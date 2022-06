Su Rai Uno Don Matteo, su Canale 5 Scherzi a parte. Su Sky Cinema L’uomo nel buio. Guida ai programmi Tv della serata del 9 giugno 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 9 giugno 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 Red Dust. Sudafrica. Finita l’era dell’apartheid, l’ex-ufficiale di polizia Dirk Hendricks si rivolge alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione per ottenere l’amnistia, ma incontra l’opposizione di Alex Mpondo, un membro del parlamento sudafricano ed ex-membro della resistenza armata torturato da Hendricks. Mpondo è assistito dall’avvocato Sarah Barcant, che vuole da Hendricks la verità sulla sparizione di un compagno d’armi di Mpondo. Su Italia 1 dalle 21.24 Hard Kill. Un gruppo terroristico rapisce la figlia di un miliardario ma l’uomo fara’ di tutto per salvarla e ottenere giustizia. Su Sky Cinema dalle 21.15 L’uomo nel buio. Norman Nordstrom, un veterano non vedente, vive nascosto nei boschi insieme a una ragazzina, che considera una figlia. Quando un gruppo di criminali la rapisce, Norman ricorre a ogni mezzo pur di ritrovarla. Su Iris dalle 21 Alaska. Fausto è italiano ma vive a Parigi, nella speranza che un giorno la vita gli offra qualcosa di meglio di un lavoro da cameriere. Nadine è francese e possiede una bellezza commovente. Il destino ha purtroppo in serbo non pochi ostacoli al loro amore.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Don Matteo. Don Matteo accoglie in canonica Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto con la nonna che non può più accudirla. Su Rai Due dalle 21.20 The Good Docror. The Good Doctor. Shaun ha in cura Joan, una paziente che vive in un polmone d’acciaio. Sophie, con l’aiuto di Shaun e Lea, vuole convincerla a sottoporsi ad un intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita. Su Rai 4 dalle 21.20 CSI: Vegas. In un cantiere vengono ritrovati due cadaveri carbonizzati. Sono i Tanner, una singolare coppia che, per lavoro, si era fatta installare particolari impianti chirurgici.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.45 Scherzi a parte Editing. Lo storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Caro Presidente. Un racconto in cui piccole e grandi storie si intrecciano. Emozioni, ricordi e memorie familiari. Le lettere scritte da donne, uomini e da tanti bambini ai Presidenti della Repubblica conservate presso l’Archivio storico del Palazzo del Quirinale. Le paure, i sogni, le speranze e le gioie degli italiani, in un arco temporale compreso tra il 2021, con l’Italia messa in ginocchio da una terribile pandemia, e il 1971, anno di inizio del mandato di Giovanni Leone. Mezzo secolo di storia italiana e di grandi cambiamenti economici, sociali e politici del Paese. A tenere insieme i fili di questa memoria collettiva, la voce narrante di Walter Veltroni. Su Rete 4 dalle 21.30 Dritto e rovescio.

SPORT

Su Rai Tre dalle 20 Atletica Leggera. Quinto appuntamento della Diamond League 2022 con il tradizione Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico di Roma. Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim si confrontano ancora una volta sulla pedana del salto in alto, mentre nei 200 metri ci saranno ben tre campioni olimpici della staffetta azzurra: Tortu, Patta e Desalu.

Guida tv di giovedì 9 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Don Matteo 12

23:30 – Porta a Porta

01:15 – RaiNews24

01:50 – La felicita’ e’ un sistema complesso

03:40 – RaiNews24

Rai 2

19:50 – Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Copperman

23:15 – Anni 20 Notte

01:05 – I lunatici

02:30 – Una carriera a tutti i costi

03:50 – Squadra Speciale Lipsia

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Atletica Leggera, Diamond League 2022 – Roma (Golden Gala Pietro Mennea)

22:00 – Il signor diavolo

23:30 – Tribuna elettorale – Confronti 12 giugno 2022

00:00 – Tg3 Linea Notte

01:00 – Meteo 3

01:05 – Storie della scienza

Rai 4

18:10 – Il Commissario Rex 5

19:00 – Il Commissario Rex 5

19:50 – Criminal Minds 7

20:35 – Criminal Minds 7

21:20 – CSI: Vegas 1

22:05 – CSI: Vegas 1

22:50 – Trauma Center – Caccia al testimone

00:30 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:20 – SCHERZI A PARTE

Italia 1

18:24 – METEO

18:30 – ,STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – LO SPOSO SCOMPARSO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – DONI DI FIDANZAMENTO

