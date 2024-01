Su Rai Uno Pattini d’argento, su Canale 5 Fiorentina – Bologna. Guida ai programmi Tv della serata del 9 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 9 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.30 Pattini d’argento. Il giovane Matvey, di umili origini, vive a San Pietroburgo che d’inverno si trasforma in un paesaggio da favola. Il ragazzo, dopo aver perso il lavoro come fattorino in una panetteria, decide di mettere a frutto l’unica ricchezza ereditata dal padre: dei pattini d’argento. Il suo destino si incrocerà con quello di Alisa, figlia di un ufficiale di alto rango, allergica alle rigide regole paterne e desiderosa di sfondare nel campo della scienza. Su Rai 4 dalle 21.10 I molti santi del New Jersey. Anni Sessanta, New Jersey. Mentre si incendia lo scontro tra le gang italo-americane e quelle storicamente già presenti sul territorio, il giovane Tony Soprano cerca di farsi strada nella criminalità, seguendo i suggerimenti di Dickie Moltisanti, che lo ha introdotto nella malavita. Su Sky Cinema dalle 21.15 Non c’é più religione. Nel paese di Portobuio non nascono più figli: ciò diventa un problema soprattutto quando bisogna allestire il presepe vivente in occasione del Natale. Il sindaco Cecco, allora, si fa carico di trovare un bambino per il ruolo del Bambino Gesù. Su Iris dalle 21 La maschera di fango. La vita di Lex Kearney si trova ad un bivio difficile: è stato esonerato dal suo impiego per codardia durante la guerra.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 The floor – Ne rimarrà solo uno. Cento concorrenti si affrontano in duelli a domande su un gigantesco pavimento a LED da conquistare. Ogni riquadro rappresenta un campo di conoscenza e più il gioco avanza, più si alza la posta in gioco.

ATTUALITA’

Su Rai Tre alle 21.20 Avanti Popolo. La nuova puntata si apre con un’intervista a Matteo Renzi per commentare l’attuale scenario politico in Italia. Dalle prossime Europee ai casi Pozzolo e Verdini al centro delle cronache delle ultime settimane, il dibattito sulla politica prosegue con Simona Bonafè (PD), il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il giornalista Maurizio Mannoni. Si parla quindi del “Pandoro Gate”, lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni. Ospiti dello spazio: Alba Parietti, lo scrittore Fulvio Abbate, il linguista filologo e docente di comunicazione efficace Alberto Castelvecchi, l’influencer Ellen Ellis e, in collegamento da Milano, il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri. Su Italia 1 dalle 21.16 Le Iene. Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.Su Rete 4 dalle 21.26 É sempre Cartabianca. In diretta dalla stadio Franchi, la viola allenata da Vincenzo Italiano sfida gli emiliani guidati da Thiago Motta.

SPORT

Su Canale 5 alle 20.50 va in scena Fiorentina – Bologna, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In diretta dalla stadio Franchi, la viola allenata da Vincenzo Italiano sfida gli emiliani guidati da Thiago Motta.

Guida tv di martedì 9 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Pattini d’argento

23:50 – Porta a Porta

01:35 – Rai – News24

02:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Avanti popolo

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 1

19:05 – Senza traccia 2

19:50 – Senza traccia 2

20:35 – Criminal Minds 12

21:20 – I molti santi del New Jersey

23:20 – Wonderland

23:55 – In fabric

02:00 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

21:01 – COPPA ITALIA QUARTI

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – TUTTI GIU’ PER TERRA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL CAVALLO DI TROIA

21:16 – LE IENE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW II – IL PROCESSO

19:16 – YOUNG SHELDON I – UNA CALCOLATRICE SOLARE, UNA PARTITA E UNA CHEERLEADER

19:43 – YOUNG SHELDON I – UNA TOPPA, UN MODEM E UNO ZANTAC

20:06 – THE BIG BANG THEORY I – IL FATTORE SORELLA GEMELLA

20:34 – THE BIG BANG THEORY I – LA REAZIONE ALLE ARACHIDI

21:03 – GHOST RIDER – SPIRITO DI VENDETTA – 1 PARTE

21:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

21:53 – METEO.IT

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:45 – TEMPESTA D’AMORE – 134 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:25 – E’ SEMPRE CARTABIANCA

00:50 – DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

02:14 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:30 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 9 – Veri acchiappafantasmi

