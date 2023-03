Verona, patto Salvini-governatori: “Rilanciare la logistica e puntare sulla sostenibilità ambientale”

VERONA – “Rilanciare la logistica e puntare su sostenibilità ambientale, reti energetiche e digitalizzazione, mettendo al centro tutte le infrastrutture del territorio: porti, interporti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade. Su questi temi ieri a Verona ho siglato il protocollo come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con i Governatori di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano. Da qui parte il progetto per una grande macroarea logistica e una porta di accesso europea, inserendo il nostro Paese come snodo infrastrutturale per tutto il continente. Avanti così”.

E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini (foto).