Su Rai Uno Speciale Porta a Porta Guerra in Ucraina, su Canale 5 Più forti del destino. Guida ai programmi Tv della serata del 9 marzo 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 9 marzo 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Una preghiera prima dell’alba. Il giovane boxer inglese Billy Moore viene arrestato e rinchiuso in un carcere tailandese. Qui è testimone e oggetto di violenze e brutalità a cui le guardie rimangono indifferenti. Per sopravvivere e conquistare il rispetto degli altri detenuti dovrà combattere negli incontri di Thai Boxe. Su Rai Movie dalle 21.10 Guia vive tra Milano e Parigi e lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guidando spider di lusso e viaggiando su un jet privato. Si ritrova, a causa di un’eredità, in uno sperduto paese della Puglia, essendo diventata proprietaria di un’antica masseria. Qui conosce Renzo, un contadino del posto del quale si innamora. Su Sky Cinema dalle 21.15 18 regali. Ogni anno, nel giorno del proprio compleanno, Anna riceve un regalo, lasciato per lei dalla madre morta a causa di un male incurabile. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, però, la ragazza fugge via, ma viene investita da un’auto in corsa.

TELEFILM

Su Canale 5 dalle 21.45 Più forti del destino. Palermo, 1897. All’esposizione delle nuove tecnologie, un rogo inarrestabile provoca molte vittime e sconvolge per sempre i destini di tre donne: Arianna, Costanza e Rosalia.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Un’ora sola Vi vorrei. I momenti più divertenti delle ultime stagioni di “Un’ora ola Vi vorrei” battezzate per l’occasione “booster Edition”. Umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione affrontati da Enrico Brignano nel suo consueto modo, dissacrante e ironico. Insieme a lui e alla compagna Flora Canto, come sempre protagonista del siparietto finale di “casa Brignano”, rivedremo alcuni tra gli ospiti che si sono esibiti insieme al comico romano: dal premio Oscar Nicola Piovani a Nina Zilli, Stash, Clementino. Oltre ai compagni di avventura storici, ritroveremo i comici Alessandro Betti e Marta Zoboli.

ATTUALITA’

Su Rai Uno dalle 21.25 Speciale Guerra in Ucraina. Programma di informazione e approfondimento di Bruno Vespa dedicato all’attualità politica, alla cronaca e al costume. Su Rai Tre dalle 21.20 Chi l’ha visto? Chiara racconta la sua storia a “Chi l’ha visto?”: presa a cinghiate e pugni dal suo fidanzato. “All’inizio era sensibile e dolce, mi lavava i capelli… poi è diventato geloso e peggiorava sempre di più”. In diretta con Federica Sciarelli la ragazza di 19 anni spiega perché non riusciva a fuggire da questo amore violento e tossico. E naturalmente tutti gli appelli con i familiari degli scomparsi e le segnalazioni di persone in difficoltà. Appelli anche dall’Ucraina: dopo la richiesta di aiuto di nonna Zoriana è stata trovata una casa dove può stare con i nipoti. “Chi l’ha visto?” in campo per chiunque abbia bisogno di aiuto. Su Rete 4 dalle 21.30 Zona bianca. Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Guida tv di mercoledì 9 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – 18 regali

23:30 – Porta a Porta

01:15 – Rai – News24

01:50 – Movie Mag

02:20 – Il commissario Nardone

Rai 2

18:05 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – LOL 🙂

19:00 – Blue Bloods

19:40 – The good doctor 5

20:30 – Tg2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – Tg3 Linea Notte

01:00 – Meteo 3

Rai 4

18:15 – Quantico 2

19:00 – Quantico 2

19:50 – Criminal Minds 2

20:35 – Criminal Minds 2

21:20 – Una preghiera prima dell’alba

23:25 – Real Steel

01:35 – Narcos 3

02:35 – Narcos 3

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:21 – PIU’ FORTI DEL DESTINO – 1aTV

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – DEMONI URBANI

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – TRUFFE E BARUFFE

21:20 – LE IENE

01:05 – MIRACLE WORKERS – DUE SETTIMANE

Canale 20 Mediaset

18:16 – THE FLASH VI – IL SUCCESSO E’ ASSICURATO

19:22 – CHICAGO FIRE VI – IL PIU’ FORTE TRA NOI

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – LA NOMENCLATURA NEONATALE

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ALLOCAZIONE DELL’ATENEO

21:04 – SHOOT’EM UP – SPARA O MUORI! – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – SHOOT’EM UP – SPARA O MUORI! – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 116 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

00:52 – STUDIO ILLEGALE – 1 PARTE

01:23 – TGCOM

Cine 34

19:11 – A CENA CON… – LA FIDANZATA DI PAPA’

21:00 – IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO – 2 PARTE

22:57 – SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI

00:53 – PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO

02:23 – MINACCIA D’AMORE

Rai Movie

19:20 – Il figlio dello sceicco

21:10 – Sei mai stata sulla luna?

