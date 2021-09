Tour elettorale di Giuseppe Conte: “Sarà un’occasione per confrontarci e dialogare”

ROMA – Giuseppe Conte (foto) oggi inizia un tour che lo porterà a incontrare tanti cittadini in tutta Italia. “Sarà un’importante occasione per confrontarci, dialogare, conoscere le vostre idee, scambiare i reciproci punti di vista e costruire insieme un percorso che non guardi semplicemente ai prossimi appuntamenti elettorali, ma al futuro che vogliamo costruire per il nostro Paese”, spiega il leader del Movimento 5 Stelle.

Oggi 6 settembre Conte sarà a Napoli insieme al candidato sindaco Gaetano Manfredi.

Martedì 7 settembre il presidente farà tappa in Veneto nei comuni di Oderzo, Villorba, Albignasego, Chioggia e San Giovanni Lupatoto.

Mercoledì 8 settembre il viaggio prosegue in Lombardia con Treviglio, Cassina De Pecchi, Pioltello, Desio, Varedo, Limbiate e l’incontro conclusivo di Milano.

Giovedì 9 settembre ci saranno le tappe lombarde di San Giuliano, Arcore, Verano Brianza, Varese, Busto Arsizio e il trasferimento in Emilia Romagna con la serata di Modena.

Venerdì 10 settembre Conte sarà a Massa Finalese, Finale Emilia, San Giovanni Persiceto, Rimini, Cattolica con finale a Bologna.

Sabato 11 e domenica 12 settembre si va in Piemonte con le tappe di Novara, Torino, Pinerolo, Benasco, Nichelino, Carmagnola. Nel pomeriggio di domenica si proseguirà in Liguria con Savona.