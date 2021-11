Qwine Expo 2021, il programma della quarta edizione

Al via fiera internazionale dello Zhejiang con un padiglione intero dedicato al vino italiano e quattro masterclass d’eccellenza per i professionisti della wine industry cinese

QINGTIAN – Sabato 13 novembre 2021, si alzerà il sipario della quarta edizione di QWine Expo, la fiera internazionale dedicata al vino italiano in programma dal 13 al 15 novembre a Qingtian, nella provincia dello Zhejiang, in Cina. Sono oltre 80 le cantine italiane che hanno aderito, portando più di 3.000 etichette alla fiera emergente più interessante per l’export delle nostre produzioni vinicole. Le limitazioni dovute al Covid19 non hanno consentito ai produttori di partecipare personalmente, ma l’organizzazione ha previsto un rappresentante cinese per ogni stand, in modo da dare da possibilità alle aziende italiane di continuare il lavoro di promozione dei propri vini in Cina.

Il padiglione italiano di QWine Expo è organizzato da Wine Channel, società italiana che si occupa di promozione, comunicazione ed export del vino italiano in Cina. “Siamo felici della risposta data dalle cantine italiane anche a questa quarta edizione di QWine Expo – dice l’AD della società, Valentina Tenaglia – il padiglione italiano si presenta benissimo, con una rappresentanza nutrita di produzioni vinicole d’eccellenza provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Da nomi bandiera come Sassicaia, Gaja, Antinori ai brand più conosciuti come l’Amarone o il Barolo, ai tantissimi vini figli dei territori di provenienza, che costituiscono la grande varietà vinicola italiana e che oggi sono molto richiesti in Cina ancor di più in seguito alla débâcle australiana. Ringraziamo anche il Consorzio di Tutela del Chianti, il Consorzio di Tutela del Montepulciano d’Abruzzo e l’Enoteca regionale dell’Emilia Romagna per aver inserito anche quest’anno QWine Expo nei propri programmi di attività promozionali in Cina”.

Il programma delle Masterclass

13-11 ore 12.00 – 13.30

Un viaggio tra le eccellenze dei vini italiani.

Una masterclass che, come un viaggio virtuale, porterà i professionisti cinesi in Italia, alla scoperta di territori unici e vini eccellenti. Alla guida di questo atteso appuntamento un grandissimo Franco Zheng.

Vini:

Quistello – 80 vendemmie

Enoitalia – Nero Perso Appassimento

Antinori – Santa Cristina Toscana IGT

Fratelli Abrigo- Diano D’Alba superiore DOCG

Urciolo – Maravia Aglianico

Rosarubra – Montepulciano d’Abruzzo

Cesari – Amarone della Valpolicella

Podere Luigi Einaudi – Barolo DOCG

Lucà Dazio – Maximo

Solopaca – Intenso Moscato

13-11 ore 14.30 – 15.00

“Chianti D.O.C.G. Riserva: a horizontal portrait of the 2016 vintage”

Relatore: Leon Liang

Un ritratto orizzontale del Chianti DOCG Riserva 2016 è il tema dell’imperdibile masterclass proposta dal Consorzio di tutela del vino Chianti. 5 grandi vini saranno presentati ai professionisti della wine industry cinese da Leon Liang, nome noto nel mondo del vino in Cina con il prologo di Luca Alves, Wine Ambassador Chianti.

14-11 ore 10.30 – 12.00

Masterclass Consorzio di Tutela dei vini d’Abruzzo: il Montepulciano d’Abruzzo.

Nove eccellenti espressioni di Montepulciano d’Abruzzo saranno le protagoniste di questa attesa Masterclass a cura del Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo e guidata da una favolosa Sabina Yang.

Cantina Frentana – “1960” Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva “1960”

Collefrisio – Ten Vintages Montepulciano d’Abruzzo Doc

Cantine Mucci – Cantico Montepulciano d’Abruzzo Doc

Azienda vinicola Talamonti – Tre Saggi

Tenuta Secolo IX – Montepulciano d’Abruzzo Doc

Masciarelli – Marina Cvetic Doc Riserva

Tenuta Di Sipio – Aereo Montepulciano D’ Abruzzo Riserva DOC

La Valentina – Spelt Montepulciano d’Abruzzo Doc riserva

Casal Thaulero – Duca Thaulero Montepulciano d’Abruzzo

14-11 ore 13.30 – 15-30

Masterclass Amarone.

Relatore: Chen Cheng

Menegolli Amarone della Valpolicella

Tenute Falezza Amarone della Valpolicella

Amarone Classico ‘Moropio’ DOCG Antolini

Amarone Della Valpolicella DOCG Vantini

Amarone della Valpolicella Acinatico DOCG

Sparici Landini Amarone della Valpolicella riserva 2015

Amarone Della Valpolicella DOCG Latium

Amarone Dell Valpolicell DOCG Monte Zovo

Amarone Classico Tommaso DOCG Bussola