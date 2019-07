Slitta il debutto 2019 di Jonathan Giacon sulla Honda TCR

DALMINE – Un contrattempo dell’ultimo minuto ha fatto slittare il debutto 2019 di Jonathan Giacon nel TCR Italy, sarà così suo fratello Kevin a prendere il suo posto al volante della Honda TCR con cui ha disputato solo 4 giorni fa il vittorioso weekend di Misano.

Una nuova grande opportunità per il giovane e talentuoso pilota veneto, che dopo la prima vittoria in una gara TCR sprint in Italia, potrebbe regalare alla Civic FK7 anche la prima affermazione nel TCR Italy.

Giacon dividerà il box con Davide Nardilli, al via con la fida Civic TCR FK1 con cui è stato protagonista di questa prima parte di stagione. Le due gare del Mugello saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del TCR Italy mentre in TV saranno visibili sulle frequenze di AutoMotoTV. Appuntamento per sabato alle 16:30 e domenica alle 13:40.

Credit: Actualphoto