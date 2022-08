“Tiki Pop Belmare” a Lido Camaiore Lucca dal 25 al 28 agosto

Dal 25 al 28 agosto quattro giorni in pieno stile caraibico tra drink eccezionali, musica per tutti i gusti e un’imperdibile offerta food

Santeria e Rita’s Tiki Room presentano “TIKI POP BELMARE” dal 25 al 28 agosto che si terrà presso il nuovo lido SANTERIA BELMARE a Lido di Camaiore, Lucca. Direttamente da Milano i due cocktail bar arrivano infatti in Versilia per quattro giorni di pop up in stile caraibico all’insegna intrattenimento, tra drink eccezionali, musica per tutti i gusti e un’offerta food da non perdere.

L’’atmosfera caraibica polinesiana del Rita’s Tiki Room e la freschezza del nuovo bagno SANTERIA BELMARE si fondono per una minirassegna assolutamente unica nel suo genere, durante la quale si potranno assaggiare speciali drink dal gusto tropicale, frutta esotica e deliziosi piatti dallo stile internazionale, come le poke bowl, le empanadas, gli involtini di carta riso e molte altre specialità a base di pesce.

Il nuovo lido di Santeria, sul lungomare di Camaiore, si trasforma così, per un lungo weekend di agosto, in un cocktail bar con cucina in perfetto stile tiki. Arredi e dettagli riproporranno il più fedelmente possibile l’esotismo e le atmosfere dei cocktail bar tiki nati in America ai primi del Novecento e di cui il Rita’s Tiki Room è il più significativo rappresentante del genere in Italia.

PROGRAMMA:

Giovedì 25 agosto

OGV special Tiki dj set

Ad aprire i quattro giorni di festa ci sarà il collettivo di Viareggio Only Good Vibes con uno special tiki dj set dal sapore polinesiano

Venerdì 26 agosto

A night in Bossa Nova con Jacopo Martini e Titta Nesti

Drunkdrivers dj set

Catapultati in Brasile alla fine degli anni ’50, quando dalla samba iniziava a prendere forma la bossa nova, si potrà assaporare questo ritmo lento e minimale. A seguire il dj set del duo Drunkdrivers che presenterà una selezione di vinili internazionale.

Sabato 27 agosto

Mariachi el Magnifico de Florencia

Selton dj set

L’atmosfera di un sabato tiki esplode di colori con un ensemble di musica messicana in arrivo da Firenze. Mariachi el Magnifico de Florencia porterà l’esperienza di una cultura vivace e spensierata. Si continuerà con una band brasiliana, i Selton, che si esibiranno con un dj set tropicale.

Domenica 28 agosto

POPS! la Pequeña Orquesta Picante y Sabrosa! Live

Futuro Tropicale dj set

Per l’ultima serata di Tiki Pop Belmare, è prevista una session dai sapori latini. Cumbia, calypso, ska e rocksteady si fondono per dare vita al live della band toscana POPS! A seguire, il dj set di Futuro Tropicale, un tuffo nelle acque delle Baleari tra disco, new wave e house music.