23:10 – Movie Mag

23:35 – Al posto tuo

01:10 – Misery non deve morire

03:05 – L’ora piu’ bella

05:00 – Gente di rispetto

TWENTYSEVEN

18:26 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – UN NATALE INDIMENTICABILE

19:24 – A-TEAM V – L’AGENTE SEGRETO LOGAN ROSS

20:16 – A-TEAM V – LA TERZA ETA’

21:10 – I GEMELLI – 1 PARTE

21:52 – TGCOM24

21:57 – METEO.IT

21:59 – I GEMELLI – 2 PARTE

22:53 – OCEAN’S THIRTEEN – 1 PARTE

Iris

19:15 – HAZZARD – CHI HA PAURA DI BOSS HICKMANN

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – VIRUS LETALE

21:00 – EYES WIDE SHUT

00:30 – SCUOLA DI CULT

00:36 – BANGKOK DANGEROUS

02:18 – CIAKNEWS

02:22 – I PONTI DI MADISON COUNTY

04:33 – LA RAGAZZA DELLA SALINA

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Carnia

20:45 – Guess My Age – La sfida Ep. 21 Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Toscana

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Non solo Matera

00:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

02:15 – Finalmente maggiorenni

04:00 – Coppie che uccidono Ep. 8

05:00 – Lady Killer Ep. 16

Italia 2

18:20 – WILL & GRACE – IL GRASSO MATRIMONIO GAY DI JACK

18:45 – WILL & GRACE – MANGIA, PREGA, AMA, TELEFONO, SESSO

19:15 – WILL & GRACE – PAPA’ MIO !

19:40 – WILL & GRACE – CON NEMICI COME QUESTI

20:16 – SOUTH PARK – I CIRCONCISI CE L’HANNO PIU’ GROSSO

20:46 – SOUTH PARK – LA DONNA CON IL FETO INCORPORATO

21:15 – CAPITAN HARLOCK – LA DEA DORATA

21:45 – CAPITAN HARLOCK – LA LUCE MISTERIOSA

La 5

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – TRE ALL’IMPROVVISO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – TRE ALL’IMPROVVISO – 2 PARTE

23:25 – UOMINI E DONNE

NOVE

18:45 – Little Big Italy 1′ Stagione Ep.4

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 5′ Stagione Ep.23

21:25 – Mr. & Mrs. Smith

23:45 – Indovina chi

01:45 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.13

02:10 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.14

02:35 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.15

03:05 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.16

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 17

19:15 – Affari al buio Magazzino da incubo

19:45 – Affari al buio Aste stravaganti

20:15 – Affari di famiglia Un raro Picasso

20:45 – Affari di famiglia Firmato JFK

21:15 – Storm Cell – Pericolo dal cielo

23:00 – Miranda

00:45 – Gioco di seduzione

La7

18:50 – LA7 DOC – Regine nei guai

20:00 – TG LA7

20:30 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide –

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (R)

01:50 – LIKE Tutto ciò che piace

02:20 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:15 – I menù di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Turks & Caicos

23:30 – In guerra tutto è concesso

01:10 – Le parole della salute

02:00 – La mala educaxxxion

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.16

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 3 4′ Stagione Ep.3

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.17

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 5 4′ Stagione Ep.5

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 7 – 1^TV 4′ Stagione Ep.7

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 6 4′ Stagione Ep.6

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.18

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Bassano 3′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XI – LE ULTIME PAROLE

19:23 – THE MENTALIST II – ORO NERO E ROSSO SANGUE

20:16 – THE MENTALIST II – RAPIMENTO ROSSO SANGUE

21:10 – Delitto a Cognac – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Delitto a Cognac – 2 PARTE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE VIII – L’INFORMATRICE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 8′ Stagione Ep.1

21:10 – Tandem – 1^TV 5′ Stagione Ep.9

22:15 – Tandem – 1^TV 5′ Stagione Ep.10

23:20 – Vera 4′ Stagione Ep.3

01:20 – Profiling 7′ Stagione Ep.1

02:20 – Profiling 7′ Stagione Ep.2

03:30 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.5

04:25 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:15 – Louvre behind the scenes

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Giacomo Balla – Il signore della luce

20:15 – Prossima fermata America

21:15 – Osn Gatti Le Sinfonie di Schumann

22:45 – Hip Hop Evolution

23:45 – Paul Butterfield – Suonare con il cuore

01:25 – Rai News Notte

Rai Premium

18:30 – L’allieva 2

19:30 – L’ispettore Coliandro 3

21:20 – Noi

23:20 – Le piu’ grandi icone del mondo

00:15 – Vostro onore

02:10 – Il mastino

03:45 – Allora in onda

04:15 – Doc Martin 6

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:50 – Prega con noi

21:44 – Le pietre parlano

22:20 – Le pietre parlano

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – Cucina a Vista

20:00 – Figli Miei Vita Mia

21:00 – Mi Amor

22:00 – Il Massimo In Cucina

22:30 – L’Amore Vero Non SI Compra

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – Emozioni Dal Mondo

19:30 – Atlante Speciale Cina

20:00 – Weekend

20:30 – Il Bel Paese

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

22:00 – Beker On Tour Grill Edition

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 03

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 04

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 05

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 10

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 11

22:10 – Ex On The Beach Italia Stagione 1 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – AFTER THE STORM

TeleReporter

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:30 – LINEA ROSSA – BINGEING: TUTTO. TROPPO. IN FRETTA.

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 FRANCO CAVALLI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – SIAMO FUORI – ROVIO

23:00 – LINEA ROSSA IMPARARE L’ARTE PER METTERLA DA PARTE?

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:05 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:15 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

21:05 – The Rookie – Batticuore Stagione 4, episodio 10

La2

18:30 – Castle – Detective tra le righe – Una rosa per l’eternità Telefilm

19:10 – Blue Bloods – Polizia contro pompieri Stagione 10, episodio 8

19:55 – Via per sempre – Tra gioia e malinconia

20:40 – Sci alpino: Coppa del mondo – Slalom maschile 2. prova Da Flachau (AUT)

21:35 – VITA!

23:30 – Sportsera: la partita Sintesi di giornata

23:40 – Dolci e delitti: Il mistero della crostata di pesche

01:00 – Telesguard

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

18:50 – Combinata Nordica

20:20 – Atletica Leggera

21:10 – Coppa Italia

23:25 – L’uomo e il mare – rubrica

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:15 – Snowboard

01:45 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

18:50 – Combinata Nordica

20:20 – Atletica Leggera

21:10 – Coppa Italia

23:25 – L’uomo e il mare – rubrica

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:15 – Snowboard

02:00 – Calcio

SuperTennis

18:30 – LIVE WTA 250 Lyon

20:15 – Supertennis TG

20:30 – LIVE WTA 250 Lyon

22:00 – LIVE WTA 250 Monterrey

00:30 – Magazine ATP

01:00 – LIVE WTA 250 Monterrey

03:00 – LIVE WTA 250 Monterrey

05:00 – WTA 250 Lyon (replica)

Euro Sport

18:45 – Informazione Flash News

18:50 – Ciclismo Parigi-Nizza Crono: Domérat – Montluçon, 13.4 km (4a tappa)

20:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Flachau. Slalom M (1a manche)

20:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Flachau. Slalom M (2a manche) Live

21:45 – Informazione Flash News

21:55 – Snooker Turkish Masters Terzo turno

23:00 – Magazine Discovery Golf

23:30 – Ciclismo Parigi-Nizza Crono: Domérat – Montluçon, 13.4 km (4a tappa)

SportItalia

18:00 – Tanto Guido quanto Vale

18:30 – Europa League Live (diretta)

20:30 – Champions League Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Tanto Guido quanto Vale

02:00 – Campionato Primavera Milan-Lecce

Rai Gulp

18:10 – Heidi 3D

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Bia

20:15 – Jams 4

20:40 – Il collegio

22:55 – Buck

23:10 – Club 57

Rai YoYo

18:00 – Gigantosaurus

18:10 – Gigantosaurus

18:20 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:25 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:30 – Nina & Olga

18:35 – Nina & Olga

18:45 – Masha e Orso

18:55 – Masha e Orso

Boing

18:00 – Teen Titans Go! – L’eroe del giorno

19:50 – Apple & Onion

21:25 – Capitan Tsubasa

21:55 – Boing Challenge – Sfide in famiglia

22:45 – Dragon Ball Super

01:30 – Lego Ninjago

02:40 – Supernoobs

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:15 – Blaze e le Megamacchine – Nuovi episodi in Prima Tv Free

18:40 – Dino Ranch – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:05 – Dino Ranch – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:20 – Zouk

19:45 – Santiago dei Mari – nuova serie in Prima Tv Free

20:25 – Doraemon – nuovi episodi

20:50 – Tom & Jerry

21:10 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.8

18:30 – Dinocity 1′ Stagione Ep.16

18:35 – Dinocity 1′ Stagione Ep.17

18:40 – Dinocity 1′ Stagione Ep.18

18:50 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.9

19:15 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.10

19:40 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.1

20:05 – Dinocity 1′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.3

18:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.4

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.5

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.1

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.2

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.3

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.4

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.5

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere La dieta della Regina

18:15 – Il Barbiere pasticciere Il compleanno di Pan Barbiere

18:25 – Il Barbiere pasticciere Scambio d’identità

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 9

18:55 – A tutto reality: le origini Ep. 36

19:15 – Il Barbiere pasticciere Natale alla Bottega di Pan Barbiere – Il Natale Di Patato

19:20 – Il Barbiere pasticciere Alla conquista della tre stelle Dichelin

19:25 – Il Barbiere pasticciere L’impiegato del mese

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Tyler Perry’s Young Dylan

19:05 – Tyler Perry’s Young Dylan

19:30 – Super House SALOTTO

19:35 – Lex & Presley

20:00 – Lex & Presley

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.5

19:20 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.2

20:15 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.7

21:10 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.11

22:05 – HGTV: la sfida dei designer – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:00 – HGTV: la sfida dei designer – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:55 – I fratelli conquistano New Orleans 1′ Stagione Ep.1

00:50 – I fratelli conquistano New Orleans 1′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:30 – Domenica con Ron

18:50 – Mont Saint Michel: la verita’ nascosta

19:45 – Rai News Giorno

19:50 – Lady Travellers

20:25 – Il giorno e la Storia

20:45 – Passato e presente

21:25 – Il soffitto di cristallo

21:55 – Filmato istituzionale Festa della donna

Rai Scuola

18:00 – La scuola in tivù

18:15 – I mestieri del teatro

18:20 – I mestieri del teatro

18:30 – Seven Nights

18:45 – Figures of Speech

19:00 – Rai – Scuola

19:25 – L’universo e il suo divenire

19:30 – Professione Futuro

Motor Trend Italia

18:00 – Testa a testa 8′ Stagione Ep.5

18:25 – A caccia di auto 3′ Stagione Ep.3

18:55 – A caccia di auto 9′ Stagione Ep.2

19:45 – A caccia di auto 8′ Stagione Ep.8

20:35 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.1

21:25 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.1

22:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.11

23:15 – Auto leggendarie: Top 10 1′ Stagione Ep.7

DMAX

18:35 – Life Below Zero 5′ Stagione Ep.1

19:30 – Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch 1′ Stagione Ep.1

21:25 – Falegnami ad alta quota – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:20 – Life Below Zero – 1^TV 7′ Stagione Ep.15

23:15 – Basket Zone – 1^TV 2021′ Stagione Ep.18

23:45 – Alaska: gli alieni sono tra noi – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

00:40 – Alaska: gli alieni sono tra noi 1′ Stagione Ep.4

01:30 – Io e i miei parassiti 7′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:00 – GIGA STRUTTURE II – L’ICEHOTEL

19:00 – CITTA’ IN PERICOLO – NEY YORK

20:16 – COSE DI QUESTO MONDO I – I SEGRETI DEL SAHARA

21:15 – WILD FIGHTERS – NATI PER COMBATTERE – LA LOTTA PER IL TERRITORIO

22:15 – INGEGNERI NATI – QUANDO GLI ANIMALI COSTRUISCONO – ARCHITETTI DEL MONDO ANIMALE

23:15 – CANADA: UN ANNO NELLA NATURA SELVAGGIA – PRIMAVERA

00:15 – AMERICA: UN ANNO NELLA NATURA SELVAGGIA – PRIMAVERA – LA STAGIONE DELLA RINASCITA

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

RealTime

18:10 – Cortesie per gli ospiti Ep. 5

19:15 – Cortesie per gli ospiti Ep. 24

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 28 Prima TV

21:25 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 5 Prima TV

22:45 – Piedi al limite Amputazione

23:40 – Piedi al limite Follia

00:35 – Piedi al limite Sotto il vischio

01:30 – Piedi al limite Unghie del piede

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.8

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.1

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Dicktatorship – Fallo e basta!

22:55 – Barenboim a Milano

23:55 – Deproducers – Musica per conferenze spaziali

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro L’ultimatum

19:05 – La febbre dell’oro In Colorado

20:00 – La febbre dell’oro Le dita del diavolo

21:00 – La febbre dell’oro: corsa contro l’inverno Movimenti d’oro

21:55 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Tempi duri Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro Il bonus Prima TV

23:50 – Chi cerca trova Ep. 7

00:45 – Chi cerca trova Ep. 7

Sky Uno

18:05 – Pechino Express imbarco immediato

18:35 – Quattro matrimoni Ep. 1

19:50 – So Wine So Food – Uomo delle stelle Ch-ampolare

20:00 – So Wine So Food – Uomo delle stelle Nothing Better lasagna di mamma Prima TV

20:15 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 3

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

23:20 – Italia’s Got Talent Audizioni

01:25 – So Wine So Food – Uomo delle stelle Nothing Better lasagna di mamma

Sky Cinema 1

19:05 – Cinquanta sfumature di grigio

21:15 – Seven Sisters

23:25 – Omicidio a Los Angeles

01:20 – The Bourne Identity

03:20 – Quello che non so di te

05:25 – Cinquanta sfumature di grigio

SKY Cinema Family

19:35 – Ploi – Alla ricerca del papà

21:00 – Le streghe

22:50 – Poly

00:35 – Questo o quello – Speciale

00:50 – Italo

02:35 – Labyrinthus

04:15 – Il mio amico Nanuk

05:50 – 100X100Cinema

Sky Cinema Romance

18:55 – Crazy & Rich

21:00 – Mothers and Daughters

22:40 – Né Giulietta né Romeo

00:30 – Se sei così ti dico sì

02:15 – La cena di Natale

03:50 – Mamma Mia!

05:45 – Tutti in piedi

Sky Cinema Collection

18:20 – Il buono, il brutto, il cattivo

21:15 – C’era una volta il West

00:05 – Per qualche dollaro in più

02:20 – Per un pugno di dollari

04:05 – 100X100Cinema

04:25 – Giù la testa

Sky Cinema Action

19:10 – Non-Stop

21:00 – I corrotti – The Trust

22:35 – Killing Season

00:10 – Mortal Kombat

02:00 – L’ultimo dei templari (2011)

03:40 – Strade di fuoco

05:15 – 1999: Conquista della Terra

Fox

18:05 – I Griffin Brian repubblicano

18:30 – I Simpson Simprovvisato

18:55 – I Simpson Orange is the new giallo

19:20 – I Simpson Oltre la sfera della cantonata

19:45 – How I Met Your Mother Amicizia e privilegi

20:10 – How I Met Your Mother Tre giorni di neve

20:35 – How I Met Your Mother Nessun limite

21:00 – The Big Bang Theory La configurazione coniugale

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Premium Cinema

19:36 – HERCULES – LA LEGGENDA HA INIZIO

21:15 – Unknown – Senza identita’

23:06 – IL RICATTO (DI E. MIRA)

00:36 – FORSAKEN – IL FUOCO DELLA GIUSTIZIA

02:06 – GUARDIANS – IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI

03:34 – Amusement – Giochi pericolosi

05:02 – The Bad Seed

Premium Action

18:06 – GOTHAM V – CHE COSA HANNO FATTO?

18:55 – SUPERGIRL VI – IL GIOCO DELLA VERITA’

19:42 – SUPERGIRL VI – L’ ULTIMA SFIDA

20:30 – SUPERGIRL VI – KARA

21:15 – THE BRAVE – VICINO A CASA

22:03 – MR. ROBOT IV – SPARITI

22:52 – CHILDHOOD’S END – I BAMBINI – II PARTE

23:41 – GOTHAM V – CHE COSA HANNO FATTO?

Mya

18:44 – FAMOUS IN LOVE II – IL BUONO, IL CATTIVO E IL PAZZO

19:36 – AMERICAN WOMAN – JACK

19:56 – AMERICAN WOMAN – LA SVOLTA

20:26 – AMERICAN WOMAN – OSTACOLI E VANTAGGI

20:45 – AMERICAN WOMAN – LA VITA VA AVANTI

21:15 – DUE UOMINI E 1/2 IX – INTERLUDIO CARNALE

21:43 – DUE UOMINI E 1/2 IX – SAN VALENTINO

22:09 – SUPERSTORE VI – LOWELL ANDERSON