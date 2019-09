Supercoppa di Basket 2019: ecco quando, il programma

Bianchi: “Siamo felici di intraprendere insieme a Zurich Connect una nuova ed importante sfida portando la Supercoppa in una grande città come Bari“

BARI – Dopo il successo dello scorso anno, Zurich Connect rinnova anche per il 2019 la title sponsorship della LBA Supercoppa, la competizione che aprirà la nuova stagione di basket serie A nelle giornate di sabato 21 settembre e domenica 22 settembre, quando il Palaflorio di Bari ospiterà le semifinali e finali del trofeo.

“Avere ancora al nostro fianco come title sponsor della Supercoppa un marchio come Zurich Connect, a un anno di distanza dal suo ingresso nel basket con l’evento disputato a Brescia – afferma il Presidente di LBA Egidio Bianchi – è la conferma di come il nostro movimento abbia saputo fornire ad una importante realtà del mondo economico adeguate risposte in grado di ampliare e potenziare ancora di più la notorietà del suo brand. Siamo felici di intraprendere insieme a Zurich Connect una nuova ed importante sfida portando la Supercoppa, evento di apertura della stagione, in una grande città come Bari dove il grande basket era da tempo assente, con l’obiettivo di lanciare nel migliore dei modi il campionato di Serie A che inizierà dopo pochi giorni”.

“La Supercoppa di Lega Basket Serie A è diventata un appuntamento importante per il basket italiano e questo ci rende ancora più orgogliosi di annunciare il rinnovo della title sponsorship”, ha dichiarato Angela Cossellu, CEO di Zurich Connect. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso di confermare la nostra presenza e sponsorizzare questo evento perché riteniamo che i valori del basket – fair play, rigore e spirito di squadra – siano in linea con il nostro brand e la strategia di rafforzamento del Gruppo Zurich in Italia”, conclude Angela Cossellu.

A sfidarsi nella prima semifinale della Zurich Connect Supercoppa saranno la vincitrice dell’ultima Coppa Italia, Vanoli Basket Cremona, e i vice campioni d’Italia del Banco di Sardegna Sassari. A seguire si affronteranno i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la Happy Casa Brindisi, finalista dell’ultima Coppa Italia.

Tutte le gare saranno trasmesse da Eurosport 2 e Eurosport Player con questi orari:

SEMIFINALI (sabato 21/9):

• ore 18 Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari;

• ore 20.30 Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi.

FINALI (domenica 22/9):

• ore 18 Finale 3°/4° Posto;

• ore 20.30 finale 1°/2° Posto.

PREVENDITA: La prevendita della Zurich Connect Supercoppa, che ha il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia, è attiva all’indirizzo https://www.vivaticket.it/ita/tour/supercoppa-lba-2019/2142 e nei punti vendita Vivaticket.