21:20 – HARD KILL – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:16 – SUPERGIRL II – IL PROGETTO EXODUS

19:22 – Chicago Med II – TURNO DI NOTTE

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA SOLUZIONE DEL SOSTITUTO IN CODA

20:35 – NATIONS LEAGUE 2022: SVIZZERA-SPAGNA

22:44 – DOOM – 1 PARTE

23:49 – TG COM

23:54 – METEO.IT

23:56 – DOOM – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 149 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:50 – SLOW TOUR PADANO

01:57 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – FANTOZZI IN PARADISO

21:00 – DI CHE SEGNO SEI? – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – DI CHE SEGNO SEI? – 2 PARTE

23:31 – CASOTTO

01:33 – IL FANTASMA DELL’OPERA

03:19 – BUON FUNERALE AMIGOS… PAGA SARTANA

Rai Movie

19:25 – Zum Zum Zum 2 – Sara’ capitato anche a voi

21:10 – Red Dust

23:20 – Gomorra – New edition

01:30 – Anica – Appuntamento al cinema

01:35 – The Eye – Lo sguardo

03:15 – Movie Mag

03:40 – Terrore sul mar Nero

05:00 – Tom, Dick e Harry

TWENTYSEVEN

18:25 – LA CASA NELLA PRATERIA V – LE VOCI DEI BAMBINI

19:17 – LA CASA NELLA PRATERIA V – IL MOSTRO DEL LAGO KEZIA

20:12 – LA CASA NELLA PRATERIA V – IL GRANAIO IN FIAMME

21:10 – BEETHOVEN – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:16 – BEETHOVEN – 2 PARTE

23:10 – NON MI SCARICARE – 1 PARTE

Iris

19:15 – HAZZARD – UNA CORSA TRUFFALDINA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – MISSIONE IN INCOGNITO

21:00 – ALASKA

23:20 – CACCIA A OTTOBRE ROSSO

01:56 – GORILLA NELLA NEBBIA-LA STORIA DI DIANE FOSSEY

04:01 – CIAKNEWS

04:05 – AIR AMERICA

05:53 – ORAZIO

TV8

18:00 – Ricetta d’amore

19:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 25 Prima TV

21:00 – Radio Zeta Future Hits Live 2022 Live

00:15 – 14 Anni Vergine

02:00 – Cinquanta sbavature di nero

03:45 – Coppie che uccidono Ep. 10

04:45 – Lady Killer Ep. 23

05:45 – Istinto omicida Ep. 9

Italia 2

18:00 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU TORNA IN VITA

18:30 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – CON CHI SI UNIRA’ GOKU

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E LE CONSEGNE A DOMICILIO

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E IL NUOVO MARCHIO

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E L’APPARTAMENTO PER MODELLE

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E IL PRESTITO PER NATALE

20:45 – 2 BROKE GIRLS – E IL LAVORO DIVERTENTE

21:15 – NOI (DI J. PEELE)

La 5

19:22 – L’ISOLA DEI FAMOSI

19:30 – SCENE DA UN MATRIMONIO

21:10 – COME TU MI VUOI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – COME TU MI VUOI – 2 PARTE

23:20 – SCENE DA UN MATRIMONIO

00:55 – L’ISOLA DEI FAMOSI ’22 – EXTENDED EDITION

NOVE

18:15 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.4

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.14

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 6′ Stagione Ep.44

21:25 – Only Fun – Comico Show – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:30 – La mercante di Brera 1′ Stagione Ep.4

00:45 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.35

01:50 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.1

02:55 – Marchio di fabbrica 16′ Stagione Ep.19

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 8

19:15 – Affari al buio Il Monopoly

19:45 – Affari al buio Il re di Montebello

20:15 – Affari di famiglia Ep. 46

20:45 – Affari di famiglia Ep. 47

21:15 – A Dangerous Man – Solo contro tutti

23:15 – Gola profondissima Ep. 5

23:45 – Gola profondissima Ep. 6

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita Speciale

23:00 – Wagner: L’Esercito Ombra di Putin

00:00 – TG LA7 Notte

00:10 – Otto e Mezzo (R)