19:30 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 10 – Lasciate ogni speranza…

20:30 – Supernatural – Stagione 5 Episodio 11 – Il virus della follia

21:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 5 – Caldo e violenza

22:20 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 6 – Una giornata particolare

23:10 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 7 – Vinca il migliore

00:00 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 8 – La signora Rena

00:50 – Fringe – Stagione 3 Episodio 14 – Interno 6B

Rai Movie

18:10 – La carica degli Apaches

19:40 – L’imperatore di Capri

21:10 – Il mondo dei replicanti

22:40 – Operazione Valchiria

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Viaggio al centro della Terra

02:20 – Austin Powers – Il controspione

03:45 – Il tesoro di Vera Cruz

Cine 34

18:45 – A CENA CON… – MATRIMONIO AL SUD

21:00 – BACIATO DALLA FORTUNA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – BACIATO DALLA FORTUNA – 2 PARTE

22:52 – TUTTI CONTRO TUTTI

00:45 – KILLER PER CASO

02:16 – IO NON CI CASCO

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’UOMO PIU’ RICCO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – IL MOMENTO DELLA VERITA’ – I PARTE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – IL MOMENTO DELLA VERITA’ – II PARTE

21:10 – L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI – 1 PARTE

22:39 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:43 – METEO.IT

22:45 – L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI – 2 PARTE

00:21 – POLIZIOTTO A QUATTRO ZAMPE – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK IV – NATO PERDENTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA FOSSA DEI GLADIATORI

21:00 – LA MASCHERA DI FANGO

23:01 – LA STELLA DI LATTA

01:10 – L’INVENTORE DI FAVOLE

02:42 – CIAKNEWS

02:46 – VIDOCQ

04:21 – LA SETTA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 12

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 67 – Prima TV

21:30 – Un Natale da favola

23:15 – Due matrimoni e un Natale

01:00 – Una principessa a Natale

02:45 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 8

03:30 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 11

04:15 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 21

Italia 2

18:25 – ONE PIECE XV – MANSHELLY – LA PRINCIPESSA PRIGIONIERA

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 II – UN PARTY PER MAMMA

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 II – NANCY

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 II – TI RICORDI DI LISA?

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 II – IL SIGNORE DELLE MOSCHE

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 II – CHARLIE E IL SITO

21:25 – NARUTO SHIPPUDEN X – KILLER BEE RAPPUDEN – II PARTE – 1aTV

21:50 – NARUTO SHIPPUDEN X – SORRIDI PER ME, ANCORA UNA VOLTA – 1aTV

La 5

18:55 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:30 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

01:58 – I CESARONI III – SFIDO DUNQUE SONO/ SCELTA DI CAMPO

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Xmas Special – Stagione 4 Episodio 2

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 27

21:25 – Femmine contro maschi – Film/Commedia

23:35 – The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo

02:05 – Operazione N.A.S. – Stagione 3 Episodio 3

04:05 – Operazione N.A.S. – Stagione 3 Episodio 4

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare Vancouver – Stagione 5 Episodio 24 – Portia e Glen

19:45 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 24 – In casa del nemico

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 12 – White Sox

21:15 – Godzilla

00:00 – Tennis ATP & WTA 2024 – Stagione 2024

La7

19:00 – Eden – Missione Pianeta

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – St.6

01:10 – La cucina di Sonia

01:20 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:30 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 22 – Uova

19:05 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 24 – Polpette al sugo

19:40 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 30 – Sfizi di patate

20:15 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 23 – Viva il maiale!

20:50 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 30 – Sfizi di patate

21:25 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 26 – Risotti

22:00 – Scarpetta d’Italia – Stagione 2 Episodio 1 – Parma/Food Valley

23:00 – Scarpetta d’Italia – Stagione 1 Episodio 3 – Litorale laziale

TOP CRIME

18:28 – THE CLOSER II – SANGUE BLU

19:22 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – LA VENDETTA DI ARCHIE

20:15 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – UN DOMANI MIGLIORE

21:10 – FBI: MOST WANTED IV – IRON PIPELINE

22:04 – FBI: MOST WANTED IV – L’ESATTORE

22:58 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XIV – 300: FRAME BY FRAME

23:51 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XIV – L’ULTIMA MANO

00:44 – C.S.I. MIAMI VIII – LA SPADA

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 8 Episodio 12 – Il diavolo indossa stecche di balena

