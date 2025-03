Su Rai Uno Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, su Canale 5 Tradimento. Guida ai programmi Tv della serata del 9 marzo 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 9 marzo 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 La cospirazione del Cairo. Adam, ragazzo di umili origini ma di grande intelletto, ottiene il privilegio di studiare all’Università Al-Azhar de Il Cairo. Quando il Grande Imam muore davanti ai suoi studenti, Adam si ritrova coinvolto in una spietata guerra di successione tra l’élite religiosa e politica. Su Rai Movie dalle 21.10 Il vento e il leone. Tangeri, 1904. Il capo berbero Raisuli rapisce l’americana Eden Pedecàris e i figli, chiedendo il riscatto e la testa del sultano, accusato di sottomettersi a Francia e Germania. Il Presidente Roosevelt sfrutta il caso per inserirsi tra le potenze e invadere il Marocco. Su Sky Cinema dalle 21.15 Notting Hill. A Notting Hill il timido William è proprietario di un negozietto di libri dove un giorno entra Anna, diva di Hollywood, e tra i due scatta il colpo di fulmine.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore.L’arresto di Latronico chiude l’indagine: Calogiuri deve lasciare Matera. Intanto, al matrimonio della D’Antonio, un evento drammatico sconvolge la festa: Imma cerca di risolvere il caso ma deve affrontare Valentina e Pietro, che le ha chiesto la separazione. Su Rai Due dalle 21.20 NCSI L’N.C.I.S. Naples intercetta un messaggio criptato che riporta un attacco a sorpresa contro l’Europa. Parker, con il vicedirettore dell’F.B.I., il Generale Brancato e il Presidente Pro Tempore del Senato degli USA, Larmont, si confrontano sulle misure da adottare. Su Canale 5 dalle 21.47 Tradimento. Il video di Oltan e Ozan finisce nelle mani dell’avvocato Elmas, accompagnato da alcune fotografie. Determinata ad umiliare Tarik, la donna decide di renderlo pubblico.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.30 Presadiretta. In Italia ci sono migliaia di stranieri che, nonostante vivono nel nostro Paese da anni, parlano italiano e contribuiscono con le tasse, non hanno ancora la cittadinanza italiana. Come si ottiene la cittadinanza? E cosa cambia davvero nella vita quotidiana non averla? PresaDiretta racconta le storie di chi, tra lunghe file in Questura, appuntamenti cancellati e ostacoli burocratici, attende da decenni un diritto che sembra non arrivare mai. E poi ci sono oltre 900mila studenti nati e cresciuti in Italia, figli di genitori stranieri, che aspettano di veder riconosciuto il loro legame con il Paese anche sui documenti. Un viaggio in cui PresaDiretta esplora le difficoltà legate alla cittadinanza in Italia e si spinge fino in Brasile, dove vivono circa 30 milioni di italo-discendenti, per comprendere come viene vissuto il legame con l’Italia e le sfide legate alla cittadinanza.

Su Italia 1 dalle 21.13 Le Iene. Veronica Gentili conduce con Max Angioni lo storico programma di attualita’ con nuove interviste dissacranti ed inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Su Nove dalle 20 Che tempo che fa.