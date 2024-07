Su Rai Uno Spagna – Francia, su Canale 5 L’uomo che sussurrava ai cavalli. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 9 luglio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 9 luglio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Sissi – la giovane imperatrice. Sposata all’Imperatore d’Austria e in rotta con la suocera, Sissi se ne torna in Baviera. Il Kaiser le corre dietro e fanno la pace, intanto la bella Imperatrice fa star buoni anche i rivoltosi ungheresi. Su Rai 4 dalle 21.10 A lonely place to die. Degli alpinisti in escursione tra le Highlands scozzesi, gli esperti Alison e Rob, la coppia sposata Alex e Jenny e il più giovane Ed, trovano una ragazzina, Anna, letteralmente sepolta viva. Dopo averla liberata e condotta con loro, si rendono conto che i responsabili della violenza sono sulle loro tracce, intenzionati a recuperare la vittima. Su Rai Movie dalle 21.10 Cowboys & Aliens. 1873, Absolution. Jake Lonergan si risveglia in uno stato confusionale e con uno strano bracciale al polso. Nel desolato insediamento vige il potere autoritario del colonnello Dolarhyde e del suo arrogante figlio. Jake è preso in custodia dallo sceriffo ma una misteriosa invasione aliena costringerà ad unire le forze di tutti per fronteggiare gli extraterrestri.

Su Canale 5 dalle 21.21 L’uomo che sussurrava ai cavalli. L’adolescente Grace viene investita da un camion mentre e’ in sella al suo cavallo. Sua madre, Annie, li porta nel ranch di Tom Booker, un guaritore di cavalli. Su Sky Cinema dalle 21.15 La figlia del prigioniero. Dopo dodici anni di reclusione un uomo esce di prigione, ma si ritrova ad affrontare una serie di difficoltà prima di riuscire a rientrare in contatto con la figlia e il nipote dodicenne.

ATTUALITA’

Su Italia 1 dalle 21.17 Le Iene. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.30 É sempre Cartabianca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Boss in incognito. È Angelo Pinto, direttore generale di Pinto srl, azienda che produce sistemi oscuranti, tapparelle, box doccia e porte a soffietto, il protagonista di “Boss in incognito” con Max Giusti.

SPORT

Su Rai Uno dalle 20.30 Europei di calcio: Spagna – Francia. Semifinale di altissimo livello tra Spagna e Francia. Le Furie Rosse finora hanno prodotto, insieme alla Germania, il calcio più bello di questo torneo grazie ai ragazzini terribili Nico Williams e Lamine Jamal. Di contro la Francia non ha ancora brillato ma presente giocatori dal tasso tecnico elevatissimo a partire dalla prossima stella del Real Madrid Kylian Mbappé.