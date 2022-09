Su Rai Uno Tim Vision Award, su Canale 5 Benvenuti al Sud su Sky Rosanero. Guida ai programmi Tv della serata del 9 settembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 9 settembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.20 Sotterrando la mia ex. Max lavora in un negozio di articoli di Halloween ed è fidanzato da tempo con Evelyn, una ragazza rigida e dittatoriale. Max medita di lasciarla e quando Evelyn muore investita da un bus, torna single e si rimette in caccia. Incontra Olivia che sembra proprio la sua anima gemella, ma Evelyn nel frattempo è diventata una zombie e non ha alcuna intenzione di lasciarlo in pace. Su Canale 5 dalle 21.31 Benvenut al Sud. . Il lombardo Alberto, trasferito per punizione in una filiale delle Poste in Campania, rivedra’ i suoi pregiudizi sul Sud Italia. Su Italia 1 dalle 21.21 Attacco al potere 2. Il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose e il suo funerale è un evento al quale i personaggi politici importanti del mondo occidentale non possono mancare. La cerimonia si rivela un complotto letale per uccidere i capi di stato. Su Sky Cinema dalle 21.15 Rosanero. Quando si risveglia dal coma una bambina si trova nel corpo di un boss e viceversa.Su Iris dalle 21 12 anni schiavo. Il racconto della storia di Solomon Northup, un violinista afroamericano rapito e venduto come schiavo nel sud degli Stati Uniti.

TELEFILM

Su Rai 4 NCIS. Un pilota della Marina muore durante il collaudo di un velivolo sperimentale inserito in un programma top-secret. L’ufficio N.C.I.S. di Pearl Harbor, guidato dall’agente speciale Jane Tennant, indaga. Su Italia 1alle 21.19 Chicago Med. Crockett e’ preoccupato di aver commesso un errore chirurgico su un paziente a cui ha fatto un trapianto, che torna con delle gravi complicanze.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 20.35 TIM Music Awards. In diretta dall’Arena di Verona, l’evento musicale più importante dell’estate, che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica e – dello spettacolo italiano si esibiscono con uno show dal vivo.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

DOCUMENTARI

Su Rai Due dalle 21.20 Il tempio della velocità. Nel gennaio del ’22, su progetto dell’architetto Alfredo Rosselli, con la consulenza dell’ingegnere Piero Puricelli e sotto l’egida dell’Automobile Club di Milano, vide la luce l’Autodromo di Monza. Un’impresa poderosa portata a termine in soli 110 giorni e destinata a dare all’Italia l’autodromo più veloce del mondo. Francesco Pannofino ci porta a scoprire tutti i versanti del racconto.

Guida tv di venerdì 9 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Aspettando i TIM Music Awards

20:35 – TIM Music Awards 2022

23:25 – Tg1 Sera

00:25 – Qualunque cosa accada

02:05 – Rai – News24

02:40 – Cinematografo Estate

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0 2

19:40 – Blue Bloods 9

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il tempio della velocita’

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob a Venezia

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:25 – Gotti – Il primo padrino

23:15 – Hudson & Rex 4

Rai 4

18:15 – Just for Laughs

18:25 – Ransom 3

19:05 – Ransom 3

19:50 – Criminal Minds 13

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – NCIS Hawai’i 1

22:05 – NCIS Hawai’i 1

22:50 – L’intruso

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – BENVENUTI AL SUD – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL CIMITERO

20:24 – N.C.I.S. NEW ORLEANS – VOLTARE PAGINA

21:20 – ATTACCO AL POTERE 2 – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – MISSIONE PUNK

19:22 – Chicago Med V – UN AGO NEL CUORE

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA REAZIONE POSITIVO – NEGATIVA

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA SPERIMENTAZIONE DEL GENETLIACO

21:04 – HULK – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – HULK – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 178 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – QUARTO GRADO

00:54 – SPARA CHE TI PASSA – 1 PARTE

01:25 – TGCOM

Cine 34

19:09 – A CENA CON… – LE NUOVE COMICHE

21:00 – RICCHI RICCHISSIMI PRATICAMENTE IN MUTANDE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – RICCHI RICCHISSIMI PRATICAMENTE IN MUTANDE – 2 PARTE

23:27 – OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO

01:44 – L’INFERMIERA DI NOTTE

03:14 – PURO SICCOME UN ANGELO PAPA’ MI FECE MONACO DI MONZA

Rai Movie

19:15 – Storia di fifa e di coltello – Er seguito d’er piu’

21:10 – Sotterrando la mia ex

22:45 – Venezia Daily

23:00 – Le paludi della morte – Texas Killing Fields

00:50 – Birdman o (L’imprevedibile virtu’ dell’ignoranza)

02:55 – Anica – Appuntamento al cinema

03:00 – Il gioco delle coppie

04:40 – Venezia Daily

TWENTYSEVEN

18:30 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL MOSTRO DI WALNUT GROVE

19:50 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UN GIORNO DI PRIMAVERA – I PARTE

21:10 – I GEMELLI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – I GEMELLI – 2 PARTE

23:10 – 2 SINGLE A NOZZE – WEDDING CRASHERS – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – LA SUPERMOTO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – FINE DELLA CORSA

21:00 – 12 ANNI SCHIAVO

23:46 – FIORE DEL DESERTO

02:22 – KING KONG

04:32 – CIAKNEWS

04:36 – NATIVITY

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 34 Prima TV

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Non solo Matera

21:30 – I delitti del BarLume – Compro oro

23:30 – Pechino Express – La rotta dei sultani Turchia

01:45 – Io vengo ogni giorno

03:30 – Lady Killer Ep. 2

04:30 – Lady Killer Ep. 1

05:30 – Coppie che uccidono Ep. 4

Italia 2

18:00 – DRAGON BALL GT – OOB UNA STRAORDINARIA POTENZA

18:30 – DRAGON BALL GT – NUOVA TRASFORMAZIONE PER GOKU

19:00 – MODERN FAMILY – LA LUNGA LUNA DI MIELE

19:25 – MODERN FAMILY – NON FORZARE LA MANO

19:55 – MODERN FAMILY – IL RAFFREDDORE

20:20 – MODERN FAMILY – SUPERSTIZIONI

20:45 – MODERN FAMILY – I VICINI DI CASA

21:15 – LIGHTS OUT: TERRORE NEL BUIO (DI D. F. SANDBERG)

La 5

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – ULTIMO CAPITOLO

21:10 – TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA – 2 PARTE

23:02 – CINDERELLA STORY – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:52 – METEO.IT

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino – 1^TV 7′ Stagione Ep.18

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.5

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

21:25 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun 1′ Stagione Ep.1

23:55 – Via dall’incubo

02:10 – 72 animali pericolosi con Barbascura X 1′ Stagione Ep.1

03:15 – Micromostri con Barbascura X 2′ Stagione Ep.3

04:20 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.15

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Marc e Sharon Prima TV

19:15 – Affari al buio Imparare la lezione

19:45 – Affari al buio Bollenti spiriti

20:15 – Affari di famiglia Un libro di Harry Potter

21:15 – Piccole labbra

23:15 – Sex Life Ep. 4

00:15 – Skin: la storia del nudo nei film

02:30 – La cultura del sesso Shanghai

La7

18:50 – The Royals revealed – I segreti della Corona

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria che Tira (r)

03:50 – Tagadà

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – Josephine, Ange Gardien – LA PICCOLA PATTINATRICE

01:00 – La cucina di Sonia

01:25 – La mala educaxxxion

02:55 – I menù di Benedetta

Food Network

18:05 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

19:10 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.5

20:15 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

21:20 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.11

22:25 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.2

23:30 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.18

00:30 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.15

01:30 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

19:23 – MAJOR CRIMES IV – BLACKOUT

20:16 – MAJOR CRIMES IV – I CONTI CON LA REALTA’

21:10 – CHICAGO P.D. VII – IL DUBBIO

22:03 – CHICAGO P.D. VII – SCAMBIO DI FAVORI

22:56 – CHICAGO P.D. VII – LA FAMIGLIA

23:51 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – PLAGIATO

00:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – CARNE DA MACELLO

01:38 – Delitto a Cognac – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – Rosewood 1′ Stagione Ep.10

19:10 – L’ispettore Barnaby 8′ Stagione Ep.2

21:10 – Alice Nevers – Professione giudice 13′ Stagione Ep.5

22:15 – Alice Nevers – Professione giudice 13′ Stagione Ep.6

23:25 – Astrid et Raphaelle 2′ Stagione Ep.1

00:30 – Astrid et Raphaelle 2′ Stagione Ep.2

01:35 – Profiling 8′ Stagione Ep.3

02:40 – Profiling 8′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:10 – Taverna – Debussy, Ravel, Sciarrino

19:05 – Gli imperdibili

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Art night

20:15 – Africa’s Wild Horizon

21:15 – Art night

23:15 – Nile Rodgers – Come farcela nel mondo della musica

00:05 – Brian Johnson, una vita on the road

Rai Premium

19:30 – Il maresciallo Rocca 2

21:20 – Io ti cerchero’

23:15 – Ma’kari – Il lusso della giovinezza

01:15 – Crimini 2 – Neve sporca

02:55 – Allora in onda

03:30 – Homicide Hills – Un commissario in campagna

04:15 – Homicide Hills – Un commissario in campagna

05:00 – Piloti

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 6 – 10

21:15 – SCHERZI A PARTE

00:31 – MAURIZIO COSTANZO SHOW – LA STORIA

01:35 – CADUTA LIBERA

02:32 – TGCOM24

02:34 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

03:06 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

03:39 – CINQUE DEL QUINTO PIANO

TV2000

18:01 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:29 – Tg 2000

19:05 – Santa Messa

19:36 – IN CAMMINO ESTATE

20:03 – Santo Rosario

20:33 – Tg 2000

20:58 – Becoming Jane

23:01 – EFFETTO NOTTE

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Capriccio e Passione

20:30 – Capriccio e Passione

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – In Gran Forma

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – I Segreti Del Bosco

21:30 – Chef In Campo

22:00 – Accademia Da Leoni

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 09

20:25 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 10

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 11

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 16 Episodio 637

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 16 Episodio 638

22:10 – Geordie Shore Stagione 12 Episodio 203

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – B-LAB

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – GIULIO CESARE Julius Caesar

00:50 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – ZEROVERO

21:15 – TIMER – ALAN ROSA

21:30 – SIAMO FUORI – DANGIO

22:30 – CASH SUISSE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PROGRAMMI SPORTIVI

21:00 – ZEROVERO TIMER – ALAN ROSA

22:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 – S. TARCHINI

22:30 – LINEA ROSSA LA POPOLARITÀ PASSA DA INSTAGRAM

23:30 – SEMBRA IERI

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:25 – SOKO – Misteri tra le montagne – Una lunga agonia Stagione 17, episodio 2

19:15 – Rescue Special Operations – La scelta di Jordan Stagione 2 – episodio 4

20:00 – Telesguard

20:15 – Rega 1414 – Soccorso in arrivo

21:00 – Tennis: US Open 2022 Semifinali

00:25 – Telesguard

00:40 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

01:00 – Tennis: US Open 2022 Semifinali

Rai Sport +HD

18:30 – Corsa in Montagna Corsa in montagna. La Direttissima

18:55 – Pallanuoto

20:25 – Pallanuoto

22:10 – Tiro Con L’Arco

23:00 – Orienteering

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Corsa in Montagna Corsa in montagna. La Direttissima

18:55 – Pallanuoto

20:25 – Pallanuoto

22:10 – Tiro Con L’Arco

23:00 – Orienteering

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Perle di Sport

SuperTennis

18:45 – Circolando Tennis Comunali Vicenza

19:15 – Best of US Open Series Story Sinner vs Johnson 2021

21:00 – Supertennis TG

21:30 – Best of Giorgi Garcia vs Giorgi, Tokyo 2015

23:00 – Best of Davis Cup Nadal vs Shapovalov 2019

01:15 – Colpo da Campione Il dritto di Holger Rune

01:30 – US Open Series 2022

03:30 – Best of US Open Series Story Barty vs Kontaveit 2019

Euro Sport

18:00 – Tennis US Open Finale Doppio M Live

20:00 – Tennis US Open Quarti M

20:30 – Tennis US Open 1a Semifinale M Live

00:15 – Tennis US Open Finale Doppio M

00:30 – Tennis US Open 2a Semifinale M Live

03:00 – Tennis US Open 2a Semifinale M Live

04:00 – Tennis US Open 1a Semifinale M

05:00 – Tennis US Open Finale Doppio M

SportItalia

18:30 – Speciale Fiorentina (diretta)

19:00 – Siviglia-Manchester City

20:30 – Rally Dreamer

21:00 – Calcio Tonight (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

01:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Mako mermaids

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – Nina & Olga

18:10 – Nina & Olga

18:15 – Nina & Olga

18:25 – Masha e Orso

18:30 – Masha e Orso

18:40 – Le Canzoni di Masha

18:45 – 44 Gatti

18:55 – 44 Gatti

Boing

18:35 – Teen Titans Go!

19:00 – Teen Titans Go!

19:25 – Teen Titans Go! 1^TV dal 6/9

20:20 – Craig

20:45 – Craig

21:30 – Capitan Tsubasa

22:25 – Capitan Tsubasa

22:55 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine nuovi episodi

18:40 – Mighty Express nuovi episodi

19:00 – Dino Ranch

19:20 – Paw Patrol Mighty pups: il film dei supercuccioli

20:15 – Paw Patrol: Pronti, partenza, alla riscossa!

21:00 – Simone

21:20 – Simone

21:50 – Trenino Thomas

Frisbee

18:00 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.2

18:30 – Lilybuds – 1^TV 1′ Stagione Ep.24

18:40 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.20

18:50 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.23

19:05 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.3

19:30 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.4

19:55 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.5

20:05 – Super Benny 1′ Stagione Ep.1

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.21

18:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.22

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.23

18:40 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.24

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.25

19:05 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.26

19:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.27

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.24

DeaKids

18:10 – Il Barbiere pasticciere La teiera magica

18:20 – Il Barbiere pasticciere Alla ricerca del look perfetto

18:35 – Trollstopia Corsa al Glitter / Laguna Tidepool & la stanza dei giochi perduta

19:00 – Trollstopia Fluomodoro incoraggino / Assai ispirati

19:25 – Marta & Eva Ep. 5

19:50 – Marta & Eva Ep. 6

20:15 – One Wish Corey Sugar

20:25 – One Wish La scheda di memoria Prima TV

Super

18:15 – I Casagrande

18:40 – I Casagrande

19:05 – Tyler Perry’s Young Dylan

19:30 – Tyler Perry’s Young Dylan

20:00 – Un detective alla Bixler High

21:15 – SpongeBob

21:40 – SpongeBob

22:05 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.19

19:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.20

20:00 – Chi cerca trova 1′ Stagione Ep.1

21:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.1

22:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.2

23:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.3

00:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.4

01:00 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.10

Rai Storia

18:30 – 1938. Quando scoprimmo di non essere piu’ italiani

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Diario di un cronista

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Iconologie quotidiane

20:35 – Passato e presente

21:10 – Hitler e l’ossessione della Russia

22:10 – Hitler e l’ossessione della Russia

Rai Scuola

18:00 – La scuola in tivù

18:30 – Dracula

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – Digital World

20:30 – Gli Speciali di Rai Scuola

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 1′ Stagione Ep.4

19:20 – A caccia di auto 7′ Stagione Ep.2

20:20 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.5

21:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

22:15 – Chi cerca trova: auto da sogno – 1^TV 6′ Stagione Ep.5

23:15 – Chi cerca trova: auto da sogno 6′ Stagione Ep.4

00:10 – Chi cerca trova: auto da sogno 3′ Stagione Ep.4

01:00 – Chi cerca trova: auto da sogno 3′ Stagione Ep.5

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 4′ Stagione Ep.9

19:30 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.2

21:25 – Avamposti – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:40 – Avamposti – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:55 – Roswell: nuove rivelazioni

01:45 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.8

02:35 – Bestia, che intruso! 1′ Stagione Ep.3

03:25 – Ed Stafford: scontro fra titani 2′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:00 – MEGA-INGEGNERIA II – UNA FORTEZZA SU RUOTE

19:00 – CAPOLAVORI DELL’INGEGNERIA ROMANA – LE MINIERE – LE RISORSE NASCOSTE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V – FLOTTE FANTASMA

21:15 – MEGAPONTI – PROGREDIRE NEL VUOTO

22:15 – Mega-ponti: lo champlain bridge

23:15 – L’enigma di Cleopatra

01:15 – TG5 START

01:18 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIX – NUOVE RIVELAZIONI

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Il vestito dei sogni

18:50 – Abito da sposa cercasi Alla ricerca della perfezione

19:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 5

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 10 Prima TV

21:20 – Bake Off Italia: dolci in forno 1, 2, 3… giudici! Prima TV

23:00 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Francesca e Michele Prima TV

23:30 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Marianna e Francesco

00:10 – La clinica della pelle Ep. 7

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.2

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.3

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.10

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Orwell 2.0 – Il lato oscuro del progresso

22:30 – Fuoco sacro – Il talento e la vita Giorno della memoria. 1′ Stagione Ep.3

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita Giorno della memoria. 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch L’inverno è qui

20:00 – Deadliest Catch Eredità scomode

21:00 – L’uomo sulla Luna: vero o falso Nastri mancanti

21:55 – Il tesoro dell’astronauta La flotta perduta

22:50 – Il tesoro dell’astronauta Acque pericolose

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 7

00:45 – Chi cerca trova Ep. 7

01:45 – Deadliest Catch Tempesta artica

Sky Uno

18:10 – Quattro matrimoni Ep. 1

19:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Matera

20:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Puglia

21:10 – X Factor 2022 Diary Ep. 15 Prima TV

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

22:25 – X Factor – Il meglio delle audizioni Ep. 7

00:30 – X Factor 2022 Diary Ep. 15

00:40 – X Factor 2022 Making Music

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:25 – The Expatriate – In fuga dal nemico

21:15 – Rosanero

22:55 – Rosanero

00:35 – Black Box – La scatola nera

02:50 – Escobar

04:50 – The Guardian – Salvataggio in mare

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

18:40 – Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa

20:05 – Tarzan

21:45 – Rosanero

23:25 – Belle & Sebastien

01:10 – Questo o quello – Speciale

01:25 – Alla fine ci sei tu

03:05 – Ainbo – Spirito dell’Amazzonia

04:30 – Asterix e il regno degli dei

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – La prima vacanza non si scorda mai

21:00 – Baciami ancora

23:30 – Dear John

01:25 – Petra 2 – Speciale

01:45 – I ponti di Madison County

04:00 – Disobedience

05:55 – Un principe tutto mio

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:35 – The Time Machine – Dove vorresti andare?

21:15 – Dune

23:55 – Skyline

01:35 – Questo o quello – Speciale

01:50 – Synchronic

03:35 – La moglie dell’astronauta

05:25 – Questo o quello – Speciale

05:40 – Pixels

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:55 – Dragon – La storia di Bruce Lee

21:00 – Act of Valor

22:55 – State of Play

01:05 – Il cecchino

02:35 – Police Story

04:15 – Police Story 2

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin L’amico islamico

18:30 – I Simpson La moglie acquatica

18:55 – I Simpson Vita da star

19:20 – I Simpson Piccolo grande amore

19:45 – I Simpson Il grande schifoso detective

20:10 – I Simpson Straordinaria Edna

20:35 – I Simpson Il padre che sapeva troppo poco

21:00 – I Griffin Lo stravolgente mondo della televisione

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario