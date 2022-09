Sardegna protagonista dell’ultima puntata di “Azzurro. Storie di mare”

Domenica 18 settembre, dopo il grande successo delle precedenti sette puntate, alle 9.40 su Rai1 arriva l’ultimo appuntamento con il programma condotto da Beppe Convertini. La bellezza senza tempo di una terra fiera delle sue tradizioni ma costantemente proiettata verso il futuro. “Azzurro. Storie di mare” dedicherà l’ottava e ultima puntata alla Sardegna, mostrandone la magnificenza di regione, raccontando le tante potenzialità di località come Sant’Antioco, Carloforte, Olbia e la Barbagia. Ampio spazio, inoltre, al mondo di Insula – Sardinia Quality World, programma di marketing territoriale promosso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e dal Cipnes per raccontare i valori di unicità dell’isola al centro del Mediterraneo, alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna. Tra gli ospiti della puntata c’è anche la showgirl di origini sarde Valeria Marini. Presente, come di consueto, Marco Faimali, direttore IAS-CNR. La produzione di “Azzurro. Storie di mare” è a cura di Showlab, in collaborazione con il CNR, 4Elements Association e l’Arma dei Carabinieri.