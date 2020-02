Viaggio fisico e spirituale di David nel romanzo “15” di Luigi Pucci

Lo scrittore romano Luigi Pucci presenta “(15)”, un romanzo breve denso di significato, che in poco più di cento pagine racconta del viaggio fisico e spirituale di David, un uomo come tanti che scopre di essere speciale, e di avere un compito importante da portare a termine. Un personaggio intenso, un essere umano giunto a un bivio cruciale della sua esistenza: dovrà coraggiosamente decidere se fare la differenza e accogliere il cambiamento, non solo per sé stesso ma per il mondo intero, o continuare a perseverare nell’egoismo e nell’incoscienza.

«Come quando siamo addormentanti, sul nostro letto o altrove, e non siamo a conoscenza di ciò che ci accade attorno, lo stesso accade per chi vive in uno stato di sonno verticale, di addormentamento della coscienza, e interpreta i fatti quotidiani secondo una sua personale allucinazione mentale […]».

TRAMA

È un periodo buio, stanco e spento e la luce del sole fatica a scorgersi da lontano. David lo sa da tempo ma, al pari di tanti altri come lui, non ha il coraggio di agire, di mettersi in gioco. Una notte lunga, eterna, che non passa mai, avvolge il protagonista del racconto in un susseguirsi di indecisioni e ripensamenti, sul passato e sul futuro della sua mediocre esistenza, fatta di lavoro e di una quasi inesistente vita sociale. Solo una donna, Kristina, riesce a destare la sua attenzione. Solo lei, con il suo portamento elegante e raffinato, degno di una nobiltà di altri tempi, gli fa conoscere il vero amore e, insieme al distinto padre, gli mostra un percorso nuovo, di rinascita spirituale. Una serie di viaggi disperati e di strani accadimenti, accompagnati da personaggi davvero singolari, portano David di fronte a un bivio. Qualcosa di estremamente più grande di lui, una setta di Illuminati, gli rivela con ferma convinzione che il suo destino sta per prendere una piega davvero inaspettata.

BIOGRAFIA

Luigi Pucci (Roma, 1980) è laureato in Economia e Diritto. All’età di 37 anni, dopo aver conosciuto tanti personaggi ed aver ascoltato i loro sogni e le loro avventure, decide di mettere nero su bianco la sua personale visione del mondo, portandolo alla stesura di “(15)”, pubblicato poi da Aletti Editore. Non ha ancora ben chiaro che lavoro farà “da grande”, ma una cosa la sa con certezza: non intende assolutamente smettere di raccontare storie.

SCHEDA DEL LIBRO

Titolo: (15)

Autore: Luigi Pucci

Genere: Narrativa contemporanea

Casa Editrice: Aletti Editore

Collana: Gli Emersi – Narrativa

Pagine: 104

Prezzo: 12,00 €

Codice ISBN: 978-88-591-39-447