“Puliamo il tuo parco!”: ecco i parchi che si possono votare

Progetto green che investe sulla natura e sui parchi, che, proprio in questi giorni, ci riaccolgono all’aria aperta dopo tanti giorni in casa

MILANO – Vallelata, storico marchio che offre ogni giorno da 30 anni formaggi di pura bontà, ha deciso di promuovere il progetto green “Puliamo il tuo parco!” che vede il coinvolgimento in prima persona dei propri consumatori.

In un momento in cui riscopriamo e riviviamo in modo eccezionale il legame tra uomo e ambiente, Vallelata ha deciso di investire sulla natura. La campagna, sviluppata in collaborazione con Legambiente, rientra nel più ampio progetto Puliamo il Mondo, l’iniziativa di volontariato ambientale che vede le persone donare il proprio tempo per la pulitura di parchi, piazze, spiagge e fiumi del mondo.

Fino al 30 giugno sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it sarà possibile votare il proprio parco del cuore tra i 100 parchi – 5 per ogni regione italiana – che sono stati selezionati insieme a Legambiente e si potrà partecipare ad un concorso per vincere una delle biciclette pieghevoli in palio. Al termine del concorso, verranno selezionati i 20 parchi più votati, uno per ciascuna regione, da destinare all’attività di pulizia in una grande giornata di volontariato.

“Oggi più che mai abbiamo ritrovato la voglia di vivere all’aria aperta e godere delle nostre città, dei nostri giardini e parchi ed è quindi il momento giusto per ricordare quanto sia importante tenerli puliti. – dichiara Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese – Sono i nostri parchi che ci stanno riaccogliendo oggi all’aria aperta dopo giorni in casa, sono i nostri quartieri, le nostre città, la nostra Italia, e con questa campagna Vallelata, da sempre attenta alla natura e alla riduzione dell’impatto ambientale nelle sue produzioni, vuole dare una mano in più per far capire che la natura è casa nostra è tocca a noi preservarla al meglio”.

Elenco dei parchi che è possibile votare:

ABRUZZO

Pescara: Pineta D’Annunziana

Lanciano (CH): Parco Diocleziano

L’Aquila – Collemaggio: Parco del Sole

Teramo: Parco fluviale del Tordino e del Vezzola

Chieti: Villa comunale

BASILICATA

Policoro (MT): Parco Castello Berlingieri

Avigliano (PZ): Villa del Monastero

Matera: L’anello di Agna

Montalbano Jonico (MT): Villa Comunale

Marconia di Pisticci (MT): Villa Comunale

CALABRIA

Cittanova (RC): Villa Comunale

Cropalati (CS): Parco San Biagio

Girifalco (CZ): Villetta Peppino Impastato

Rende (CS): Parco Robinson

Palmi (RC): Piazza Sant’Elia

CAMPANIA

Napoli: Villa Comunale

Benevento: Villa Comunale

Nola (NA): Villa Comunale

Castellammare di Stabia (NA): Giardini Quisisana

Salerno: Parco Pinocchio

EMILIA ROMAGNA

Ravenna: Giardini Speyer

Cesenatico (FC): Parco di Levante

Bologna: Parco dell’Arboreto

Modena: Viali del Parco – Parco Sandro Pertini e della Rimembranza

Parma: Parco del Naviglio

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine: Parco del Cormor

Trieste: Parco Farneto (detto “Il boschetto”)

San Vito al Tagliamento (PN): Area Golenale del Fiume Tagliamento – loc. Rosa

Gorizia: Parco Isonzo di Campagnuzza

Pordenone: Parco del castello di Torre

LAZIO

Roma: Parco del Pineto

Roma: Parco di Monte Mario

Roma: Pratone delle Valli

Ciampino e Marino (RM): Parco Regionale Appia Antica

Lago di Canterno (FR): Riserva Naturale del Lago di Canterno

LIGURIA

Genova: Parco Peralto Righi

Genova: Spianata dell’Acquasola

Imperia: Parco urbano di Imperia

Chiavari: Zona ripariale Torrente Entella

La Spezia: Parco della Maggiolina

LOMBARDIA

Milano: Parco Sempione

Malnate (VA): I Mulini di Gurone

Brescia: Parco Gallo

Seregno (MB): Parco 2 Giugno alla Porada

Pavia: Parco Area Vul

MARCHE

Ascoli Piceno: Parco dell’Annunziata

Porto Sant’Elpidio (FM): Pineta

Ancona: Parco del Cardeto

Pesaro: Parco XXV Aprile

Tolentino e Urbisaglia (MC): Riserva Naturale Abbadia di Fiastra

MOLISE

Campobasso: Villa de Capoa

Campobasso: Parco della Via Matris

Campobasso: Parco dello Scarafone

Isernia: Parco delle testuggini

Termoli: Parco Comunale

PIEMONTE

Torino: Parco Sempione

Beinasco (TO): Parco del Sangone

Ivrea (TO): Parco Lago di Città

Bra (CN): Zona ripariale fiume Tanaro

Novara: Parco Giubertoni

Alpignano (TO): Parco del Ghiaro

PUGLIA

Bari: Parco Don Tonino Bello

Monopoli (BA): Il boschetto di via Arenazza

San Marco in Lamis (FG): Percorso della Salute sito a Borgo Celano

Barletta: Giardini “Baden Pawell”

Manduria (TA): Parco della Salina dei Monaci

SARDEGNA

Cagliari: Sella del Diavolo

Olbia (SS): Parco Fluviale del Padrongianus

Alghero (SS): Parco Pineta di Maria Pia

Guspini (SU): Parco Comunale di Gentilis

Terralba (OR): Pineta di Marceddì

SICILIA

Catania: Bastione degli infetti

Enna – fraz. Villaggio Pergusa: Riserva naturale speciale Lago di Pergusa

Piazza Armerina (EN): Parco urbano San Pietro

Palermo: Riserva naturale orientata Monte Pellegrino/Parco della Favorita

Agrigento – fraz. San Leone: Lungomare Falcone Borsellino

TOSCANA

Firenze: Parco monumentale delle Cascine

Firenze: Parco fluviale dell’Albereta

Arezzo: Parco urbano del Pionta

Marina di Pietrasanta (LU): Parco urbano della Versiliana

Siena: Parco urbano della Fortezza Medicea

TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano: Parco Madonna

Bressanone (BZ): Bosco ripariale lungo Isarco

Merano (BZ): Parco Maria Vittoria

Trento: Parco di Gocciadoro

Trento: Zona lungo Fersina sopra Ponte Alto

Trento e Lavis: Lungo Avisio

UMBRIA

Perugia: Parco Lacugnano

Narni (TR): Parco dei Pini

Foligno (PG): Parco Hoffman

Spoleto (PG): Giro della Rocca e Giro dei Condotti

Amelia (TR): Parco di S. Silvestro

VALLE D’AOSTA

Villeneuve (AO): Giardinetti e Percorso Lungo Dora

Aosta: Area Saumont

Pont-Saint-Martin (AO): Giardini pubblici

VENETO

Padova: Parco Roncajette

Verona: Parco delle Mura

Rovigo: Parco Lisieux

Vicenza: Aree verdi quartiere Ferrovieri

Venezia: Giardini di Sant’Elena