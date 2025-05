Svelato il set di “Frammenti”, film sulla danza di Bianca Marcelli

PORTO SAN GIORGIO – Set visit a Porto San Giorgio, nella splendida cornice della Villa neorinascimentale Santa Maria al Poggio, durante le riprese del nuovo film “Frammenti”, opera prima di Bianca Marcelli, scritto da Dario Germani e prodotto da La Pratella 76 con la supervisione artistica di Giorgio Caporali e con il contributo di Regione Marche PR-FESR 2021-2027 Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.

Protagonista del film è la danza in un dramma contemporaneo che intreccia arte, identità e ricerca interiore e racconta il percorso emotivo e fisico di un giovane ballerino in lotta con il proprio passato. La rappresentazione del mondo della danza all’interno del film è seguita dal celebre coreografo Gianluca Schiavoni, già primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. A prendere parte al progetto c’è anche Matteo Zorzoli, ballerino professionista.

“Frammenti nasce per lanciare un messaggio ai giovani che troppo spesso inseguono i beni materiali anziché ii propri sogni – ha spiegato la giovane regista Bianca Marcelli artista e autrice poliedrica, al suo debutto cinematografico – Nella Marche mi sono trovata benissimo ho scelto le location per la loro bellezza, posti incredibili, come il Teatro dell’Aquila di Fermo sono la cornice perfetta per il film e ho trovato grandi professionisti locali che hanno preso a cuore il progetto tanto quanto me”. Protagonista del film Riccardo De Rinaldis, distintosi lo scorso anno nel ruolo di Goffredo Mameli nella miniserie Rai Mameli “Il ragazzo che sognò l’Italia” .

“Nel film raccontiamo il mondo della danza, poche persone conoscono quanto sia complesso e nello stesso tempo stupendo quello che c’è dietro, e mi incanta il fatto che i ballerini oltre ad essere artisti sono anche grandi atleti. – Ha detto Riccardo De Rinaldis – Romeo, il mio personaggio, è un ribelle, potente e fragile nello stesso tempo che durante il film affronta un percorso lungo e complesso”.

Co- protagonista di “Frammenti” insieme a Riccardo De Rinaldis la bellissima e brava attrice di Montegiorgio (FM) Rebecca Liberati: “il mio personaggio, Vittoria Pesca, appare come la “cattiva” del film, poi si scopre che la rigidità e la freddezza che la caratterizzano sono dovute ad una scelta di vita che ha fatto per arrivare ai massimi livelli, parla a tutte le donne che sono riuscite a realizzare i propri sogni – ha proseguito Rebecca Liberati – Lavorare nelle Marche è sempre una meraviglia, vorrei che si continuasse a lavorare tanto qui come in questi ultimi anni, oltre ad essere una regione variegata e bellissima e questo lo stanno scoprendo tutti ora, c’è un humus umano autentico che permette di vivere le cose con una profondità unica, mai trovato in altri posti, seppure io abbia viaggiato tanto”.

Il film vede nel cast i marchigiani Andrea Caimmi e Marco Brandizi che ricordiamo anche nel film “I Colori della tempesta” e nella fiction Rai “Costanza”, Francesco Venerando, Giorgio Belli, Valentina Romani apprezzata interprete de “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, di” Mare Fuori” e ora della serie “Gerri”, Jenny De Nucci (“Pensati sexy”), Federico Russo (“I Cesaroni” e “Adorazione”) e Victor Carlo Vitale marchigiano di adozione, presente anche nel cast de “I Colori della tempesta” e “Blue”.

Le riprese del film si stanno svolgendo tra Fermo, Ponzano di Fermo, Potenza Picena e Porto San Giorgio e in particolare nel Teatro dell’Aquila di Fermo, tra i più imponenti e prestigiosi esempi di teatri settecenteschi italiani. Sono impegnati nelle riprese numerosi professionisti e capi reparto residenti nella Regione.

“’Frammenti’ ha il suo cuore nella provincia di Fermo con una co-protagonista marchigiana, la nostra Rebecca Liberati insieme ad altri attori professionisti locali, che si avvale per il 70% di maestranze della nostra Regione – ha dichiarato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission – Una grande soddisfazione poter mostrare i nostri luoghi, le nostre dimore storiche come Villa Santa Maria al Poggio e soprattutto il Teatro dell’Aquila, dove il film trova la sua scenografia naturale che per l’occasione diventa una favolosa vetrina internazionale. Con quattro produzioni attive solo nel mese di maggio nelle varie Provincie della Regione: oltre a “Frammenti” voglio ricordare i film “Miopia” su Pesaro “Il Principe della follia” nell’area di Jesi “La bambina di Chernobyl” su Ancona e con un totale di ben 35 produzioni in poco più di due anni, le Marche oggi più che mai brillano sotto i riflettori del mondo del cinema”.

La storia parla di Romeo, un giovane ballerino romano di 23 anni, ribelle e appassionato che lascia la capitale per inseguire il sogno di entrare in una prestigiosa compagnia di danza diretta dalla celebre étoile Vittoria Pesca. Dopo aver superato le audizioni a Fermo, Romeo incontra Ele, una ragazza magnetica, con cui nasce un legame intenso. La scoperta di un segreto sconvolgente lo obbliga a mettere in discussione le sue certezze.

Presenti sul set l’assessore al Turismo del Comune di Porto San Giorgio Gianpiero Marcattili e l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti: “Ringrazio il presidente Agostini che è riuscito a portare l’attenzione del mondo del cinema sulle bellezze di Porto San Giorgio, e così come è successo per il film ‘Frammenti’, siamo pronti ad accogliere con piacere tutte le produzioni che vogliono girare nelle nostre splendide location”, ha concluso l’assessore Lanciotti.