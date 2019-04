Sostegno alla genitorialità e alle famiglie in situazioni di disagio: al via il progetto “Neonati in famiglia”

ROMA – Offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale a 50 famiglie sul territorio di Roma, con fragilità sociali e versanti in condizioni di svantaggio economico, con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie, questo il nuovo impegno del MOIGE – Movimento Italiano Genitori con il progetto “Neonati in famiglia”.

La campagna, in collaborazione con la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira ad incidere sull’offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di gravidanza, implementando le attività di counselling e supporto pratico, sulla base delle esigenze di ciascun nucleo familiare coinvolto.

Genitori esperti della Rete MOIGE affiancheranno ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principali linee educative e le buone abitudini da trasmettere ai figli, nonché le principali pratiche da attuare nel corso dell’infanzia. Si creeranno momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in cui superare le difficoltà che troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere “genitori infallibili”.

Le attività saranno integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del MOIGE per assicurare un aiuto concreto ed efficace.