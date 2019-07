Rtl 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia in diretta da Sicilia e Sardegna

PALERMO – RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dalle più prestigiose località estive da mercoledì 24 luglio a venerdì 30 agosto. Come ogni anno RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, accompagneranno in diretta, 24 ore su 24 , ogni giorno tutti gli ascoltatori nelle loro vacanze.

Per tutta l’estate i programmi di RTL 102.5 saranno in diretta dalla Sardegna e dalla Sicilia: dalle 9 alle 21 la radio più ascoltata in Italia trasmetterà dal VOI Tanka Resort di Villasimius (CA), mentre nella fascia serale, dalle 21 alle 3, dal Caparena di Taormina (ME) con, a mezzanotte, lo storico appuntamento della “Discoteca Nazionale”.

In esterna dal VOI Tanka Resort di Villasimius anche Radio Zeta, che sarà in diretta dalla Sardegna ogni giorno dalle 6 alle 3, mentre Radiofreccia avrà la postazione in Puglia, al Blu Serena Valentino Village di Castellaneta Marina (TA).