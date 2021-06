Slow Fish 2021: dagli appuntamenti a tavola ai corsi di cucina, ecco le occasioni per imparare grazie ai saperi dei cuochi

I corsi di cucina e le degustazioni

Ma non c’è solo questo nel programma di Slow Fish: se volete la pole position degli eventi (e dopo un anno chi non ha voglia di scendere nuovamente in pista!) potete cominciare a partecipare alle già in programma in questi giorni. Ecco qui qualche esempio, mentre tutto il programma è, come sempre, su www.slowfish.it.

In cucina con Slow Food

Lunedì 28 giugno h 18 (le prenotazioni chiudono il 22 giugno)

In anteprima a Slow Fish il nuovo format In cucina con Slow Food, molto di più di un semplice corso di cucina, è una lezione di geografia, storia, sostenibilità, un modo per maturare e potenziare scelte alimentari consapevoli e ragionate, grazie ai saperi delle cuoche e dei cuochi dell’Alleanza Slow Food. A Slow Fish cominciamo con l’appuntamento live con Pamela Veronese, del ristorante Osteria Arcadia di Santa Giulia (Rovigo), per scoprire come eseguire uno spunciotto di alici fritte, come va di moda in veneto: a scotadeo. Ma non è finita qui… chiacchierando di metodi di pesca che rispettano gli ecosistemi e di come orientarsi nella scelta del pesce, la cuoca vi guida nella preparazione delle linguine con le cosse, e la cena è servita!

Il piatto di Slow Fish

Da non perdere le proposte che oltre 70 locali segnalati nella guida alle Osterie d’Italia di Slow Food Editore e cuochi dell’Alleanza Slow Food lungo tutta la regione presentano ispirandosi ai valori alla campagna di Slow Food dedicata al mare e ai suoi abitanti: nel Piatto di Slow Fish troverete prodotti ittici locali e di stagione, specie cosiddette neglette, metodi di pesca sostenibili, cucina tradizionale e no waste grazie alla valorizzazione delle parti meno pregiate dei prodotti.

Gli appuntamenti in collaborazione con Liguria Gourmet