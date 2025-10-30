Wind Tre porta “Borghi Connessi” in Sicilia: firmato il protocollo con il Comune di Regalbuto

REGALBUTO – Wind Tre e il Comune di Regalbuto, primo in Sicilia, hanno siglato il protocollo d’intesa per l’avvio del progetto “Borghi Connessi”, l’iniziativa che punta ad accompagnare le amministrazioni dei piccoli Comuni a costruire percorsi di sviluppo locale aiutati dalle tecnologie digitali. La municipalità siciliana entra a far parte dei 115 comuni che aderiscono all’iniziativa. Wind Tre dà ufficialmente il via al programma in Sicilia, rafforzando il proprio impegno per la riduzione del divario digitale e la valorizzazione dei territori.

Nell’ambito delle attività previste dal protocollo, saranno realizzati i programmi NeoConnessi e NeoConnessi Silver, iniziative educative promosse da Wind Tre per accompagnare giovani, famiglie e anziani in un percorso di consapevolezza digitale. Il progetto offrirà momenti formativi dedicati alla comunità di Regalbuto, con l’obiettivo di curare la propria identità digitale e acquisire strumenti per una navigazione sempre più sicura da cellulare e da PC. Saranno inoltre organizzati eventi formativi rivolti alla Pubblica Amministrazione e alle imprese locali, con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale, promuovere l’innovazione, proporre soluzioni sostenibili per il territorio e i cittadini e fornire competenze su protezione e sicurezza. Gli incontri serviranno ad approfondire le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali e dai servizi legati alla trasformazione digitale del territorio.

«L’accordo con Regalbuto segna l’inizio di un percorso importante per il territorio siciliano – dichiara Alberto Pietromarchi, Head of International Wholesale, Wholebuy & Operations e Sustainability Ambassador di Wind Tre – Il nostro obiettivo è supportare la crescita digitale delle comunità locali con progetti concreti e inclusivi. Tra questi, il programma NeoConnessi Silver è pensato per accompagnare gli over 60 nell’uso consapevole e sicuro del web, fornendo strumenti pratici e consigli utili per accedere ai servizi digitali e affrontare le sfide della trasformazione tecnologica».

«La firma di questo protocollo con Wind Tre rappresenta un’opportunità per la nostra comunità», ha dichiarato Vittorio Angelo Longo, rappresentante del Comune di Regalbuto «Grazie ai programmi NeoConnessi e NeoConnessi Silver potremo offrire percorsi di formazione digitale, utili per acquisire competenze sull’uso consapevole di Internet, dei social network e degli strumenti tecnologici. È un’iniziativa che unisce innovazione e inclusione, perché aiuta i più giovani a navigare in modo sicuro e accompagna gli adulti e gli anziani nell’utilizzo quotidiano delle tecnologie digitali. Tutto questo senza alcun costo per il Comune né per i partecipanti, a conferma di come la collaborazione con partner qualificati possa portare valore concreto al territorio senza gravare sulle risorse pubbliche. Un passo avanti verso una comunità più moderna, informata e connessa».