Turismo, si prevede un’estate a contatto con la natura

MILANO – Per l’estate che verra’, Alpitour ha raccolto una selezione di 111 strutture in Italia che privilegiano la privacy e vanno incontro alle ultime esigenze dei viaggiatori: le proposte appartengono alla linea AlpiGreen e ai cataloghi Mare in Italy e Montagna, che propongono soluzioni indipendenti e a stretto contatto con la natura, per dare risposte concrete a chi vuole andare in vacanza in sicurezza, ma senza rinunciare al comfort. L’Italia e’ entrata nella fase 2, una speranza che apre l’orizzonte dopo mesi di lockdown che ha messo a dura prova ogni settore e costretto a casa tutti noi.

Le restrizioni si stanno gradualmente allentando, ma e’ inevitabile che la prossima estate portera’ con se’ regole stringenti ed esigenze inedite per i viaggiatori di tutto il mondo: le ricerche segnalano una forte propensione a partire, pur privilegiando un turismo di prossimita’, attento agli spazi e alle attivita’ all’aperto. Nuove esigenze a cui Alpitour ha risposto con 111 proposte in Italia, selezionate perche’ immerse nel verde e particolarmente adeguate al nuovo scenario post emergenza: si tratta della nuova linea AlpiGreen e del catalogo Montagna, che presentano 30 soluzioni, oltre al catalogo generalista Mare in Italy.

Negli ultimi anni l’attenzione alla natura si e’ progressivamente consolidata come filosofia e stile di vita, orientando sempre piu’ le scelte dei consumatori. Per questo, ancor prima dell’avvio dell’emergenza, Alpitour ha scelto di realizzare il catalogo AlpiGreen, con un’ampia collezione di proposte fra glamping, lodge e mobil home, per vacanze ad “ampio respiro” e a stretto contatto con l’ambiente, pur senza rinunciare alla cura dei dettagli e ai comfort. Si tratta di soluzioni indipendenti, che consentono il pieno rispetto della privacy e di poter passare molto tempo all’aria aperta, grazie anche agli spazi privati disponibili, come verande e giardini.

Fra le destinazioni, ovviamente il focus principale sara’ l’Italia, con ben 12 proposte: quattro in Sardegna, due in Toscana, due in Veneto e altre in Puglia, Lazio, Abruzzo e Friuli. Sono tutte raggiungibili anche autonomamente e in grado di offrire una totale liberta’ di gestione della vacanza, oltre ad essere situate in posizioni strategiche, in riva al mare e a breve distanza da centri di interesse, permettendo cosi’ di poter effettuare anche escursioni private alla scoperta delle bellezze del territorio circostante.