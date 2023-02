Turismo e Sanremo, Toti: “La Liguria è sempre più protagonista”

GENOVA – “La Liguria è sempre più protagonista. Il Festival di Sanremo è da sempre una straordinaria opportunità per far conoscere a tutti le bellezze e le unicità di questa terra meravigliosa: le parole di questi artisti, ancora una volta, confermano quanto la Liguria sia capace di affascinare tutti. Proprio per proseguire nel nostro lavoro di valorizzazione del territorio abbiamo deciso di essere a Sanremo con lo spot firmato dal regista Fausto Brizzi e interpretato da Maurizio Lastrico e Alice Arcuri, come di organizzare il Galà dei fiori di ieri per celebrare una eccellenza assoluta della nostra tradizione come la floricoltura. Dopo anni complessi a causa del Covid siamo tornati a vivere il Festival non solo in televisione, ma come un grande evento popolare capace di attirare nel Ponente migliaia e migliaia di turisti e appassionati, confermando ulteriormente la capacità della Liguria di essere una meta turistica 12 mesi l’anno grazie alla sua straordinaria varietà di proposte”.

E’ il commento del presidente della Regione, Liguria Giovanni Toti. “La Liguria è, come giusto, protagonista nella settimana del Festival che è sempre la vetrina più importante per la nostra Regione e che ci consente di iniziare il nuovo anno alla grande – aggiunge l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Augusto Sartori – La serata di venerdì a Casa Sanremo, ottimamente organizzata con Agenzia in Liguria, è stata un importante momento di incontro e promozione. Inoltre non bisogna dimenticare la nostra cartolina trasmessa in ogni serata che ha raggiunto milioni di persone in tutta Italia ed Europa e gli eventi collaterali della manifestazione che hanno mostrato una Liguria meravigliosa e accogliente. La settimana del Festival ha rappresentato l’inizio della stagione turistica nel Ponente ligure e un fondamentale momento di promozione per tutta la Regione”.

“Il Festival di Sanremo – aggiunge Sartori – è stato solo il primo di una lunga serie di eventi in cui saremo presenti durante tutto il 2023 per promuovere al meglio la Liguria: già da domenica saremo protagonisti alla Bit di Milano con diverse presentazioni e un’importante conferenza stampa”.