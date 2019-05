Seconda edizione per il “Tour della Salute”, ecco tutte le tappe

PESCARA – Non lascia, ma anzi raddoppia il “Tour della Salute”, che quest’anno, giunto alla seconda edizione, partirà da Pescara per un nuovo viaggio itinerante, proponendo anche il format “Crescendo in Salute”. Il doppio evento, da questo weekend (4-5 maggio) fino al 27 ottobre, toccherà le piazze di 14 regioni italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato al fine di prevenire le malattie croniche.

“Mi complimento per l’iniziativa itinerante, perché così si possono sensibilizzare tanti cittadini e condurli verso uno stile di vita sano ed equilibrato, e allo stesso tempo accompagnare i pazienti e dar loro il consiglio giusto al momento giusto. Come ministro della Salute ho anche il compito e il dovere di fare in modo che il tour raggiunga cittadini di tutte le età, ben vengano dunque le camminate collettive, le visite di controllo gratuite e le iniziative itineranti come questa, perché accompagnare le persone verso un percorso di salute significa anche valorizzare il diritto sancito dalla Costituzione”, ha dichiarato il ministro della Salute, Giulia Grillo.

Durante il sabato, giornata dedicata ai più adulti, esperti qualificati e figure istituzionali si alterneranno dibattiti, confrontandosi nell’ambito di convegni divulgativi sulla prevenzione e sull’aderenza alla terapia. Tra i relatori i rappresentati provinciali di Federfarma, insieme agli esponenti degli assessorati alle politiche sociali e sanitarie, delle associazioni e onlus territoriali e delle società scientifiche Siprec (Società italiana per la prevenzione delle malattie cardiovascolari), Aipo (Associazione italiana pneumologi ospedalieri), Sid (Società italiana di diabetologia), Adoi (Associazione italiana dermatologi ospedalieri), Sigem (Società italiana di ginnastica) e Adi.

Si parlerà di come prevenire, ma anche di come convivere al meglio con malattie croniche quali diabete, apnee notturne e psoriasi, senza tralasciare malattie cardiovascolari, Bpco e malattie respiratorie. Inoltre gli esperti si soffermeranno sulla necessità di una sana e corretta alimentazione e verrà presentato il “Progetto Sosia”, incentrato sulla promozione di un nuovo concetto di salute tra gli anziani, in base al quale il benessere non è soltanto assenza di malattia ma diventa ricerca attiva di una condizione psico-fisica caratterizzata da vitalità e soddisfazione.

A disposizione dei cittadini anche un apposito spazio, denominato screening station, all’interno del quale sarà possibile effettuare dei consulti gratuiti nel pieno rispetto di tutte le norme relative a privacy, sicurezza ed igiene.

Nel corso delle domeniche, riservate all’universo della famiglia e del bambino, si alterneranno dibattiti i referenti territoriali delle società scientifiche Sigemp (Società italiana gastroenterologia pediatrica), Siaip (Società italiana allergologia pediatrica), Sip (Società italiana di pediatria), Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica) e Adoi (Associazione italiana dermatologi ospedalieri), che passeranno in rassegna le tematiche legate al benessere psicofisico dei bambini e i vari fattori di rischio.

La giornata sarà incentrata sull’educazione alla salute, analizzando comportamenti, abitudini e stili di vita, per poi introdurre il tema della prevenzione. Particolare attenzione sarà dedicata ad allergie e asma bronchiale, allergie alimentari e celiachia, dermatite atopica, malattie metaboliche e alla necessità di una corretta alimentazione, senza tralasciare il corretto uso del farmaco.

Ogni domenica avrà luogo, inoltre, il concorso “Disegna cos’è per te la salute”, un contest organizzato in collaborazione con gli assessorati alla pubblica istruzione e le scuole primarie. Nel corso di ogni tappa saranno premiati i bambini che avranno realizzato i tre disegni più belli. Inoltre un panel di esperti svolgerà una lezione finalizzata a riconoscere i campanelli di allarme di possibili problematiche nei bambini in età scolare. La lezione è rivolta alle maestre che operano in alcune delle scuole primarie situate nelle varie città che ospiteranno il tour.

LE TAPPE

Abruzzo: Pescara 4/5 maggio – Porto Turistico, Padiglione fieristico della Camera di Commercio

Veneto: Verona 8/9 giugno – Piazza Bra

Basilicata: Matera 15/16 giugno – Piazza San Francesco D’Assisi

Puglia: Trani 22/23 giugno – Piazza della Repubblica

Emilia Romagna: Bologna 29/30 giugno – Giardini Margherita

Umbria: Perugia 31 agosto/1 settembre – Piazza 4 Novembre

Lombardia: Bergamo 7/8 settembre – Piazza del Santerone

Piemonte: Torino 14/15 settembre – Piazza San Carlo

Liguria: Genova 21/22 settembre – Porto Antico

Sicilia: Palermo 28/29 settembre – Piazza Verdi

Toscana: Pistoia 5/6 ottobre – Piazza San Francesco D’Assisi

Marche: Ancona 12/13 ottobre – Piazza Pertini

Campania: Napoli 19/20 ottobre – Piazza Trieste e Trento

Lazio: Roma 26/27 ottobre – Municipio 1, Piazza San Cosimato