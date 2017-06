A Bellaria arrivano le Frecce Tricolori

BELLARIA – Domenica 4 giugno, tutta la città solleverà gli occhi al cielo per l’atteso “Bellaria Igea Marina Airshow 2017”: grandi protagoniste della manifestazione saranno le Frecce Tricolori, la cui esibizione sarà preceduta da un ricchissimo programma di volo; l’evento si svolgerà indicativamente tra le ore 10.30 e le 13, ricordando che sabato 3 giugno, nello stesso orario, andranno in scena le prove della manifestazione, vero e proprio spettacolo nello spettacolo. BELLARIA – Domenica 4 giugno, tutta la città solleverà gli occhi al cielo per l’atteso “”: grandi protagoniste della manifestazione saranno le Frecce Tricolori, la cui esibizione sarà preceduta da un ricchissimo programma di volo; l’evento si svolgerà indicativamente tra le ore 10.30 e le 13, ricordando che sabato 3 giugno, nello stesso orario, andranno in scena le prove della manifestazione, vero e proprio spettacolo nello spettacolo.

Bellaria Igea Marina avrà il piacere di ospitare la Pattuglia Acrobatica Nazionale per il quarto anno consecutivo, ammirando le evoluzioni dei dieci leggendari Aermacchi MB-339; la manifestazione sarà arricchita dalla presenza di un Efa Eurofighter, potente caccia di ultima generazione, di un elicottero HH 101, di un F16 della Forza Aerea Belga, di un mezzo di salvataggio anfibio e dei velivoli del 15^ Stormo S.a.r.. Prevista inoltre l’esibizione dei quattro aerei acrobatici monomotore del team Yakitalia, dei sette paramotori del team Audaci e di un aereo Kr2s, oltre ad altri sorvoli firmati dalle associazioni aeree del territorio. “Quartier generale” della manifestazione sarà l’area allestita in zona porto canale, dove sia sabato che domenica sarà aperto il “Villaggio aeronautico” dalle 10 alle 19, che, tra gli altri, metterà in mostra riproduzioni di grandi dimensioni (fino a due metri di lunghezza) di aerei ed elicotteri, affiancati da stand e dallo store ufficiale dell’Aeronautica Militare; si sottolinea che, grazie al commento radio degli speaker della manifestazione, lo show sarà comunque godibile da tutta la costa di Bellaria Igea Marina attraverso il Publivox.

Le Frecce Tricolori, simbolo indiscusso del Paese ed eccellenza italiana nel mondo, è da molti considerata la miglior pattuglia acrobatica a livello internazionale: una reputazione che la P.A.N. ha costruito nei suoi oltre cinquantacinque anni di storia. A Bellaria Igea Marina le Frecce Tricolori si presenteranno guidate dal Maggiore Mirco Caffelli, che ad inizio maggio ha debuttato nel prestigioso ruolo di comandante ricoperto dal Tenente Colonnello Jan Slangen tra il 2013 e il 2016. Caffelli, che dirigerà il volo da terra, è stato nelle ultime stagioni il capo formazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale e a sua volta ha passato il testimone al nuovo “Pony 1″, il maggiore Gaetano Farina.

Prologo del grande spettacolo del prossimo weekend, sarà la presentazione pubblica dell’evento organizzata per venerdì 2 giugno, alle ore 16 presso il Bagno 46/”Piciacia” in viale Colombo; altro appuntamento corollario, la presentazione del libro “In bocca al lupo maggiore” di Flavio Babini, in programma sabato 3 giugno, alle ore 20.30 in piazzetta Fellini (di fronte alla Biblioteca).