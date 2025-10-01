Vodafone migliore rete mobile secondo Ookla

MILANO – Secondo l’indagine di Ookla, leader mondiale nell’analisi della connettività, Vodafone è l’operatore italiano con la migliore rete mobile complessiva e migliore rete 5G (Best Mobile Network overall e Best 5G Network) nel primo semestre del 2025. Vodafone ha registrato una velocità media di download di 72,91 Mbps e una velocità media di download 5G di 241,99 Mbps, e dimostra di guidare il mercato della telefonia mobile in tutti i principali indicatori di performance aggiudicandosi i seguenti riconoscimenti: Best Mobile Network, Best 5G Network, Fastest Mobile Network, Fastest 5G Network, Best 5G Video Experience, Best Mobile Gaming Experience, Best 5G Gaming Experience.

L’analisi di Ookla si basa su milioni di test giornalieri effettuati dagli utenti su Speedtest, insieme a metriche sulla qualità dell’esperienza (QoE) che offrono informazioni dettagliate sulle attività quotidiane di connessione più importanti per gli utenti finali. Nel report Ookla (gennaio-giugno 2025) Vodafone si è dunque aggiudicata il riconoscimento di Best Mobile Network, Best 5G Network, Fastest Mobile Network, Fastest 5G Network, Best 5G Video Experience, Best Mobile Gaming Experience, Best 5G Gaming Experience.

Vodafone ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per la rete mobile e il miglior punteggio per la rete 5G tra i provider italiani nel periodo fra gennaio e giugno 2025. Ha registrato un punteggio di connettività Speedtest di 75,95 e un punteggio di connettività Speedtest 5G di 72,65. Lo Speedtest Connectivity Score combina metriche chiave per valutare l’esperienza complessiva offerta dagli operatori di telefonia mobile agli utenti. Include lo Speed Score, nonché indicatori relativi alle prestazioni di navigazione web e il punteggio per la qualità dello streaming video.

Vodafone è stato il provider mobile più veloce in Italia per tutte le tecnologie combinate e per il 5G, in base allo Speed Score. Considerando tutte le tecnologie combinate, Vodafone ha registrato una velocità media di download di 72,91 Mbps e una velocità media di upload di 12,83 Mbps. Vodafone si aggiudica il riconoscimento di Fastest 5G Network con un punteggio di 55.75 grazie a una velocità media di download 5G di 241,99 Mbps. Vodafone ha guidato anche la classifica della velocità media di upload 5G, con 17,52 Mbps, e una latenza su 5G di 45 ms.

Vodafone ha registrato la migliore esperienza di gioco mobile in Italia, con un punteggio di 84,62. Vodafone ha fornito anche la migliore esperienza di gioco in 5G, con un punteggio di 87,13. Secondo Ookla, nel periodo preso in considerazione non è stato possibile individuare un vincitore per la categoria “Migliore rete mobile in termini di stabilità” in Italia, poiché non sono state riscontrate differenze statistiche significative tra i vari operatori di telefonia mobile.

Vodafone ha ottenuto la migliore stabilità 5G sul mercato, con l’81,7% dei campioni che ha raggiunto o superato la soglia di 25 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Anche in questo caso, secondo i dati di Speedtest Intelligence, non è stato possibile individuare un operatore migliore degli altri in Italia per l’esperienza video, vista l’assenza di differenze statistiche. Vodafone ha però offerto la migliore esperienza video 5G sul mercato, con un punteggio di 82,76 per lo streaming di video in 5G.

Secondo quanto emerge dal report Ookla, tra le città più popolose d’Italia, Padova ha registrato la velocità media di download mobile più elevata, pari a 132,38 Mbps, seguita da Bologna (119.2) e Milano al terzo posto (117.05). Maglia nera per Firenze che ha registrato la velocità media di download mobile più bassa con 70,75 Mbps, preceduta da Genova e Catania.

La Valle d’Aosta ha registrato la velocità media di download mobile più elevata tra le regioni italiane, con 81,98 Mbps. La Calabria si è classificata al secondo posto, seguita dal Trentino-Alto Adige al terzo. All’altra estremità della classifica, l’Umbria ha registrato la velocità media di download mobile più bassa con 56,64 Mbps, seguita dalla Toscana e dalle Marche. Il riconoscimento del report di Ookla arriva pochi giorni la pubblicazione della classifica di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, secondo cui Vodafone è il primo operatore per la qualità della sua rete mobile.