Caetano Veloso Live da solista in Italia a Padova e Roma

Dopo lo storico e acclamato tour mondiale con Gilberto Gil, l’artista torna a grande richiesta nella versione voce e chitarra

Caetano Veloso, dopo il tour mondiale “Caetano&Gil – Two Friends, a Century of Music”, torna ad esibirsi in veste solista. Un tour imperdibile, che celebra più di cinquant’anni di carriera dell’ambasciatore della musica e della cultura brasiliana. Arriva anche in Italia per due date: domenica 7 maggio al Gran Teatro Geox di Padova e martedì 9 maggio al Teatro Sistina di Roma.

Le prevendite per le date di Padova e Roma sono disponibili sul circuito Ticketone. I concerti sono prodotti e organizzati da Intersuoni Srl, divisione Booking & Management Unit BMU.

Caetano Veloso:

È uno dei più popolari e autorevoli cantautori sudamericani. Tra i fondatori del Tropicalismo, ha saputo coniugare la tradizione musicale del Brasile con le sonorità pop e rock. Attraversando la storia del Brasile, Caetano Veloso ha dato voce ad una cultura ed ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui nove “Latin Grammy Award”, due “Grammy Award” e il “Latin Recording Academy Person of the Year”.

Con più di cinquanta album all’attivo, vanta importanti collaborazioni anche in ambito cinematografico tra cui “Parla con lei” di Pedro Almodóvar, “Frida” di Julie Taymor e “Eros” di Michelangelo Antonioni. L’ultima volta che Caetano Veloso si è esibito in Italia è stata in occasione dello storico tour con Gilberto Gil “Caetano&Gil – Two Friends, a Century of Music”, che ha celebrato i rispettivi 50 anni di carriera (e di amicizia) dei due giganti della musica brasiliana, stelle della musica mondiale. Proprio Veloso e Gil hanno avuto l’onore di aprire in mondovisione le Olimpiadi 2016 a Rio De Janeiro.