ROSSO COME L’AMORE

21:10 – POIROT II – L’ASSASSINO FANTASMA

22:03 – POIROT I – DOPPIO INDIZIO

22:57 – Maigret e le due sorelle – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 5′ Stagione Ep.5

21:10 – Delitto a Biot

23:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.9

00:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.10

01:05 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.6

03:00 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.1

04:00 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.2

05:00 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.3

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:00 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:45 – Buddy, il pastore di Natale

21:20 – Un professore 2

23:15 – Lea – I nostri figli 2

01:10 – Blu Notte – Misteri italiani

03:05 – L’ispettore Sarti

04:00 – L’ispettore Sarti

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

02:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

03:00 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.8

19:30 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.9

20:25 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.10

21:20 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.11

22:15 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.8

23:10 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.9

00:05 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.10

01:00 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.11

TV2000

18:14 – Tg 2000

18:50 – Santa Messa

19:49 – Santo Rosario

20:18 – Tg 2000

20:40 – Soul

21:13 – Giotto l’amico dei pinguini

22:49 – Bernadette

01:00 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – L’Italia Che Mi Piace – In Viaggio Con Raspelli

22:30 – Maratona Fuori Dai Fornelli

01:00 – Maratona Andata e Ritorno

05:00 – Maratona Dolci Tentazioni

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – GAME OF DEATH Death Game

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Spizzichi E Bocconi

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Cash

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – I Sognatori

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegno animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:15 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Discesa femminile (R)

19:15 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 Slalom gigante maschile (R)

20:10 – Minisguard

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 – Losanna – Servette

22:30 – Sportsera

23:00 – A tutto Hockey

23:35 – The Rookie – Allerta Amber

00:20 – The Rookie – Uomo d’onore

Rai Sport +HD

19:20 – Pattinaggio di figura

20:25 – Pallavolo

23:00 – Ciclocross

23:30 – Tg Sport

23:45 – Tg Sport

00:30 – Snowboard

02:30 – Europei di nuoto in vasca corta

04:45 – Ciclocross

SuperTennis

19:00 – LIVE Finale Serie A1 Femminile

20:45 – Tie Book

21:00 – Best of Italiani 2023 Musetti vs Tiafoe,Roma

23:00 – Best of Italiane 2023 Giorgi vs Brengle,Nottingham

00:30 – Best of Italiani 2023 Sinner vs Shevchenko,Roma

02:30 – Best of Italiane 2023 Bronzetti vs Grabher,Rabat

05:00 – Seria A1 femminile (replica)

Euro Sport

18:05 – Sci di fondo Coppa del Mondo Ostersund. Sprint a Tecnica Classica M/F

19:00 – Biathlon Coppa del Mondo Hochfilzen. Inseguimento F

19:45 – Biathlon Coppa del Mondo Hochfilzen. Inseguimento F

20:00 – Basket LBA Highlights 10a g.

20:20 – Basket Serie A Tortona – Pistoia (11a g.) Live

22:35 – Snooker Shoot Out Quarti Live

23:00 – Snooker Shoot Out Semifinali Live

23:30 – Snooker Shoot Out Finale Live

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

00:15 – Si Live 24 (diretta)

00:45 – Aspettando il weekend

01:45 – Si Live 24

02:00 – Aston Villa-Manchester City

04:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Geronimo Stilton

18:30 – Artù e gli amici della Tavola Rotonda

18:40 – Kung Fu Panda

19:05 – The Jungle Book Safari

19:20 – Leo Da Vinci

19:30 – Leo Da Vinci

19:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

Rai YoYo

18:00 – Bluey

18:05 – Bluey

18:15 – Bluey

18:20 – Bluey

18:30 – Masha e Orso

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Hello Kitty Super Style

18:55 – Hello Kitty Super Style

Boing

19:10 – Looney Tunes Cartoons

19:35 – Looney Tunes Show

21:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:20 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.2

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno 2′ Stagione Ep.6

19:05 – Vera e il regno dell’arcobaleno 2′ Stagione Ep.7

19:30 – Curioso come George: Sorpresa a Natale

20:35 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.6

21:00 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.7

21:25 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.3

21:35 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.4

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.47

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.48

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.49

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.50

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.51

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.52

19:15 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.9

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.10

DeaKids

18:05 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 2

18:25 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 3

18:50 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 4

19:15 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 5

19:40 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 6

20:05 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 7

20:30 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 8

20:55 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 9

Super

18:10 – Danger Force

18:30 – Danger Force

19:00 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Danger Force

Rai 5

18:05 – Il caffe’

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – I° Concorso Maria Callas Voci Nuove

20:45 – Essere Maxxi

21:15 – Turandot

23:55 – La notte di San Nicola

00:55 – Rock Legends

01:20 – Rai News Notte

Rai Storia

18:00 – R.A.M.

18:15 – La storia sotto inchiesta

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – Biografie

19:40 – Argo

19:50 – Gli imperdibili

19:55 – Iconologie quotidiane

20:00 – Il giorno e la Storia

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:25 – Patrimonio Immateriale ed Archeologico S

18:30 – Storie della Scienza

19:30 – Wild Italy

20:15 – Wild Costa Rica

21:00 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

21:15 – Prospettive

22:00 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:25 – Reperti d’assalto 8′ Stagione Ep.11

19:25 – Reperti d’assalto 8′ Stagione Ep.12

20:20 – Motors – 1^TV 4′ Stagione Ep.10

20:35 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.7

21:25 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.8

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 7′ Stagione Ep.13

23:20 – Affari a quattro ruote Francia 7′ Stagione Ep.12

00:25 – Affari a quattro ruote Francia 7′ Stagione Ep.11

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 9′ Stagione Ep.10

21:25 – Questo pazzo clima – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

22:20 – Colpo di fulmini 7′ Stagione Ep.2

23:15 – Colpo di fulmini 6′ Stagione Ep.5

00:10 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.10

01:05 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.11

02:00 – Border Control: Nord Europa 1′ Stagione Ep.8

02:55 – Border Control: Nord Europa 1′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:00 – VOLARE – LE AUTOSTRADE DEL CIELO

19:00 – UNDERWORLD – LE PIU’ BELLE GROTTE DEL MONDO E I LORO SEGRETI – CINA

20:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO II – UNA GRAN QUANTITA’ DI BUCHE

21:05 – VOLARE – UNA VITA IN VOLO

22:00 – VOLARE – LA GRANDE CORSA VERSO IL CIELO – L’ASCESA DEI PIONIERI

23:00 – VOLARE – LA GRANDE CORSA VERSO IL CIELO – VOLI KAMIKAZE

00:00 – DALL’ALBA AL TRAMONTO I – UN NATALE NEOZELANDESE

01:00 – DALL’ALBA AL TRAMONTO I – FESTA DELLA MAMMA MORTALE IN INDIA E SRI LANKA

RealTime

19:00 – Tutti in pista con Joey&Rina

19:35 – Bake Off Italia Ep. 14

21:25 – Il dottor Alì La grande festa Prima TV

00:10 – La clinica del pus Ep. 10

01:05 – La clinica del pus Ep. 9

02:00 – La clinica della pelle Il ritorno

02:55 – La clinica della pelle Dermatite

03:50 – La clinica della pelle Procedura insolita

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo del Bronx Il leone marino cresce

19:00 – Lo zoo del Bronx La marmotta

20:00 – Lo zoo del Bronx La lontra

21:00 – Oro degli abissi Missione rischiosa. 1a parte Prima TV

21:55 – Oro degli abissi Missione rischiosa. 2a parte Prima TV

22:50 – Oro degli abissi Ep. 8

23:45 – NASA X-Files Lucciole spaziali

00:40 – NASA X-Files Passeggiata spaziale

Sky Uno

18:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Emilia Romagna – Pet Friendly

20:30 – Un tranquillo weekend da MasterChef

21:15 – X Factor 2023 Finale

00:10 – X Factor 2023 Finale

03:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

04:00 – Un sogno in affitto Puglia

05:00 – Un sogno in affitto Capalbio

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:40 – Prospettive di un delitto

21:15 – La gang di Gridiron

23:25 – I peggiori giorni

01:25 – World Invasion

03:20 – Questo o quello – Speciale

03:30 – Into Darkness – Star Trek

05:40 – Viking

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – Viaggio nell’isola misteriosa

21:00 – Cicogne in missione

22:35 – The Portable Door

00:35 – Il richiamo della foresta

02:05 – Aiuto, ho ristretto la prof!

03:45 – Mia piccola Monky

05:15 – Heidi

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:20 – Ti presento i suoceri

21:00 – Il giorno in più

22:55 – Quel che resta del giorno

01:15 – Nessuno mi può giudicare

02:55 – Ritratto della giovane in fiamme

04:55 – Friends with Money

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:00 – A Christmas Reunion

19:35 – Ogni maledetto Natale

21:15 – Love Actually – L’amore davvero

23:35 – Elf

01:15 – 7 spose per 7 fratelli

02:55 – I migliori giorni

05:00 – 100X100Cinema

05:20 – A Natale mi sposo

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:30 – Bad Boys II

21:00 – Chaos

22:50 – Agent Game

00:25 – Jiu Jitsu

02:10 – Warcraft – L’inizio

04:15 – Detective Knight – Fine dei giochi

05:50 – Last Action Hero – L’ultimo grande eroe

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV