‘Weekend’, ecco le nuove puntate del programma in onda su Marcopolo

MILANO – Oggi, 22 ottobre, Weekend, il programma in onda dal lunedì al venerdì su Marcopolo alle 20:20 che trasforma ogni fine settimana in un sogno ad occhi aperti, porta gli spettatori alla scoperta dell’Abruzzo.

Grazie a Weekend gli spettatori possono esplorare, in compagnia di Erika Mariniello, tutti gli angoli, più e meno noti, d’Italia, regione per regione, senza tralasciare, oltre alle città d’arte, nessun borgo o paesino, che meriti di essere visitato. Luoghi di interesse storico, artistico ed enogastronomico, si alternano in Weekend a posti caratteristici per le loro tradizioni, le attività praticabili e le botteghe artigiane.

Weekend è un appuntamento quotidiano ricco di suggerimenti, per gustare a pieno il nostro Paese, in cui ogni fine settimana può diventare l’occasione per scoprire qualcosa di nuovo e inaspettato non troppo lontano da casa propria.

In più, le scelte di Weekend non sono mai casuali e ogni puntata si chiude con il calendario degli eventi e degli appuntamenti che valgono una visita.

In Abruzzo, il viaggio di Weekend inizia a Campli, il 22 ottobre, un piccolo centro, sede della più antica sagra gastronomica d’Italia e noto, oltre che per i tanti prodotti tipici da assaggiare, anche per la Scala Santa e le bellezze naturali dei suoi dintorni, sullo sfondo del Gran Sasso, della Majella, dei Monti della Laga e dei Monti Gemelli.

La visita prosegue poi a Città Sant’Angelo e Montesilvano (23 ottobre), altri due borghi ricchi di luoghi d’interesse, come la Collegiata di San Michele, le cisterne romane e la chiesa di Santa Chiara, dove è possibile gustare diversi prodotti tipici a base di carne di pecora. L’itinerario abruzzese si conclude ad Atri il 24 ottobre, con una visita della cittadina, a partire dalla basilica di Santa Maria Assunta e dal Palazzo Ducale, per concludersi con una passeggiata nell’oasi wwf dei Calanchi di Atri, dove la liquirizia è uno dei prodotti tipici del territorio.