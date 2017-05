Coinvolgere con la comunicazione digitale: il caso Dooh.it

CINISELLO BALSAMO – Nella comunicazione digitale è sempre più importante coinvolgere il pubblico creando ambiente interattivi e dinamici, nei quali le persone si sentano parte attiva. Scegliere la tecnologia migliore per supportare i propri progetti è fondamentale per la loro riuscita e per garantire risultati di grande impatto. Proprio come dimostra il lavoro di Dooh.it, l’azienda torinese che realizza progetti di Comunicazione Digital Out Of Home, disegnando soluzioni interattive e interconnesse.

“I videoproiettori Epson – spiega Roberto Vogliolo, CEO di Dooh.it – sono la soluzione ottimale per proiettare video e immagini, a maggior ragione quando lo si vuole fare sulle superfici tridimensionali. A differenza dei monitor, i videoproiettori danno libertà nelle forme, creando più coinvolgimento del pubblico. Le combinazioni possibili sono molte: ad esempio le ambientazioni possono unire il materico e il digitale, ma possono anche essere arricchite da un design di luci e suoni per amplificare l’esperienza e l’effetto scenico delle tecnologie utilizzate”.

Coinvolgere il pubblico è l’obiettivo finale, tanto nei concerti rock quanto negli eventi aziendali

Fra i progetti curati da Dooh.it con i videoproiettori Epson, possiamo citare il primo allestimento di digital experience realizzato in D Loft, uno spazio B2B di Milano concepito come un teatro digitale dove, grazie al video mapping, è stato possibile creare un’esperienza scenografica unica che trasforma una presentazione aziendale, un evento, una performance in un viaggio tridimensionale e immersivo.

Projectors Rock Show invece è un format di video mapping presentato in occasione dell’edizione 2016 della fiera annuale di comunicazione visiva Viscom Italia, all’interno dello spazio Rock Café: su quattro forme geometriche vengono visualizzati altrettanti strumenti musicali (dal basso alle tastiere, dalla chitarra alla batteria) che, suonati da una band ripresa in studio, animano un palcoscenico creativo dove i videoproiettori sono protagonisti del concerto rock on stage e dove il pubblico interviene scegliendo gli strumenti e i brani da ascoltare.

A ottica ultra-corta e laser: sono i videoproiettori ideali per la digital communication

Queste soluzioni interattive sono estremamente efficaci per aumentare il coinvolgimento del pubblico che, ormai abituato a interagire con le nuove tecnologie, è incuriosito e stimolato dai video, dalle immagini e dai comandi disponibili che permettono di attivare scenografie e musiche, proprio come davanti a un videogioco.

Tutto ciò è possibile in particolare tramite videoproiettori a ottica ultra-corta come i modelli EB-1430Wi eEB-595Wi, che consentono di proiettare immagini di grandi dimensioni a distanza ravvicinata, riducendo al minimo ombre e riflessi.

Ancora più luminosi sono i videoproiettori laser: modelli come EB-L1200U, EB-L1405U e EB-L25000U (che con i suoi 25.000 lumen è il dispositivo da installazione 3LCD laser attualmente più luminoso sul mercato) offrono immagini di qualità superiore e una definizione straordinaria, con colori che esprimono il massimo realismo. Inoltre, grazie all’assenza di lampada, la manutenzione è ridotta al minimo.

“La sola luminosità non è in grado di dare vita ai colori che si vedono ogni giorno”, ha dichiarato Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia. “Su questo presupposto, la tecnologia Epson 3LCD è stata sviluppata per offrire luminosità e colori realistici e creare immagini vivaci e naturali. Uno degli elementi che ci permettono di ottenere questo risultato è che, grazie alla nostra tecnologia, la luce colorata mostrata dai nostri videoproiettori sia tanto luminosa quanto la luce bianca”.