00:50 – Artbox

01:20 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – Little Murders – Hanno ucciso Babbo Natale

23:10 – Downton Abbey

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta

Food Network

18:50 – Pizza Hero – La sfida dei forni 1′ Stagione Ep.6

20:05 – Bake Off Italia: dolci in forno 8′ Stagione Ep.1

21:55 – Bake Off Italia: dolci in forno 8′ Stagione Ep.2

23:40 – Bake Off Italia: dolci in forno 8′ Stagione Ep.3

01:25 – Bake Off Italia: dolci in forno 8′ Stagione Ep.4

03:05 – Paul Hollywood City Bakes 1′ Stagione Ep.7

03:35 – Paul Hollywood City Bakes 1′ Stagione Ep.8

04:05 – Paul Hollywood City Bakes 1′ Stagione Ep.9

TOP CRIME

18:30 – THE CLOSER IV – BOMBA AD OROLOGERIA

19:23 – PERSON OF INTEREST III – RAM

20:16 – PERSON OF INTEREST III – IL CHIP

21:10 – Delitto in Provenza – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Delitto in Provenza – 2 PARTE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – STRANA BELLEZZA

GIALLO TV

18:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.12

19:10 – L’ispettore Barnaby 17′ Stagione Ep.2

21:10 – Van Der Valk 1′ Stagione Ep.2

23:10 – Jack Taylor 1′ Stagione Ep.2

01:10 – Profiling 8′ Stagione Ep.5

02:20 – Profiling 8′ Stagione Ep.6

03:25 – Torbidi delitti 2′ Stagione Ep.1

04:25 – Torbidi delitti 2′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:40 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Art night

20:15 – Great Australian Railway Journeys – Prossima fermata Australia

21:15 – Visioni

22:10 – Pagliacci

23:30 – Rock Legends

00:15 – Cocktail Bar – Storie jazz di Roma, di note, di amori

Rai Premium

19:20 – Che Dio ci aiuti 5

21:20 – Katie Fforde – Le due eredita’

23:00 – Katie Fforde – L’angelo del faro

00:40 – La Squadra 8

02:25 – La porta sul buio

03:20 – Piloti

03:40 – The resident

04:20 – The resident

Mediaset Extra

20:30 – L’ISOLA DEI FAMOSI ’22 – EXTENDED EDITION

00:56 – AVANTI UN ALTRO

02:06 – TGCOM24

02:08 – COLPO GROSSO

02:41 – COLPO GROSSO

03:14 – COLPO GROSSO

03:47 – COLPO GROSSO

04:20 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Tg Tg

21:13 – Scoprendo Forrester

23:33 – Il nostro paese

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – Fuori Dai Fornelli

20:00 – Marta

20:30 – Marta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

18:00 – Wild Places

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Formula Bici

21:00 – In Gran Forma

21:30 – Chef In Campo

22:00 – Ciao Chef!

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – Happy Birthday Matthew Bellamy

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 13

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 14

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 15

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 8 Episodio 21

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 8 Episodio 22

22:10 – Geordie Shore Stagione 8 Episodio 04

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

19:30 – INFLUENCER DI STAGIONE

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – THE PRESENCE

TeleReporter

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:30 – SEMBRA IERI

21:45 – PAPA’ BLOG

22:30 – SEI CENTRO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI YOGA

18:30 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – HARD TREK TALK SHOW S4

22:30 – MONDO CROCIERA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:55 – Meteo Tutti i colori del tempo

21:00 – Falò

La2

18:45 – Chicago Fire – Io non ti lascio Stagione 7, episodio 22

19:30 – Via col venti Game show con Michelangelo Cavadini

20:00 – Atletica: Diamond League 2022 Da Roma

20:20 – Calcio: UEFA Nations League 2022/2023 – Svizzera – Spagna Da Ginevra

23:20 – Atletica: Diamond League 2022 Da Roma Differita

01:25 – Telesguard

01:35 – Calcio: UEFA Nations League 2022/2023 – Svizzera – Spagna (R) Da Ginevra

03:15 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

18:30 – Radio Corsa

19:25 – Atletica Leggera

20:00 – Serie C

22:00 – Atletica Leggera

22:30 – L’uomo e il mare – rubrica

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:00 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Radio Corsa