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 18 Episodio 6 – Raccolto di anime

21:10 – Van Der Valk – Stagione 1 Episodio 1

23:10 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – Stagione 1 Episodio 7 – Il boia. 1a parte

00:10 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – Stagione 1 Episodio 8 – Il boia. 2a parte

01:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 10 Episodio 4 – Concerto per un assassino

03:10 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 9 – Tuttofare

04:05 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 10 – Un brutale delitto

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 9

21:20 – Wildenstein 6 – Tuffarsi nella vita

22:55 – Immenhof – L’avventura di un’estate

00:45 – Storie italiane

02:55 – Disokkupati

03:20 – Un Ciclone in Convento 8

04:05 – Un Ciclone in Convento 8

05:00 – Piloti

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:30 – Casa su misura – Stagione 3 Episodio 3 – Lo spirito scolastico influenza la ricerca di una casa

19:30 – Casa su misura – Stagione 3 Episodio 4 – Una giovane coppia spera di trovare una casa in vecchio stile

20:30 – Casa su misura – Stagione 3 Episodio 5 – Una famiglia setaccia una cittadina per una casa spaziosa e moderna

21:30 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 4

22:30 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 5

23:30 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 6

00:30 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 7

01:30 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 8

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:56 – Cara insopportabile Tess

22:32 – RETROSCENA

23:00 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart 15 Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – AZZURRO

01:00 – PROGRAMMAZIONE NOTTURNA

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

21:23 – Timer

21:30 – Vacanze A Km 0

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Ginnastica Dolce

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Filo Diretto

23:00 – Vacanze A Km 0

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Borotalk

22:00 – I Sognatori

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Solo1Lettera

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo

20:40 – Attenti a quei due

La2

18:25 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande

19:50 – SOKO – Misteri tra le montagne – Evoluzione assistita

19:55 – Telesguard

20:10 – Il magico mondo degli alberi – Il larice

21:05 – Una campana per Ursli

22:50 – Una notte da leoni

00:30 – Telesguard

00:40 – Il Quotidiano (R)

Rai Sport +HD

18:25 – Pattinaggio di figura

19:05 – Ciclismo su pista

21:30 – Pattinaggio di figura

23:00 – L’uomo e il mare

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:50 – Pallanuoto

SuperTennis

18:00 – United Cup (replica) Vondrousova vs Danilovic

19:30 – United Cup (replica) Lehecka vs Djokovic

20:45 – Università del Tennis

21:00 – United Cup (replica) Coric vs Griekspoor

23:00 – United Cup (replica) Vekic vs Rus

00:30 – LIVE United Cup

02:30 – LIVE United Cup

05:00 – LIVE United Cup

Euro Sport

18:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Garmisch Partenkirchen. HS 142 M

19:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Courchevel. Slalom F (1a manche)

20:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Courchevel. Slalom F (2a manche)

21:00 – Sci di fondo Coppa del Mondo Trondheim. Sprint a Tecnica Libera M/F

22:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Gavere. F

23:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Gavere. M

01:30 – Atletica Maratona di Amsterdam

03:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 24h Le Mans (Gara)

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

21:00 – Leotalk (diretta)

22:00 – Vele all’orizzonte

22:30 – Sky Magazine

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Monster Allergy

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Kung Fu Panda

19:35 – Meteo Spazio

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Me contro Te – La famiglia reale

20:30 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:10 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 4

18:30 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 5

18:55 – Kit e Kate – Stagione 1 Episodio 14

19:00 – Kit e Kate – Stagione 1 Episodio 15

19:15 – Super Monsters – Stagione 2 Episodio 11

19:30 – Super Monsters – Stagione 2 Episodio 12

19:40 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 4

19:55 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 6

K2

18:20 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 1

18:45 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 2

19:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 3

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 7

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 8

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 9

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 10

20:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 11

DeaKids

18:15 – Il Barbiere Pasticciere

19:30 – New School

19:50 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

20:55 – Megagame

21:20 – H2O – Just Add Water

22:15 – Pippi Calzelunghe

23:15 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – K.C. Agente Segreto

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – A casa dei Loud

Rai 5

18:40 – Tgr Bell – Italia

19:10 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – La vita che verra’ – Herself

