I risultati delle elezioni in Lazio e Lombardia su “Quarta Repubblica”

In diretta dalle ore 14.50 del 13 febbraio su Retequattro i risultati con lo speciale e in prima serata si parlerà anche del Festival di Sanremo

Lunedì 13 febbraio, in diretta su Retequattro, doppio appuntamento con “Quarta Repubblica”. Dalle ore 14.50 fino alle ore 18.55 Nicola Porro conduce lo speciale “Quarta Repubblica al voto” per seguire tutti i risultati delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, con collegamenti dai vari comitati elettorali e il commento degli ospiti in studio: Alessandro Sallusti, Goffredo Buccini, Massimo Martinelli, Vittorio Feltri, Daniela Preziosi, Veronica Gentili, Luca Ricolfi, Vittorio Sgarbi, Augusto Minzolini, Alessandro Campi, Alessandra Viero e molti altri.

In prima serata, spazio al consueto appuntamento con “Quarta Repubblica” – il talk dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì da Nicola Porro – che dedicherà ampio spazio alla 73° edizione del Festival di Sanremo con le polemiche politiche legate alla settimana appena trascorsa sul palco dell’Ariston.

Al centro della puntata anche il caso degli anarchici e le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito all’interno delle università italiane. Con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà poi del primo voto favorevole alla direttiva Ue sulle case green che rischia di dare una stangata agli italiani.

E ancora, un’inchiesta con testimonianze sulla transizione di genere nei bambini e un viaggio all’interno delle cliniche dove i genitori accompagnano i figli che nutrono dubbi sulla propria identità di genere.

Parteciperanno al dibattito: il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Alessia Morani, Francesca Barra, Paolo Crepet, Emiliana Alessandrucci, Angelo Bonelli, Federico Rampini, Marina Terragni e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi.