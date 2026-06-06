Prosegue il viaggio di solidarietà di Fondazione Tender To Nave Italia con il progetto “Rotte Possibili: Navigare verso l’autonomia”

GENOVA – Prosegue il viaggio di solidarietà di Fondazione Tender To Nave Italia ETS con “Rotte Possibili: Navigare verso l’autonomia”, il progetto promosso dal Comune di Vasto che sarà protagonista della settima tappa della Campagna 2026 di Nave Italia. L’esperienza si svolgerà dall’11 al 15 giugno lungo la rotta che collega Taranto a Brindisi e coinvolgerà una rete di associazioni del territorio impegnate nell’ambito della disabilità. A prendere parte all’iniziativa saranno 15 beneficiari, accompagnati da 5 educatrici che vivranno insieme un percorso educativo e inclusivo sul mare.

“Rotte Possibil. Navigare verso l’autonomia” è rivolto a persone con disabilità intellettive e motorie tra i 19 e i 50 anni, e utilizza la navigazione come esperienza educativa, formativa e di crescita personale. Il progetto offre ai partecipanti l’opportunità di mettersi alla prova in attività concrete, assumendo un ruolo attivo a bordo del brigantino e condividendo responsabilità, sfide e obiettivi comuni. Un percorso che punta a valorizzare le capacità individuali, promuovendo inclusione, partecipazione e autodeterminazione, nella convinzione che ogni persona debba avere la possibilità di tracciare la propria rotta e sviluppare pienamente il proprio potenziale.

Prima della partenza, Nave Italia sarà ormeggiata a Taranto nella suggestiva cornice del Canale Navigabile, di fronte al Castello Aragonese. Mercoledì 10 giugno, in occasione della Festa della Marina Militare, il brigantino sarà aperto alle visite del pubblico dalle 14.30 alle 19, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di salire a bordo e conoscere da vicino le sue attività.

“C’è un’immagine che racconta più di molte parole: una grande nave a vela che solca un mare limpido, circondata dalla forza silenziosa della natura. Trovarsi in mare aperto, osservare il mondo, la fauna marina ed imparare da marinai esperti i rudimenti della navigazione non ha solo finalità formative legate allo sviluppo delle proprie autonomie e competenze, ma rappresenta un’esperienza memorabile e potenzialmente trasformativa. vivere il mare non solo come luogo fisico, ma come metafora di crescita, cambiamento e nuove direzioni di vita”, dichiara il sindaco di Vasto Francesco Menna.

L’assessora Anna Bosco aggiunge: “Il Comune di Vasto è stato selezionato insieme ad altri 21 progetti a livello nazionale per aderire alla campagna 2026 di Nave Italia. È un esempio concreto di come istituzioni e associazioni possano lavorare insieme per costruire opportunità vere ma anche uniche. Il mare, con la sua immensità, diventa simbolo di libertà ma anche di responsabilità condivisa. Sostenere progetti come questo significa investire nel futuro delle persone e della nostra comunità. Ringrazio tutto l’Ufficio politiche sociali del Comune di Vasto guidato dal Dirigente Stefano Monteferrante per aver creduto in tutte le fasi in questa progettualità, insieme alle dott.sse Michela Mancini e Oriana Spenza, alle Associazioni A.N.M.I Vasto, Anffas Vasto, A.R.D.A odv,Autismo Abruzzo, Asperger Abruzzo, il Circolo Nautico e la locale Capitaneria di Porto. Il Capo progetto per il Comune è la dott.ssa Lucia Tosto, coadiuvata dalla dott.ssa Federica Orlando”.

“Uno degli aspetti più significativi del progetto è proprio la presenza di partecipanti di età molto diverse. Questo incontro tra generazioni crea occasioni preziose di scambio e sostegno reciproco: i più giovani portano entusiasmo e curiosità, mentre chi ha più esperienza mette a disposizione il proprio vissuto e le proprie competenze. A bordo si crea così una comunità in cui le differenze diventano un valore e ciascuno può contribuire al percorso di ciascuno”, commenta la project manager della Fondazione Tender To Nave Italia ETS Matilde Mosca.

La campagna 2026 di Nave Italia, che proseguirà fino al 31 ottobre toccando 19 porti italiani, accoglierà circa 300 ragazzi e 100 accompagnatori, per un totale di oltre 400 partecipanti, confermandosi ancora una volta un’esperienza unica e inclusiva, un percorso strutturato e consolidato che ogni anno coinvolge centinaia di giovani e operatori.

Un viaggio lungo l’Italia, da nord a sud, che intreccia esperienze educative, sociali e terapeutiche, accomunate dall’utilizzo del mare come strumento di crescita e inclusione. Fondamentale in questo percorso sarà la cooperazione con l’equipaggio della Marina Militare, con cui i partecipanti saranno chiamati a condividere la vita di bordo e le attività quotidiane.

Le prossime tappe della Campagna di Nave Italia vedranno dal 16 al 20 giugno salire a bordo “Via col vento”, il progetto di APMARR APS ETS dedicato a bambini e adolescenti con patologie reumatologiche o nefropatiche. Dal 23 al 27 giugno tornerà invece “È Tempo di Salpare 5” dell’Associazione AGOPETS La Casa a Colori, rivolto ad adolescenti in fase conclusiva del percorso di cura oncologica.