22:50 – Jimi Hendrix: Electric Church

00:20 – Aznavour by Charles

Rai Storia

18:25 – Domenica con

18:40 – Le sfide giapponesi

19:35 – Rai News Giorno

19:40 – Alla scoperta del ramo d’oro

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italic carattere italiano

23:00 – Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia

Rai Scuola

18:00 – Arctic Drift

19:30 – L’uomo dei boschi

20:15 – Diventare farfalla

21:00 – Progetto Scienza 2022

22:00 – Mondi invisibili

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – f – EASYca

00:00 – Di là dal fiume e tra gli alberi

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 7

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 2 – BMW M5

22:15 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 2 Episodio 3

23:10 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 2 Episodio 4

00:05 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 2 Episodio 5

01:00 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 2 Episodio 6

01:55 – Ingegneria impossibile – Stagione 6 Episodio 4 – Mars Rover

02:50 – Ingegneria impossibile – Stagione 6 Episodio 5 – Global Supertanker

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 4 Episodio 8 – La iurta

21:25 – Nudi e crudi – 1^TV – Stagione 8 Episodio 17 – Sudafrica

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 7 Episodio 2 – Amore in fuga

02:00 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 7 Episodio 3 – Fuga dal condotto dell’aria

02:55 – Colpo di fulmini – Stagione 6 Episodio 5

03:50 – Colpo di fulmini – Stagione 6 Episodio 6

04:40 – Colpo di fulmini – Stagione 6 Episodio 7

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

19:00 – GIGA STRUTTURE I – IL CITYRINGEN

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO IV – IL VILLAGGIO DEI DANNATI

21:05 – NATURA FANTASTICA (E DOVE TROVARLA) – TERRA

22:00 – MERAVIGLIE DELLA TERRA III – IL MONDO PERDUTO DELLO YUCATAN

23:00 – KOSMOS – L’UNIVERSO DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI

00:00 – Antico Egitto: I misteri di Saqqara

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES V – BOMBA A OROLOGERIA

RealTime

18:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Stagione 3 Episodio 11 – Rovereto

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 31

20:30 – Casa a prima vista – 1^TV – Stagione 2 Episodio 32

21:30 – Primo appuntamento Hotel – 1^TV – Stagione 1 Episodio 2

23:05 – Primo appuntamento Hotel – Stagione 1 Episodio 1

00:40 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 8 – So esattamente cos’è

01:35 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 9 – Non a mio agio

02:30 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 10 – Freak Show

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà – Stagione 7 Episodio 7 – Il ghiaccio

19:00 – La febbre dell’oro: miniere perdute – Stagione 2 Episodio 5 – Il ritorno

20:00 – La febbre dell’oro: miniere perdute – Stagione 2 Episodio 6 – Confini pericolosi

21:00 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 4 Episodio 12

21:55 – Chi cerca trova – 1^TV – Stagione 17 Episodio 15

22:50 – Chi cerca trova – Stagione 17 Episodio 14

23:45 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 7 Episodio 6 – Le monete perdute

00:40 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 7 Episodio 7 – I milioni del contrabbandiere

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 2

19:10 – MasterChef Magazine Ep. 12

19:35 – MasterChef Magazine Ep. 13 Prima TV

20:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marrakech

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ravenna

22:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lisbona

23:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ravenna

00:50 – MasterChef Italia Ep. 7

Sky Cinema 1

19:00 – Miami Vice

21:15 – Non c’è più religione

22:55 – Bumblebee

00:50 – John Q

02:50 – La maledizione della Queen Mary

04:55 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 95

05:05 – Viking

SKY Cinema Family

19:20 – Mister Link

21:00 – Il lupo e il leone

22:45 – Il ragazzo invisibile

00:30 – Un poliziotto alle elementari

02:20 – Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo

03:50 – L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri

05:20 – Belle & Sebastien L’avventura continua

Sky Cinema Romance

18:55 – Ex

21:00 – Tutti amano Jeanne

22:45 – Il dilemma

00:40 – L’amore dura tre anni

02:20 – Com’è bello far l’amore

04:00 – Le relazioni pericolose

Sky Cinema Collection

18:55 – Fast & Furious 7

21:15 – Fast X

23:40 – Fast and Furious

01:30 – 2 Fast 2 Furious

03:15 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

05:00 – Fast and Furious

Sky Cinema Action

19:10 – Chaos

21:00 – Sabotage

22:55 – Tango & Cash

00:45 – Green Zone

02:40 – Dragon La storia di Bruce Lee

04:40 – Il mucchio selvaggio

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV