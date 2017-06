“Elvis Lives”, da Bobby Solo l’omaggio a Elvis Presley

Per celebrare Elvis Aaron Presley a 40 anni dalla sua scomparsa, nasce il progetto discografico “ELVIS LIVES”. A dare voce all’album è Bobby Solo

Per celebrare Elvis Aaron Presley esattamente a 40 anni dalla sua scomparsa, nasce il progetto discografico “ELVIS LIVES”. A dare voce all’album è Bobby Solo “l’Elvis Presley Italiano”.

L’idea di questo lavoro nasce proprio da Roberto Satti, condivisa con il produttore discografico Alberto Zeppieri, durante la realizzazione di “Nuove Canzoni Italiane”, album di inediti di Bobby Solo che uscirà l’8 settembre.

Zeppieri, intuendo immediatamente la potenzialità del progetto, ha subito suggerito a Bobby Solo il nome di Sylvia Pagni. Arrangiatore adatto e produttore esecutivo per questo album. Una collaborazione che ha sapuuto sperimentare vari percorsi, fino a trovare la miglior soluzione in un sentito omaggio intimo e quasi unplugged, definito da Bobby Solo in “stile acid jazz”, scegliendo di affidarlo allo Swing Combo (ovvero la formazione volutamente ridotta) di Sylvia Pagni.

ELVIS LIVES – La track-list

1. BOSSA NOVA BABY (Jerry Leiber, Mike Stoller)

2. I’M GONNA SIT RIGHT DOWN AND CRY (OVER YOU) (Howard Biggs, Joe Thomas)

3. LOVER DOLL (Abner Silver, Sid Wayne)

4. FOOLS RUSH IN (Rube Bloom, John Herndon Mercer)

5. HOT DOG (Jerry Leiber, Mike Stoller)

6. FEVER (Eddie J. Cooley, John Davenport)

7. BEYOND THE BEND (Dolores Fuller, Ben Weisman, Fred Wise)

8. (SUCH AN) EASY QUESTION (Otis Blackwell, Scott Winfield)

9. FOOLS FALL IN LOVE (Jerry Leiber, Mike Stoller)

10. ONE-SIDED LOVE AFFAIR (Bill Campbell)

11. DON’T ASK ME WHY (Ben Weisman, Fred Wise)

12. RELAX (Roy C. Bennett, Sid Tepper)

Bonus Track

NOVA FUNKBOSSA (Andrea Schianini, Bobby Solo, Alberto Zeppieri) dj Thor vs. Bobby Solo