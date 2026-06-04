X-Style, gli argomenti della puntata di giovedì 4 giugno

MILANO – Giovedì 4 giugno nuovo appuntamento con “X-Style”, il magazine di Canale 5, condotto da Giorgia Venturini in seconda serata. Al centro della puntata, la celebrazione del supermercato come nuovo luogo del desiderio contemporaneo.

Da Andy Warhol, che negli anni Sessanta trasformò le lattine Campbell’s in reliquie pop, a David LaChapelle, che immortalò i carrelli della spesa come altari del consumismo glamour, fino a Karl Lagerfeld, che nel 2014 trasformò il Grand Palais nel celebre “Chanel Shopping Center”. Oggi la moda guarda sempre più a luoghi e abitudini popolari, portando tra le corsie oggetti sospesi tra realtà e artificio.

Ancora, un approfondimento sulle nuvole, che dai mosaici ravennati a Giotto, fino alle sonorità di Debussy, attraversano i secoli come simbolo di tensione verso l’altrove e l’immaginario. A Piacenza, la mostra Oltre le nuvole. Beyond the Clouds diventa un viaggio tra arte contemporanea, cinema, ambienti sonori e poesia, evocando la pianura raccontata dalla letteratura e dal cinema.

In ultimo, le piante che salvano. La scienza lo conferma: stare vicino alle piante fa bene, riduce lo stress e migliora concentrazione e memoria. Da qui parte il servizio, che racconta un nuovo sguardo sul verde: non più semplice arredo, ma strumento concreto di benessere.