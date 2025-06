Zangrillo: “Dai territori energia, azione di governo concreta”

ROMA – “Un incontro partecipato, ricco di idee e di un confronto autentico. Momenti come questo sono fondamentali perché è nei territori che si colgono davvero i bisogni, le priorità e le aspettative delle persone. È da qui che traiamo l’energia per costruire un’azione di Governo credibile, efficace, più concreta e più vicina alle istanze reali dei cittadini”.

Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo nell’ambito dell’incontro “Le radici del Sud. La forza dell’Italia: Sardegna”, nuovo appuntamento degli Stati Generali del Mezzogiorno, organizzato da Forza Italia nell’anfiteatro comunale Andrea Parodi di Budoni, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani e di numerosi esponenti del partito.

Ha proseguito il ministro: “Abbiamo discusso del lavoro che stiamo portando avanti al Governo, dove Forza Italia si conferma punto di riferimento responsabile e credibile nella coalizione di centrodestra. Il nostro è un impegno serio, fondato sull’ascolto e su riforme utili per il Paese: modernizziamo la Pubblica amministrazione puntando su semplificazione, formazione e digitalizzazione, per uno Stato più efficiente e più vicino alle persone”.

E poi: “Sappiamo, però, che ogni cambiamento, per funzionare davvero, deve svilupparsi insieme ai territori. Senza un dialogo costante con chi amministra quotidianamente e conosce da vicino le esigenze delle comunità locali, nessuna riforma potrà produrre risultati veri. Il confronto con i territori non è un passaggio accessorio, ma il presupposto indispensabile per un’amministrazione davvero vicina ai cittadini e capace di rispondere in modo concreto ai loro bisogni”, ha concluso Zangrillo.