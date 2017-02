“Aggiungi un nonno a tavola” di LNDC prosegue fino a febbraio

Visto il successo di dicembre e gennaio prosegue l’iniziativa dedicata all’adozione dei cani non più in giovane età

Prosegue per un altro mese “Aggiungi un nonno a tavola”, l’iniziativa solidale di Lega Nazionale per la Difesa del Cane e di SANYpet/Forza 10 – una delle più autorevoli aziende di mangimi cruelty free – per favorire le adozioni consapevoli di cani anziani ospitati nei rifugi LNDC di tutt’Italia.

Visto il successo riscosso nei mesi di dicembre e gennaio, in cui molti nonni a 4 zampe sono stati accolti in splendide famiglie in tutta Italia, Lega Nazionale per la Difesa del Cane e SANYpet/Forza10 hanno deciso di prorogare la campagna a loro dedicata per un altro mese.

Grazie alla sua struttura capillare, LNDC ogni anno salva migliaia animali di ogni specie e razza con l’obiettivo di trovare a ognuno di essi una sistemazione adeguata e sicura in famiglia. La triste consapevolezza è che, alcuni di loro soprattutto se anziani, sono destinati a rimanere in canile a vita senza mai provare l’affetto e il calore di un famiglia.

Per ogni cane anziano adottato da un rifugio di Lega Nazionale per la Difesa del Cane fino al 28 febbraio 2017 l’azienda metterà a disposizione una fornitura di cibo gratuita per l’intero arco di vita. Un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà farsi carico del resto dell’esistenza di un cane non più giovane, ma capace di dare tantissimo amore.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane: “Chiunque abbia adottato un cane adulto può testimoniare che anche loro sono capaci di affezionarsi almeno quanto un cucciolo, o forse anche di più. Anche un “nonnino” può riservarci un mondo d’affetto, di gratitudine e immensa gioia. Adottare un cane anziano vuol dire dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno. Iniziate l’anno facendo un gesto di puro e vero amore”.