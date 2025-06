Titizè a venetian dream al Teatro Arcimboldi di Milano

MILANO – Titizè – A Venetian Dream è l’ultima creazione della Compagnia Finzi Pasca che mescola il linguaggio della Commedia dell’Arte con affascinanti macchine sceniche, inventando una nuova estetica visiva, arricchita da interpreti multidisciplinari in universi rarefatti dove la meraviglia a volte si manifesta in modo ingenuo, a volte ingegnoso, altre volte surreale.

Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca che firma anche il disegno luci, con musiche di Maria Bonzanigo, scenografie di Hugo Gargiulo e Matteo Verlicchi, costumi di Giovanna Buzzi, lo spettacolo è coprodotto da Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con Gli Ipocriti Melina Balsamo.

Dopo la tournée europea, con il successo straordinario al Théâtre 13e Art di Parigi con oltre 15.000 spettatori per un mese dal 6 marzo 2025, 8 date tutte sold out al Teatro Donizetti di Bergamo e due date sold out a La Rochelle, Titizè, dopo una breve tappa al LAC di Lugano, sarà in scena al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dal 17 al 19 giugno 2025.

Fedele al linguaggio dei sogni che restituisce immagini evanescenti, allusioni e miraggi, Titizè è uno spettacolo che conduce lo spettatore in un universo rarefatto e surreale. La sua narrazione, apparentemente frammentata ma profondamente allusiva, si sviluppa in un gioco caleidoscopico che intreccia diversi piani di significato, rievocando un iperbolico “grammelot”.

“Titizè”, “tu sei”: una parola emblematica e piena di ritmo, che con la sua evocativa sonorità richiama l’attenzione sul potere del verbo “essere”, sottolineando l’universalità di un’esperienza immaginata per coinvolgere intimamente un pubblico eterogeneo e di ogni età.

Lo spettacolo fonde tradizione e innovazione in un affascinante connubio tra clowneria, il linguaggio del corpo e dell’acrobazia – che permette di alludere, creare metafore, amplificare emozioni – e l’utilizzo di innovative macchine sceniche, dando vita a un teatro dello stupore e della leggerezza, senza dover ricorrere alla parola.

Con un cast di dieci talentuosi interpreti, tra cui acrobati, attori e musicisti, Titizè invita a immergersi nell’essenza di Venezia, dove il passato e il presente si mescolano in un unico affascinante racconto e le storie, sparse come conchiglie sulla spiaggia, ognuna con la sua bellezza e il suo mistero, si ricompongono in un prezioso mosaico.

Note di regia

La clowneria che pratichiamo è da sempre intimamente legata alla tradizione e porta con sé echi del linguaggio della Commedia dell’Arte. Veniamo da un teatro dello stupore e della semplicità che negli anni abbiamo contaminato utilizzando macchine sceniche sempre più affascinanti, inventando un’estetica visiva che ci è propria.

Costruiamo spettacoli nei quali immergiamo interpreti multidisciplinari in universi rarefatti dove la meraviglia a volte si manifesta in modo ingenuo, a volte ingegnoso, altre volte surreale. La drammaturgia dei nostri spettacoli spesso sembra frammentata e allusiva forse perché facciamo sempre riferimento all’architettura del linguaggio onirico che usa con parsimonia le parole ma che ci interroga con immagini contraddittorie, allusioni e miraggi.

Ci saranno i riflessi nell’acqua, la diafanità delle sfuocature quando le nuvole scendono basse basse, ci sarà il gioco mitico del mascherarsi che ci rimanda al velarsi per svelarsi e per poi ancora rivelarsi: i tre movimenti magici che i maghi e gli sciamani conoscono e si tramandano. Ci sarà la notte e la sua follia, le cialtronate dei buffoni, oggetti che leviteranno, acrobati che voleranno, pioggia surreale e un continuo ricreare equilibri impossibili.

Ci saranno i personaggi della tradizione che in un gioco caleidoscopico saranno moltiplicati, sdoppiati, smontati e ricostruiti. Uno spettacolo nel quale, come sempre, inseguiremo la leggerezza mantenendo un continuo dialogo fatto di empatia con il pubblico. Metteremo in scena il mondo dei Guitti che questa volta si presenteranno come abili prestidigitatori. Ci sarà Venezia con il suo splendore, le sue atmosfere, la sua poesia e i misteri che la abitano.

Costruire una Commedia comica e allo stesso tempo dello stupore è la sfida di questa collaborazione tra Il Teatro Goldoni, la Compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo e il nostro gruppo di creatori che proprio quest’anno festeggia i 40 anni di avventuroso sodalizio artistico.

Una produzione immaginata per un pubblico che nelle notti estive veneziane avrà voglia di immergersi in un viaggio onirico. Uno spettacolo destinato poi a viaggiare per il mondo riportandoci nei teatri che ci hanno accolto nei 46 paesi che abbiamo sino ad ora visitato. Penso ad un cast di dieci interpreti composto da acrobati, attori e musicisti e intendo avvalermi della collaborazione di artisti con i quali ho creato negli ultimi anni produzioni pensate per il teatro, per la lirica sino a cerimonie olimpiche tra i quali: Hugo Gargiulo assistito da Matteo Verlicchi alle scenografie, Maria Bonzanigo quale compositrice, Giovanna Buzzi quale costumista.

Immagino pure di collaborare con artisti veneziani, con giovani interpreti, artigiani e collaboratori storici del Teatro Goldoni così da poter meglio scoprire il linguaggio proprio e la magia di questo teatro.

Daniele Finzi Pasca

Una produzione di Compagnia Finzi Pasca, Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Gli Ipocriti Melina Balsamo

Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

musica, orchestrazione e sound design MARIA BONZANIGO

scenografia e attrezzeria HUGO GARGIULO

produttore ANTONIO VERGAMINI

costumi GIOVANNA BUZZI

scenografo associato MATTEO VERLICCHI

interpreti:

GIAN MATTIA BALDAN

ANDREA CERRATO

FRANCESCO LANCIOTTI

LÉA KRAL

LUCA MORROCCHI

GLORIA NINAMOR

CATERINA PIO

ROLANDO TARQUINI

MICOL VEGLIA

LEO ZAPPITELLI

debutto internazionale: 18 luglio 2024 – Teatro Goldoni di Venezia

DANIELE FINZI PASCA

Daniele Finzi Pasca (Lugano, Svizzera) è un autore, regista, coreografo e attore, cofondatore della Compagnia Finzi Pasca. Con la sua poetica unica, che si traduce nei concetti di Teatro della Carezza e di Gesto Invisibile, ha scritto e diretto oltre 40 spettacoli tra cui Corteo nel 2005 e Luzia nel 2016 per il Cirque du Soleil, firmato la regia di 9 opere liriche e grandi eventi internazionali come 3 Cerimonie Olimpiche (Torino 2006 e Sochi 2014) e la Fête des Vignerons 2019. La sua capacità di coniugare elementi provenienti da diverse discipline artistiche, dal teatro al circo, dalla danza all’opera, lo ha reso uno dei registi più apprezzati a livello internazionale. Le sue creazioni hanno contribuito a diffondere in tutto il mondo una nuova concezione del linguaggio scenico.

Autore di diverse pubblicazioni, ha ricevuto prestigiosi premi come l’Anello Hans Reinhart (Svizzera 2012), il Best Director of Circus Performance Award (Russia 2016) e il premio Swiss Society Fellowship Prize (USA 2020).

Compagnia Finzi Pasca

La poetica peculiare della Compagnia Finzi Pasca ha preso forma dai concetti di Teatro della Carezza e di Gesto Invisibile. Sviluppati nel corso di oltre 40 anni di esperienza, questi concetti hanno consolidato un’estetica unica e un personalissimo stile di creazione e di produzione nonché una filosofia di allenamento per l’attore, l’acrobata, il musicista, il danzatore e il tecnico: un modo di abitare lo spazio.

Teatro, danza, acrobazia, circo, opera e documentari: tutto confluisce nella Compagnia Finzi Pasca.

Nel corso dei suoi 40 anni di storia, la Compagnia Finzi Pasca ha creato e prodotto più di 40 spettacoli, tra cui gli iconici Rain, Donka – Una Lettera a Cechov, Bianco su Bianco, La Verità.

I suoi creativi hanno firmato anche grandi eventi internazionali come 3 Cerimonie olimpiche (Torino 2006 e Sochi 2014, per i Giochi Olimpici e Paralimpici), 2 spettacoli per il Cirque du Soleil: Luzia nel 2016 e Corteo nel 2005, oltre alla la messa in scena di 9 opere liriche.

Attualmente, sei spettacoli della Compagnia sono in tournée, tra cui l’ultima creazione Titizé – A Venetian Dream (2024) in coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto. I suoi spettacoli hanno raggiunto oltre 15 milioni di spettatori, conquistando il pubblico di tutto il mondo.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

TITIZÉ – A Venetian Dream

Martedì 17 giugno 2025 – ore 21.00

Mercoledì 18 giugno 2025 – ore 21.00

Giovedì 19 giugno 2025 – ore 21.00

