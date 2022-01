Seconda edizione del bando Lazio km0: rimborsi per bar, ristoranti e pasticcerie

ROMA – Ieri a Roma è stata presentata la seconda edizione del bando Lazio km0. Dieci milioni per rimborsare fino al 50% ristoranti, bar, pasticcerie, tutti coloro che lavorano il cibo, per l’acquisto di prodotti del Lazio a km 0. Le domande potranno essere presentate in forma digitale a partire dal prossimo 7 febbraio.

Questo è ciò che dichiara il governatore Nicola Zingaretti (foto): “Vogliamo aiutare produttori e commercianti e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. È una bella sperimentazione, un modo per aiutare l’economia andando dalla terra che produce fino alle tavole dei ristoranti delle nostre città. È un’altra misura che prendiamo per uscire dal Covid, salvando vite umane ma salvando anche il lavoro e le imprese. È una sperimentazione unica, di chi non si vuole arrendere”.