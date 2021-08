ROMA – “Che sia per tutti un’estate italiana. Qualunque sia la meta, restiamo in Italia. Abbiamo 20 Regioni da scoprire… Il nostro è il Paese più bello del mondo e in questo momento, per ripartire, ha tanto bisogno di noi. Buone vacanze!”.

Così su Facebook Mariastella Gelmini (foto), ministra per gli affari regionali e le autonomie, che invita gli italiani a trascorrere le vacanze estive nel proprio Paese, per aiutare l’economia nazionale a ripartire.