19:25 – Atletica

20:00 – Serie C

22:00 – Atletica

22:30 – L’uomo e il mare – rubrica

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:00 – Programmazione Notturna

SuperTennis

19:00 – WTA 250 Nottingham (differita)

21:00 – Supertennis TG

21:15 – ATP 250 ertogenbosch (differita)

23:00 – WTA 250 ertogenbosch (differita)

00:00 – ATP 250 Stoccarda (replica)

02:00 – WTA 250 ertogenbosch (replica)

04:00 – ATP 250 ertogenbosch (replica)

05:30 – WTA 250 Nottingham (replica)

Euro Sport

18:00 – Equitazione Nations Cup Series St Gallen. Salto ostacoli

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Automobilismo Mondiale Endurance 24h Le Mans (PL 3)

19:45 – Automobilismo Mondiale Endurance 24h Le Mans (Hyperpole) Live

20:45 – Magazine Unlock the Power of Sport

21:00 – Ciclismo Giro del Delfinato Thizy-les-Bourgs – Chaintré, 162,3 km (5a tappa)

21:40 – Informazione Flash News

21:45 – Automobilismo Mondiale Endurance 24h Le Mans (PL 4) Live

SportItalia

19:00 – Sportitalia Center (diretta)

19:30 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che? (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – Chiamatemi Anna

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:10 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:30 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:45 – Pikwik Pack

18:55 – Pikwik Pack

19:10 – Le avventure di Paddington

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:45 – Steven Universe Story

19:30 – Steven Universe Future 1^TV dal 6/6

19:50 – Estate con Craig

20:25 – Estate con Craig

20:50 – 100 cose da fare prima del liceo new

21:55 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Blaze e le Megamacchine

19:25 – Zouk

19:55 – Meteo – Heroes

20:15 – Meteo – Heroes

20:35 – Tom & Jerry in New York – Nuova serie in Prima TV Free

20:45 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.27

18:30 – Gus – Mini-maxi cavaliere – 1^TV 1′ Stagione Ep.32

18:40 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.30

18:50 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.3

19:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.28

19:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.29

19:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.30

20:25 – Go, Dog. Go! 1′ Stagione Ep.4

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.45

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.45

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.45

18:40 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.7

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.8

19:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.9

19:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.10

19:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.11

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Uno strambo venerdì

18:10 – Il Barbiere pasticciere Le torte innamorate

18:25 – Il Barbiere pasticciere Il Padre Di Pan Barbiere

18:35 – Il Barbiere pasticciere L’apprendista

18:45 – Trollstopia La guastafeste / Cena con Dante

19:00 – Trollstopia Il Chiomagano / Pignetto e Lord Spuntoni

19:35 – Unlockdown Digital Detox

19:50 – Marta & Eva Ep. 4

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Super House SALOTTO

18:45 – Lex & Presley

19:10 – Lex & Presley

19:35 – Lex & Presley

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.4

19:20 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.3

20:15 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.6

22:05 – Come nuova con Jennifer – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

23:00 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.7

23:55 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.2

00:50 – Come nuova con Jennifer 1′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:30 – Italia: viaggio nella bellezza

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Le vie del Medioevo

20:05 – Storie benemerite

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Apocalissi del passato

22:10 – Il grande viaggio dei Vichinghi

Rai Scuola

18:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

18:25 – The Great Myths The Iliad Ep 1

18:50 – Invito alla Lettura

19:20 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:35 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

