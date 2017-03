Colleen Stanley: arriva in Italia “Vendere di più con l’intelligenza emotiva”

Il 9 marzo arriva anche in Italia il libro che presenta un approccio empatico per condurre colloqui di vendita più efficaci e produttivi

“Vendere di più con l’intelligenza emotiva” è il libro di Colleen Stanley in uscita in Italia il 9 marzo 2017 ed edito dalla ROI Edizioni (neonata casa editrice).

Disponibile in tutti gli store digitali e in tutte le librerie, nasce per rispondere all’esigenza di un numero sempre maggiore di venditori di imparare a ottimizzare e aumentare le vendite nel modo più proficuo facendo leva sull’intelligenza emotiva.

“Vendere continua a essere un problema per moltissime imprese, perché non lavorano sulla causa principale degli scarsi risultati: l’incapacità di gestire al meglio le emozioni. – Ha spiegato Colleen Stanley – Dedicare tutto il colloquio a presentare le proprie soluzioni e non saper ascoltare il cliente, avere troppa fretta di chiudere la vendita, cedere alle pressioni sul prezzo e organizzare una presentazione e scoprire che i decisori d’acquisto non ci sono, sono solo alcune delle cause che ostacolano il successo di una vendita e in cui spesso cadono anche i venditori più esperti”.

“Non basta affidarsi alle competenze tecniche della vendita: usare l’intelligenza emotiva è l’alternativa che permette di trasformare la frustrazione in determinazione, raggiungere gli obiettivi, e far crescere il fatturato in maniera esponenziale” – afferma l’autrice.

La Stanley infatti in questo libro ci insegna come esercitare l’autocontrollo per ascoltare i clienti, come porre le domande giuste, come sfruttare le competenze di intelligenza emotiva per guadagnare la simpatia e la fiducia del cliente e come usare l’empatia per generare un maggior numero di nuovi contatti, pianificare al meglio la propria attività e, soprattutto, vendere di più, facendo leva su aspetti che determinano il successo di ogni venditore, ma di cui spesso non si è consapevoli.

Colleen Stanley

Colleen Stanley è considerata fra i maggiori esperti e top influencer mondiali in materia di vendite e marketing. E’ Presidente e fondatrice di Sales Leadership Inc., società specializzata nella formazione alla vendita per aziende e professionisti. È l’ideatrice dell’EI Selling System®, un programma di vendita che unisce le abilità derivanti dall’intelligenza emotiva alle skill di consulenza e di vendita.

È stata per dieci anni vicepresidente della Varsity Spirit Corporation. Durante il suo mandato le vendite dell’azienda sono cresciute da 8 milioni a 90 milioni. Varsity è stata inclusa da Forbes nella lista delle 200 aziende in più rapida crescita degli Stati Uniti. Tra i suoi clienti figurano anche l’Harvard Business Review, Xerox PARC, BIC, First American Title e Siemens.