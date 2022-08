Zingaretti: “Poche persone hanno dato agli altri se stessi come Piero Angela”

ROMA – “Ci sono poche persone in questo tempo che hanno dato agli altri se stessi come Piero Angela, sia in termini di contenuti che di forma. Ha inventato uno stile di fare cultura attraverso la televisione. Per questo c’e’ questo immenso affetto perche’ e’ stato vicino a milioni di persone con la forza della conoscenza e della cultura”.

E’ quanto ha detto oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della cerimonia funebre per il divulgatore scientifico tenutasi presso il Campidoglio, e alla quale hanno partecipato anche il figlio Alberto Angela e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.