20:30 – Gli Speciali di Rai Scuola

21:00 – Stem

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 9′ Stagione Ep.5

19:20 – A caccia di auto 8′ Stagione Ep.13

20:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.26

21:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.1

22:15 – Come ti rifaccio l’auto – 1^TV 5′ Stagione Ep.7

23:15 – Come ti rifaccio l’auto – 1^TV 5′ Stagione Ep.8

00:15 – Come ti rifaccio l’auto 5′ Stagione Ep.6

01:10 – Come ti rifaccio l’auto 5′ Stagione Ep.5

DMAX

18:30 – Vado a vivere nel nulla – 1^TV 7′ Stagione Ep.10

19:30 – Vado a vivere nel bosco 4′ Stagione Ep.14

21:25 – Undercut: l’oro di legno – 1^TV 5′ Stagione Ep.1

22:25 – Metal Detective 4′ Stagione Ep.5

23:25 – Metal Detective 3′ Stagione Ep.2

00:20 – Cacciatori di fantasmi 13′ Stagione Ep.3

01:10 – Cacciatori di fantasmi 13′ Stagione Ep.5

02:00 – La città fantasma 1′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – DITTATORI DEL NOVECENTO

19:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO II

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VI – L’ISOLA DEL DIAVOLO

21:15 – Il giorno dell’atomica

22:15 – Perche’ hitler non ebbe l’atomica. la guerra dell’acqua pesante

23:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – AEREO VS PILOTA

02:00 – DITTATORI DEL NOVECENTO

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Giulia e Alessia vs. Davide e Alessio

19:20 – Cortesie per gli ospiti Rita e Rossella vs. Fabrizio e Adriano

20:20 – Cortesie per gli ospiti Simona e Gabriele vs. Sabina e Giorgio

21:20 – Kate vs. Meghan: una guerra reale

22:20 – Harry e William: conflitto reale

23:20 – Piedi al limite Escrescenza misteriosa Prima TV

00:15 – Piedi al limite Campo di battaglia

01:10 – Piedi al limite Deformazioni

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.2

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.3

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.10

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Orwell 2.0 – Il lato oscuro del progresso

22:30 – Fuoco sacro – Il talento e la vita Giorno della memoria. 1′ Stagione Ep.3

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita Giorno della memoria. 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch Nella burrasca

19:05 – Deadliest Catch La tempesta

20:00 – Deadliest Catch Duro accordo

21:00 – I guardiani delle paludi Serpenti

21:55 – I guardiani delle paludi Serpenti nella notte

22:50 – Il re della giungla Ep. 2

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 2

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 3

Sky Uno

18:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Chianti

20:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:15 – Quelle brave ragazze Ep. 4 Prima TV

22:25 – Quelle brave ragazze Ep. 4

23:35 – Quelle brave ragazze Ep. 4

00:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

01:50 – Quattro matrimoni Ep. 1

02:45 – Matrimonio a prima vista Australia Ep. 14

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – 100X100Cinema

19:55 – Con chi viaggi

21:15 – L’uomo nel buio – Man in the Dark

23:00 – Il truffacuori

00:50 – Maschi contro Femmine

02:45 – Hotel Gagarin

04:20 – Questo o quello – Speciale

04:35 – Death Race

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:00 – Il Ggg – Il grande gigante gentile

21:00 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

23:00 – Daddy Cool – Non rompere papà

00:45 – Bernie il delfino

02:15 – Un sogno ad occhi aperti

04:00 – Save the Last Dance

05:55 – Il regno dei bravi bambini

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:45 – Guardia del corpo

21:00 – Amore a seconda vista

23:05 – L’amore a domicilio

00:40 – Litigi d’amore

02:40 – Eiffel

04:30 – Come non detto

05:55 – In amore niente regole

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:35 – Jurassic Park III

21:15 – Jurassic World

23:25 – Jurassic World – Il regno distrutto

01:35 – Jurassic Park III

03:10 – Jurassic Park

05:15 – Il mondo perduto: Jurassic Park

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – Solo per vendetta

21:00 – The Losers

22:40 – Pride and Glory – Il prezzo dell’onore

00:55 – 47 Ronin

02:55 – La resa dei conti

04:45 – Outlander – L’ultimo vichingo

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Ritorno sui banchi

18:30 – I Simpson Viva Ned Flanders

18:55 – I Simpson Schermaglie fra generazioni

19:20 – I Simpson Domenica orrenda domenica

19:45 – How I Met Your Mother Amori agli sgoccioli

20:10 – How I Met Your Mother Mancanza di intimità

20:35 – How I Met Your Mother Il timbro facile

21:00 – I Simpson La colpa è di Lisa

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario