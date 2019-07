Promuovi la Tua Musica al Teatro Delfino di Milano

Il 20 luglio nuova data per il contest è ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce in collaborazione con l’etichetta discografica Smilax Publishing

Annunciata un’altra data per il tour di Promuovi la Tua Musica, in programma il prossimo 20 Luglio al Teatro Delfino di Milano ore 21.00. Il contest è ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce in collaborazione con l’etichetta discografica Smilax Publishing che a fine edizione distribuirà la compilation con le canzoni vincitrici delle varie tappe. Un’idea innovativa, quella della cantautrice milanese il cui obbiettivo è riportare in primo piano la musica live esclusivamente nei teatri.

Il prossimo 27 Luglio Fanya Di Croce riceverà, anche per questo, il premio Arpino Città di Cicerone, manifestazione che vedrà insieme a lei sul palco i Negrita e altri personaggi appartenenti al mondo del Cinema, della radio e della cultura in generale. L’evento verrà presentato da Fabrizio Casinelli direttore di Radio Corriere Tv.

“Un successo inaspettato”, spiega la cantautrice Fanya Di Croce “una conferma che c’è un forte bisogno di musica live e un’attenzione particolare verso la Musica indipendente emergente.

Saranno oltre 30 gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Delfino il prossimo 20 luglio, un’occasione unica per ogni giovane artista di confrontarsi. Anche per questo nasce Promuovi la tua Musica: dalla volontà di coinvolgere e proporre l’Arte e la Cultura.

Lo spettacolo sarà condotto dall’attore Fabio Massenzi, di recente premiato per Tulipani Di Seta Nera da Rai Cinema con il cortometraggio “L’ultimo di Ninja”, regia di Mattia Riccio. A giudicare gli artisti è chiamata una giuria di esperti del settore composta da speakers radiofonici, produttori e giornalisti ai quali si aggiungerà il pubblico presente in teatro.

I biglietti dello spettacolo potranno essere acquistati sabato 20 Luglio a partire dalle ore 14.00 presso il botteghino del teatro.